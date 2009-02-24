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SanDisk'den şık tasarımlarıyla dikkat çeken iki yeni kart okuyucu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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SanDisk'den şık tasarımlarıyla dikkat çeken iki yeni kart okuyucu
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Bellek uzmanı SanDisk, bugün All-in-One ve Multi-Card olmak üzere ImageMate serisi iki yeni kart okuyucusunu duyurdu.

Metal ayakları ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken kart okuyuculardan All-in-One, SD, SDHC, microSDHC, miniSDHC, MMC, MemoryStick, Memorystick Pro Duo, xD ve CompactFlash belleklere; Multi-Card ise xD, MemoryStick, SD, SDHC ve MMC belleklere tam destek veriyor. Kart okuyucular tasarımları kadar performans konusunda da gayet iddialı görünmekte.

Örnek verecek olursak All-in-One, 45MB/sn'lik CompactFlash Extreme IV kartlarda 34 MB/sn'ye kadar okuma performansına ulaşırken; Multi-Card ise SanDisk Extreme III SDHC 30 MB Edition'da 30 MB/sn okuma ve 27 MB/sn yazma hızlarına ulaşabilmekte.

All-in-One, 30$'a ve Multi-Card, 20$'a firmanın internet sitesi üzerinden satılıyor.


http://www.sandisk.com/Corporate/PressRoom/PressReleases/PressRelease.aspx?ID=4514 Yorum Yaz
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whatisnfc 10 yıl
Çok güzel gerçekten ..
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hamidasim 10 yıl
all in one modelini 2 ay önce ebaydan satın almıştım nasıl yeni duyrulmuş bir model anlamadım ... extreme III kartla 30mb/s transfer edebiliyorum pro fotoğrafçılar için müthiş bir cihaz.
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..Knight.. 10 yıl
Orjinalden alıntı: hamidasim

all in one modelini 2 ay önce ebaydan satın almıştım nasıl yeni duyrulmuş bir model anlamadım ... extreme III kartla 30mb/s transfer edebiliyorum pro fotoğrafçılar için müthiş bir cihaz.


sandisk.com/...

Yalnız, SanDisk bu ürünlerin basın duyurusunu 24 şubatta yaptı.
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alito 10 yıl
ilginç bir tasarımı var havalı duruyor :)
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max975 10 yıl
gerçekten güzelmiş..
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