Sapphire HD4670 Crossfire video inceleme

ATI' ekran kartı piyasasını karıştırmaya devam ediyor. Üst segmentte HD4800 serisi ile Nvidiya zor anlar yaşatan firma, asıl karlılığın yüksek olduğu giriş seviyesinde de rakibine soğuk terler döktürecekmiş gibi gözüküyor.

Bu videomuzda Sapphire'in HD4670 ekran kartını bütün detaylarıyla inceledik. Ayrıca çok merak edilen HD4670 CF & HD4850 performanısı da sizler için ayrı olarak değerlendiriyoruz.