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Samsung'un ''Shark'' ailesine taze kan; S5350 Shark ve S3550 Shark

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
26,4b
1
6
Diğer
knight
Haber Editörü
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Bundan bir süre önce OLED ekranlı S5550 Shark modelinin üzerindeki örtüleri kaldıran Samsung anlaşılan Shark'ı bir seri haline getirmeye niyetli. Güney Koreli cep telefonu üreticisinin bugün karşımıza çıkardığı S5350 Shark ile S3550 Shark'ın teknik özellikleri ise şu şekilde;

 


(Samsung S5350 Shark)

 

Teknik özellikler;

- Quadband GSM / HSDPA şebekesi desteği
- 115.2 x 46.7 x 11.9 mm
- 99 gram
- 2.2 inç 240x320 piksel 262.144 renk ekran
- 100 MB dahili bellek + microSD kart girişi
- 3.2 Megapiksel kamera
- QVGA@15 FPS video kaydı
- Bluetooth v2.1 + A2DP
- RDS destekli FM radyo
- 900 mAh batarya

 

Samsung'un ''Shark'' ailesine taze kan; S5350 Shark ve S3550 Shark
Tam Boyutta Gör

Samsung'un ''Shark'' ailesine taze kan; S5350 Shark ve S3550 Shark
Tam Boyutta Gör

(Samsung S3550 Shark)

 

Teknik özellikler;

- Quadband GSM / EDGE desteği
- 95.8 x 45.8 x 14.4 mm
- 79 gram
- 2.0 inç 240x320 piksel 262.144 renk ekran
- 35 MB dahili bellek + microSD kart girişi
- 2 Megapiksel kamera
- Bluetooth v2.1 + A2DP
- RDS destekli FM radyo
- 800 mAh batarya


http://www.samsungmwc2010.com/pressrelease_ProductSpecs_01.html Yorum Yaz
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eren7837 8 yıl
ben s5350 kullanıyorum çok memnunum turgut78 isimli arkadaş demişki foto kalitesi kötü diye bence çok iyi
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DH Misafiri 9 yıl
Samsung S3550 Shark'ın tasarımı hoşuma gitti.
BuRi
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turgut78 9 yıl
samsung s5350 shark modelini Teknosadan aldım fakat hayal kırıklığı yaşıyorum.Kasa çok güzel, taş gibi ama çekim kalitesi çok kötü.Evimde başka samsung telefon ve general mobile telefonların çok net çektiği ortamda bu model çekmiyor ve görüşme yapamıyorum.30 gün içinde %15 zararına iade edeceğim.Fakat bu fiyatlarda alacak telefon bulamadım.Bu telefonu almayı düşünen arkadaşlara tavsiye etmem.
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