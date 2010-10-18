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Samsung'un yeni Android tableti gün yüzüne çıktı: SMT-i9100

8 yıl
4,3b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung'un yeni Android tableti gün yüzüne çıktı: SMT-i9100
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Apple'ın, düzenlediği etkinlik kapsamında iPad'i tanıtarak global pazara farklı bir soluk getirmesi ve iPad'in bir aydan kısa süre zarfında 1 milyon adet satılması firmanın güçlü rakiplerinin dikkatini çekmeye yetmiş; Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung (GT-P1000 Galaxy Tab) ile geliştirdiği başarılı iş telefonlarıyla öne çıkan RIM (BlackBerry) tabletlerini sırayla lanse etmişlerdi.Samsung, GT-P1000 Galaxy Tab'ı teknoloji meraklılarıyla yavaş yavaş buluştururken yeni bir tablet modeli daha gün yüzüne çıktı.

Samsung'un SMT-i9100 kod adlı tableti, 199 x 129.5 x 13.9 mm ebatlarında ve yaklaşık 450 gram ağırlığında tasarlanmış. Samsung Galaxy Tab ile aynı şekilde Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonu desteğini arkasına alan tablette, 512 MB RAM ve 4 GB dahili flash bellek bulunuyor. 4 GB'lık kapasite zamanla yetersiz gelirse 32 GB'a kadar microSD kartlardan faydalanabiliyorsunuz. 7.0 inç (~17.78 cm) boyutunda ve 600x1024 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip tablet, Galaxy Tab'ın aksine TouchWIZ değil Ocean Observation olarak isimlendirilen arayüzü kullanıyor.

3G desteğine sahip olmayan tablette fotoğraf çekimi için 2 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kameraya yer verildiğini görüyoruz. WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı ile Bluetooth 2.1'i bünyesinde barındıran SMT-i9100'de birer watt ses çıkış gücüne sahip hoparlörler konumlandırılmış. 12 saate varan bekleme, 2 saate varan kullanım süresi sunan bataryayla gelen tabletin Japonya'nın sayılı operatörlerinden KDDI tarafından 2011 yılının şubat ayına doğru satışa sunulması bekleniyor. Benzeri bir ürünün Avrupa pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Samsung'un yeni Android tableti gün yüzüne çıktı: SMT-i9100
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(Samsung SMT-i9100 + stand)

Samsung'un yeni Android tableti gün yüzüne çıktı: SMT-i9100
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http://www.slashgear.com/samsung-smt-i9100-is-kddis-cut-down-galaxy-tab-18108428/ Yorum Yaz
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Rainbow6 8 yıl
yaw bu android mandroid gibi yazilimlarla bu is olmaz ipadde oyle kullanissiz aldik bi kosede duruyo oyle bu aletler netbooka bile yetisemezler bendeki netbook 8 saat calisabiliyo adobe photoshop adobe acrobat office programlarini calistirabiliyorum bazi eski oyunlari dahi calistiriyor padler bu ozellikleri biraraya getirsinler ondan sonra alinabilir derim cunku fiyati bu ozelliklere gore ucuz degil yeni netbooklar tasinabilir acisindan daha rahat olcak (zaten sony yapti bi tane incecik bisi ama fiyat iste) entegre gpu ve cpu da daha gelismis olacak ozellikle amd yeni nesil netbook islemcisinde baya iddali ... boyle ajanda foto gosterici gibi ozelliklere 500-700 dolar para verilmez
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serhat_ps3 8 yıl
Ya biri en iyisinden en kötüsüne doğru androitleri sıralasa şöle bir liste yapsa ne sevaba girer yaw çünkü andoit alacağım ama ne alacağıma bir türlü karar vermiyorum
donanım haber yönetimi devreye gir:)
focalprice.com/...
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Batuist 8 yıl
Neden? notebooklar kaç saat kullanım imkanı sunuyor?? o zaman onlarda ölüler hali hazırda...
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_leylandi_ 8 yıl

Batuist

Neden? notebooklar kaç saat kullanım imkanı sunuyor?? o zaman onlarda ölüler hali hazırda...


notebookların yaptığı işleri bu cihaz yapsa yarım saat bile gitmez şarjı merak etmeyin.bu cihazların yarıştığı aletler netbooklar.onlar en azından 6-7 saat gidiyor.ipad in 10 saat gittiğinide hatırlatırım.
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RapscallioN 8 yıl
2 saat neye yeter yahu, ölü doğmuş resmen
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