Sandisk 1 GB Secure Digital Kart

Özellikle dijital kameralarla kullanılan SD bellekler bugünlerde pek çok firma tarafından tercih edilir hake geldi. Yeterli hızları çok yüksek olmayan fiyatları ile pek çok format içinde iyi bir konumda olan SD kartların ilgiye paralel olarak zamanla kapasiteleri de arttı.

Bunun en son örneği Sharp'ın geliştirdiği teknoloji ile üretilen yeni 1 GB Sandisk SD kart.

Yaklaşık 1000 resim ya da 30 saat müzik (rakamlar tahmini) saklayabilen 1 GB Sandisk SD kart 500$ civarında fiyat etiketiyle parası bol olanlara ya da profesyoneller gibi büyük saklama kapasitesine ihtiyaç duyanlara hitap ediyor.

Kartın özellikleri şöyle:

SD/SPI arayüz

2.7-3.6V

250 µA standby, 50mA okuma, 75mA yazma

Maks. 1000g şoka dayanma

1 milyon saat üzeri MTBF

<1 1014 bits okumada hata oranı

32±0.1mm uzunluk

24±0.08mm genişlik

2.1±0.1mm kalınlık

1.5gr. ağırlık