Samsung'un ''Shark'' ailesine taze kan; S5350 Shark ve S3550 Shark

Bundan bir süre önce OLED ekranlı S5550 Shark modelinin üzerindeki örtüleri kaldıran Samsung anlaşılan Shark'ı bir seri haline getirmeye niyetli. Güney Koreli cep telefonu üreticisinin bugün karşımıza çıkardığı S5350 Shark ile S3550 Shark'ın teknik özellikleri ise şu şekilde;



(Samsung S5350 Shark)

Teknik özellikler;

- Quadband GSM / HSDPA şebekesi desteği

- 115.2 x 46.7 x 11.9 mm

- 99 gram

- 2.2 inç 240x320 piksel 262.144 renk ekran

- 100 MB dahili bellek + microSD kart girişi

- 3.2 Megapiksel kamera

- QVGA@15 FPS video kaydı

- Bluetooth v2.1 + A2DP

- RDS destekli FM radyo

- 900 mAh batarya

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

(Samsung S3550 Shark)

Teknik özellikler;

- Quadband GSM / EDGE desteği

- 95.8 x 45.8 x 14.4 mm

- 79 gram

- 2.0 inç 240x320 piksel 262.144 renk ekran

- 35 MB dahili bellek + microSD kart girişi

- 2 Megapiksel kamera

- Bluetooth v2.1 + A2DP

- RDS destekli FM radyo

- 800 mAh batarya

http://www.samsungmwc2010.com/pressrelease_ProductSpecs_01.html