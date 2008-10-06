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Sapphire HD4670 Crossfire video inceleme

10 yıl
89,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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ATI' ekran kartı piyasasını karıştırmaya devam ediyor. Üst segmentte HD4800 serisi ile Nvidiya zor anlar yaşatan firma, asıl karlılığın yüksek olduğu giriş seviyesinde de rakibine soğuk terler döktürecekmiş gibi gözüküyor.

Bu videomuzda Sapphire'in HD4670 ekran kartını bütün detaylarıyla inceledik. Ayrıca çok merak edilen HD4670 CF & HD4850 performanısı da sizler için ayrı olarak değerlendiriyoruz.


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talh4wk 9 yıl
süper kart bende warr
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altanelk 10 yıl
ARKADAŞIM 350W KALİTELİ BİR POWERLE 2TANE 4670 BİLE ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ KARTIN GÜÇ TÜKETİMİ ORTALAMA 60W CİVARI MAKSİMUMDA PALİT 4670 SÜPER MODELİNİ KULLANMAKTAYIM GAYET MEMNUNUM CALL OF DUYT 4 VE WORLD AT WAR OYUNLARINI 1680 X 1050 4X AA FULL CRAYSİSİ DE 1280 X 1024 MEDİM 4X AA AÇIK OLARAK GAYET RAHAT OYNAYA BİLİYORUM POWER İM 300W AOPEN BU KARTLA YAPILACAK OLAN CROSSFİRE IN GAYET İYİ VE PERFORMANSLI OLACAGINA EMİNİM ALACAK ARKADAŞLARA GÖNÜL RAHATLIGI İLE ALMALARINI VE KULLANMALARINI TAVSİYE EDERİM.
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yunusisik 10 yıl
benim sormak istedigim testlerde kullandıgınız 9500gt drr2 mi ddr 3 mü yanlış yere yazmış olabilirim özür dilerim.
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my_sweet_shadow 10 yıl
güç tüketimi nedir acaba tek kartı 4670 ne kadar enerji harcar 350 watt psu yeterlimidir?
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antique 10 yıl
şahsen ben en yeni oyunları oynamak peşinde değilim, orta halli iyi bir ekran kartı olsun bana yeter diyorum.. haliyle bu kart benim için çok ideal.. tanıtım videosu da çok başarılı.. hazırlayanlara tşkler :)
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nirvanafb 10 yıl
4850 yerine 4830 almak daha mantikli gigatek.com.tr/...
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clubsoda 10 yıl
arkadaşlar imzamdaki sistemle 4670 crossfire yapsam kaldırır mı?bi de şunu sorayım. his in hd470 i mi yoksa sapphire in hd470 i mi alsam daha iyi sizce?

sapphire
http://www.vatanbilgisayar.com/product_details.aspx?I_ID=34927
his
vatanbilgisayar.com/...
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subaortik 10 yıl
Arkadaşlar bu kartla crossfire yapmak bence mantıksız geliyor neden? çünkü 4850 ile aynı diyor dimi eee 4850 nin fiyatı 179 dolar ken 4670 in doları 99 siz bundan iki tane aldınmı 198 dolar yapacak tabi bunu almak ta yetmez bide üstüne güç kaynağı size 250 dolara patlar tabi 179 dolar tek kart a verip aynı performansı almak varken niye çift kart alıp 20 dolar daha fazla veriim ki

işte kartın fiyatları buyrun

exa.com.tr/...


exa.com.tr/...
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The_VeJaR 10 yıl
Güncel oyunları oynayabileceğim ucuz bi kart gerekiyodu bu kart güzel bi tercih olabilir bu arada kartın linkini verem hepsiburada.com/...
Video için tşkler..
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alport 10 yıl
Bence çok mantıklı bir seçim olmayacak. Tek kart (hd4670) düşünüp orta derece bir performansla yetinecekler için düşünülebilir ama CF yerine fiyatlar da yaklaşık olunca tek HD4850 alıp para olunca yanına ikincisini eklemek daha mantıklı. 2 kartın CF'li performansını tek kart ve aynı fiyata yakalamak mümkünse bu kartı CF yapmaya hiç gerek yok!!
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brnk 10 yıl
150 ytl felan fiyat
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saidakkas 10 yıl
~80-90 USD olması gereken kartın fiyatına bak...
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blckhm 10 yıl
deneme mesajıdır
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Temren 10 yıl
newegg'te baktığım kadarıyla 4850'nin yarısı fiyatına satılıyor. Türkiye'de piyasaya girince 130-140 ytl fiyatı olur heralde?
3850 yerine tercih edilebilir mi ondan da emin değilim?
Belki psu'sunu değiştirmek istemeyenler için bir tercih olabilir
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