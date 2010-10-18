Samsung'un yeni Android tableti gün yüzüne çıktı: SMT-i9100

Apple'ın, düzenlediği etkinlik kapsamında iPad'i tanıtarak global pazara farklı bir soluk getirmesi ve iPad'in bir aydan kısa süre zarfında 1 milyon adet satılması firmanın güçlü rakiplerinin dikkatini çekmeye yetmiş; Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung (GT-P1000 Galaxy Tab) ile geliştirdiği başarılı iş telefonlarıyla öne çıkan RIM (BlackBerry) tabletlerini sırayla lanse etmişlerdi.Samsung, GT-P1000 Galaxy Tab'ı teknoloji meraklılarıyla yavaş yavaş buluştururken yeni bir tablet modeli daha gün yüzüne çıktı.

Samsung'un SMT-i9100 kod adlı tableti, 199 x 129.5 x 13.9 mm ebatlarında ve yaklaşık 450 gram ağırlığında tasarlanmış. Samsung Galaxy Tab ile aynı şekilde Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonu desteğini arkasına alan tablette, 512 MB RAM ve 4 GB dahili flash bellek bulunuyor. 4 GB'lık kapasite zamanla yetersiz gelirse 32 GB'a kadar microSD kartlardan faydalanabiliyorsunuz. 7.0 inç (~17.78 cm) boyutunda ve 600x1024 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip tablet, Galaxy Tab'ın aksine TouchWIZ değil Ocean Observation olarak isimlendirilen arayüzü kullanıyor.

3G desteğine sahip olmayan tablette fotoğraf çekimi için 2 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kameraya yer verildiğini görüyoruz. WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı ile Bluetooth 2.1'i bünyesinde barındıran SMT-i9100'de birer watt ses çıkış gücüne sahip hoparlörler konumlandırılmış. 12 saate varan bekleme, 2 saate varan kullanım süresi sunan bataryayla gelen tabletin Japonya'nın sayılı operatörlerinden KDDI tarafından 2011 yılının şubat ayına doğru satışa sunulması bekleniyor. Benzeri bir ürünün Avrupa pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

(Samsung SMT-i9100 + stand)

http://www.slashgear.com/samsung-smt-i9100-is-kddis-cut-down-galaxy-tab-18108428/