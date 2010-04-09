Sapphire, Mini-Projector 101'ü duyurdu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Sapphire, LED lambalı taşınabilir projeksiyon cihazı Mini-Projector 101'ü duyurdu. Taşınabilir ebatlarda ve hafiflikte üretilen 20.000 saate varan kullanım ömrü sunan LED lamba kullanıyor. 200:1 kontrast oranı veren projeksiyon cihazının verdiği çözünürlük 640x480 olarak belirlenmiş. 0.5W stereo hoparlöre sahip olan cihaz şarj edilebilir Li-ion batarya bulunuyor. Sapphire, Mini-Projector 101'in ağırlığını 103 g, boyutlarını ise 116 x 50 x 18 mm olarak belirledi. Kullandığı batarya sayesinde 2 saate varan süre içinde güç kaynağı olmadan kullanım imkanı sunan projeksiyon cihazında VGA girişi, composite girişi ve iPod/iPhone adaptörü bulunuyor.
Sapphire firmasının üreteceği taşınabilir projeksiyon cihazı Mini-Projector 101'in piyasaya çıkış tarihinin ve fiyatının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.
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desenize bir gün gelecek herkesin elinde cep telefonu gibi bir tane de projeksiyon olucak...
bu arada samsung projeksiyon telefon üretti sanırım... :D