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Sapphire en hızlı kart konusunda iddialı: Radeon HD 5970 Toxic Edition

Sapphire, dünyanın en hızlı ekran kartını sunma konusunda iddialı. İşte detaylı görselleriyle Sapphire Radeon HD 5970 4GB Toxic Edition.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
1
59
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en hızlı ekran kartı unvanını korumakta olan ATi Radeon HD 5970, daha hızlı ve daha kaslı bir yapıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. AMD'nin yeşil ışık yakmasıyla özel tasarımlı Radeon HD 5970 hazırlıklarına başlayan ekran kartı üreticileri, sınırlı sayıda üretilecek Radeon HD 5970 versiyonları için artık son rötuşları yapıyorlar. Asus'unHD 5970 Ares ve XFX'in HD 5970 Eyefinity6 Black Edition modellerinden sonra, ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından biri olan Sapphire de Radeon HD 5970 4GB Toxic Edition modeliyle sahne almayı planlıyor.

Sapphire en hızlı kart konusunda iddialı: Radeon HD 5970 Toxic Edition
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Sapphire, Radeon HD 5970 4GB Toxic Edition'ı dünyanın en hızlı ekran kartı olarak tanıtıyor.

Sapphire tarafından ilk defa geçtiğimiz ay Hannover, Almany'daki CeBIT 2010 fuarında tanıtılan Radeon HD 5970 4GB Toxic Edition, hem tasarım özellikleri hem de bellek kapasitesi ve saat hızlarıyla AMD'nin referans modelinden ayrılmayı başarıyor. Sapphire'in siyah yerine mavi renkli baskılı devre kullanmayı tercih ettiği yeni amiral gemisi, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Cypress XT grafik yongasının çiftine sahip. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen kart, saat hızlarıyla da dikkat çekiyor.

Sapphire en hızlı kart konusunda iddialı: Radeon HD 5970 Toxic Edition
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Arctic Cooling üretimi özel soğutucu, karta ihtiyaç duyduğu soğutma performansı sağlıyor.

Isıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için Radeon HD 5970 modelinde saat hızlarını düşüren AMD'nin aksine, ekran kartı üreticileri özel tasarımlı HD 5970'lerle, gerçek anlamda Radeon HD 5870 X2 modelini yaratma yoluna gidiyorlar. Açıklanan bilgilere göre Sapphire'in, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 5970 4GB Toxic Edition, 900MHz GPU ve 4800MHz bellek hızıyla geliyor. Radeon HD 5870'in standart olarak 850MHz GPU hızı ile geldiği düşünüldüğünde Sapphire'in ayağını gaz pedalından çekmediğini söyleyebiliriz.

Sapphire en hızlı kart konusunda iddialı: Radeon HD 5970 Toxic Edition
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Soğutucu üzerindeki Toxic ibaresi dikkatlerden kaçmıyor.

Temel özellikleri açısından referans tasarımlı kart ile ortak özelliklere sahip olan kart, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip. Böylesine güçlü bir kartın ihtiyaç duyduğu soğutma ihtiyacını, yıllardır iş birliği içerisinde olduğu Arctic Cooling ile karşılama yoluna giden Sapphire, firmanın henüz satışa sunulmayan HD 5970'lere yönelik Arctic Cooling Accelero Xtreme soğutucusunu kullanıyor. Bakır ısı boruları ve Alüminyum yapraklarla donatılan soğutucu, 92mm çapında üç adet fanla geliyor ve yüksek soğutma performansı sunduğu belirtiliyor.

Sapphire en hızlı kart konusunda iddialı: Radeon HD 5970 Toxic Edition
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Kart üzerinde iki adet DVI ve bir adet Mini-DisplayPort konnektörü yer alıyor.

Asus'un Radeon HD 5970 Ares modelinden farklı olarak Sapphire'in iki adet 8pin güç konnektörüyle beslediği kart, Crossfire X desteği ile 4 GPU'lu ve 8GB GDDR5 bellekli çift kart kurulumuna olanak tanıyor. Yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneği ile aynı zamanda gelişmiş çoklu ortam özellikleri de sunan kart, görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini-DisplayPort konnektörünü kullanıyor. Sapphire tarafından örneklendirmesi başlayan kartın 1000 adet üretilmesi beklenirken, kullanıma sunulacağı tarih ve satış fiyatı ise açıklanmadı.


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BrutaL1tY 9 yıl
Kart başarılı olmuş ancak fanlar elektrik süpürgesi etkisi yaratabilir =)
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hak_an 9 yıl
Benim kartımda 4 adet pcı ex slot var ama sadece 2 tanesini kullanabiliyorsunuz tabi oda ne kadar verimli
tartışılır 5870 vaporx var iki slot kaplıyor. ikin vga takınca anakartın iki pcı ex slotu öldüğü gibi kartlar için nefes alşacak yer kalmıyor
doğal olarak havalandırma verimi çok düşüyor bence bu soruna bir çözüm bulunmalı mesele 4 pcıex yuvası değil bunların ne denli kullanılabilir olduğu
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UzmaN345 9 yıl
Bence sogutma önem tasır eyer asus dan daha iyi bir sogutma sunarsa ve performans acısındanda geride bırakırsa kım takar tipini D umarım donanımhaber bu kartı test eder
ve GTX480 yine battı D biz GTX480X2 görene kadar adamlar 28nm geçer
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mav1li 9 yıl
Başarımda 5870 i ikiye katlayacak bir kart olmuş.
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Mr. Decent 9 yıl
Ares'in yanından geçemez.
Görünüş açısından ve çok emin olmasamda perf. açısından.
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vidoko 9 yıl
biraz makyaj olsa iyi olurdu fakat asusta pahalı veriyor arkadaş marka parası kasanın içine koydun kimse görmez zaten:)
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Whole Lotta Rosie 9 yıl
Soğutucu çok basit ve sade olmuş.Ama zaten kasanın içinde kim bakacaksa..Önemli olan sesi ve performansı..
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mmjkfa7 9 yıl
Kartın görüntüsü biraz kaba olmuş.Ama o fanlar süs değil.Daha iyi soğutma için.Bu soğutucuyla iyi OC yapılır.Ekran kartına yüklü miktarda bütçe ayıranların ilgisini çekebilir..
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F.@.T.İ.H 9 yıl
sogutucu perf. cok iyidir muhtemelen fakat ares kadar şık bir kart degil malesef..
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ceycey11 9 yıl
canavar gibi maşallah. şu an alınabilir bir kart olmadığı için benim menümde yok alanda güle güle kullansın :)
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StreamRolleR 9 yıl
Ares kim bu kim allah aşına sapphire asusun tırnağı bile olamaz
Bi kere makyaj dolu kart nerde özel Kpasitor özel PCb fln 4gb bellek sadece soğutucuyu herkes takar
Aresin herşeyi farklı
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Melih Vayvalak 9 yıl
Performansı elbette canavar gibidir fakat soğutucu çok çirkin
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LaFleur- 9 yıl
5970 ares modeli 4kg dı.


bunun ağırlığı hakkında bilgi var mı ?
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mamad 9 yıl
Tasarım konusunda Ares ile yarıştırmam bile. 3 fan çok basit bir görüntü oluşturmuş.
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muvaZaa xD 9 yıl
bana 5870 ten ilerisi hayal geliyor şu ithalatçı firmalarımız gtx 470 ve 480 fiyatlarını uçuk fiyattan yazmasalardı çok iyi olacaktı da..... neyse
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Batuist 9 yıl
rüya gibi bir kart olmuş işte... daha ne olsun...
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