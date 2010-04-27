Sapphire en hızlı kart konusunda iddialı: Radeon HD 5970 Toxic Edition

Dünyanın en hızlı ekran kartı unvanını korumakta olan ATi Radeon HD 5970, daha hızlı ve daha kaslı bir yapıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. AMD'nin yeşil ışık yakmasıyla özel tasarımlı Radeon HD 5970 hazırlıklarına başlayan ekran kartı üreticileri, sınırlı sayıda üretilecek Radeon HD 5970 versiyonları için artık son rötuşları yapıyorlar. Asus'unHD 5970 Ares ve XFX'in HD 5970 Eyefinity6 Black Edition modellerinden sonra, ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından biri olan Sapphire de Radeon HD 5970 4GB Toxic Edition modeliyle sahne almayı planlıyor.

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Sapphire, Radeon HD 5970 4GB Toxic Edition'ı dünyanın en hızlı ekran kartı olarak tanıtıyor.

Sapphire tarafından ilk defa geçtiğimiz ay Hannover, Almany'daki CeBIT 2010 fuarında tanıtılan Radeon HD 5970 4GB Toxic Edition, hem tasarım özellikleri hem de bellek kapasitesi ve saat hızlarıyla AMD'nin referans modelinden ayrılmayı başarıyor. Sapphire'in siyah yerine mavi renkli baskılı devre kullanmayı tercih ettiği yeni amiral gemisi, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Cypress XT grafik yongasının çiftine sahip. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen kart, saat hızlarıyla da dikkat çekiyor.

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Arctic Cooling üretimi özel soğutucu, karta ihtiyaç duyduğu soğutma performansı sağlıyor.

Isıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için Radeon HD 5970 modelinde saat hızlarını düşüren AMD'nin aksine, ekran kartı üreticileri özel tasarımlı HD 5970'lerle, gerçek anlamda Radeon HD 5870 X2 modelini yaratma yoluna gidiyorlar. Açıklanan bilgilere göre Sapphire'in, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 5970 4GB Toxic Edition, 900MHz GPU ve 4800MHz bellek hızıyla geliyor. Radeon HD 5870'in standart olarak 850MHz GPU hızı ile geldiği düşünüldüğünde Sapphire'in ayağını gaz pedalından çekmediğini söyleyebiliriz.

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Soğutucu üzerindeki Toxic ibaresi dikkatlerden kaçmıyor.

Temel özellikleri açısından referans tasarımlı kart ile ortak özelliklere sahip olan kart, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip. Böylesine güçlü bir kartın ihtiyaç duyduğu soğutma ihtiyacını, yıllardır iş birliği içerisinde olduğu Arctic Cooling ile karşılama yoluna giden Sapphire, firmanın henüz satışa sunulmayan HD 5970'lere yönelik Arctic Cooling Accelero Xtreme soğutucusunu kullanıyor. Bakır ısı boruları ve Alüminyum yapraklarla donatılan soğutucu, 92mm çapında üç adet fanla geliyor ve yüksek soğutma performansı sunduğu belirtiliyor.

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Kart üzerinde iki adet DVI ve bir adet Mini-DisplayPort konnektörü yer alıyor.

Asus'un Radeon HD 5970 Ares modelinden farklı olarak Sapphire'in iki adet 8pin güç konnektörüyle beslediği kart, Crossfire X desteği ile 4 GPU'lu ve 8GB GDDR5 bellekli çift kart kurulumuna olanak tanıyor. Yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneği ile aynı zamanda gelişmiş çoklu ortam özellikleri de sunan kart, görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini-DisplayPort konnektörünü kullanıyor. Sapphire tarafından örneklendirmesi başlayan kartın 1000 adet üretilmesi beklenirken, kullanıma sunulacağı tarih ve satış fiyatı ise açıklanmadı.