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Sapphire, Mini-Projector 101'ü duyurdu

Sapphire, Mini-Projector 101'ü duyurdu
9 yıl
11,5b
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Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sapphire, LED lambalı taşınabilir projeksiyon cihazı Mini-Projector 101'ü duyurdu. Taşınabilir ebatlarda ve hafiflikte üretilen 20.000 saate varan kullanım ömrü sunan LED lamba kullanıyor. 200:1 kontrast oranı veren projeksiyon cihazının verdiği çözünürlük 640x480 olarak belirlenmiş.  0.5W stereo hoparlöre sahip olan cihaz şarj edilebilir Li-ion batarya bulunuyor. Sapphire, Mini-Projector 101'in ağırlığını 103 g, boyutlarını ise 116 x 50 x 18 mm olarak belirledi. Kullandığı batarya sayesinde 2 saate varan süre içinde güç kaynağı olmadan kullanım imkanı sunan projeksiyon cihazında  VGA girişi, composite girişi ve iPod/iPhone adaptörü bulunuyor.
Sapphire firmasının üreteceği taşınabilir projeksiyon cihazı Mini-Projector 101'in piyasaya çıkış tarihinin ve fiyatının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

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SIYAHHANCER 8 yıl

desenize bir gün gelecek herkesin elinde cep telefonu gibi bir tane de projeksiyon olucak...
bu arada samsung projeksiyon telefon üretti sanırım... :D
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DH Misafiri 9 yıl
Süper olur :D
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