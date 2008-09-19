Sanyo 4GB SSD'li yeni taşınabilir navigasyon cihazını duyurdu

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Cep telefonlarıyla birlikte yaygınlaşma sürecine giren GPS (küresel yer belirleme sistemi) teknolojisi yaygın olarak araç-içi navigasyon sistemlerinde kullanılıyor. Sanyo da yaptığı açıklama ile hazırladığı yeni taşınabilir naviasyon cihazını 21 Ekim'de kullanım sunacağını belirtti.

Firmanın Gorilla serisi dahilinde hazırladığı yeni navigasyon sistemi Sanyo tarafından özellikle kullanılan depolama alt yapısı ile öne çıkarılıyor. Zira ürün üzerinde 4GB kapasiteli SSD kullanılmış. 5.8" boyutunda dokunmatik kontrollü ekrana sahip olan cihaz çoklu ortam özelliklerine de sahip.

Entegre TV ve FM alıcısına sahip olan NV-BD600DT kod adlı yeni navigasyon cihazı sürücü bilgi özelliğine (ECO) de sahip. Ek olarak SD kart slotuna sahip olan cihaz ayrıca MP3, WMA ve JPEG dosya formatlarını da destekliyor ve 1 watt'lık dahili hoparlörler ile geliyor.

Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere 21 Ekim'de kullanıma sunulacak cihazın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.