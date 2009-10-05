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Sapphire Radeon HD 5850 satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,3b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5850 satışa sunuldu
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5850 modelini satışa sundu. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, Cypress kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sundan güç alıyor. Tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla AMD-ATi'nin referans modelini temel alan Sapphire Radeon HD 5850 1GB GDDR5 bellekle geliyor ve destek veren anakartlarda ikinci, üçüncü ve dördüncü ekran kartlarıyla Crossfire X kurulumlarına destek veriyor.

Grafik işlem birimi 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan yeni model 256-bit bellek veri yolu desteğin ve 1440x paralel işlem birimine sahip. 72x TMU ve 32x ROP birimiyle donatılan Sapphire Radeon HD 5850, 2.09 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Güncellenen Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen yeni model iki adet DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimleri sayesinde piyasada satılan yeni nesil HDTV ve LCD'ler ile çoklu monitör kurulumuna da olanak tanıyor.

Bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise 151 Watt'lık güç tüketimine sahip olduğu açıklanan Sapphire Radeon HD 5850, Dirt 2 oyunu için ücretsiz download kuponu ile birlikte geliyor.

Sapphire Radeon hHD 5850, Avrupa'da 200 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kulalnıma sunuluyor.

Sapphire Radeon HD 5850 satışa sunuldu
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simplethinks 10 yıl
5850
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Evet, İsyan! 10 yıl

simplethinks

5850





Mesajınızı biraz daha açar mısınız? Anlatmak istediğinizi anlayamadım...
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GurcellOnline 10 yıl
Son kullaniciya yatirim yapmak herzaman iyi karsilanir. Sirada 5700 serileri var.
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IgorStravinsky 10 yıl
HD 5850 bence şu sıralarda satışı en fazla olan kart olcak. İleride DX11 oyunlar çıktıkca HD 5870'e yönelcek ATI kullanıcıları
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sertacaygun 10 yıl
Bir - iki ay geçsin, ilk partiler bitsin, GT300 serisi de çıksın, iyice alınabilir bir kart olacağından eminim.
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EMINX84 10 yıl
Artık ekran kartını değiştirme zamanı geldi. Ülkemizdede kısa sürece uygun bir fiyattan satışa girer umarım.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
özel soğutmalı oc li modelleri beklemekte fayda var
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hardware wizard 10 yıl
5870X2 yi bekliyorum başka kart almam
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jay jay justified 10 yıl

ss555

5870X2 yi bekliyorum başka kart almam


Amcam büyük konuşmuş
Yakışır
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MISTIQuad 10 yıl
-Meraba ben Mesut Çevik,bu videomuzda..- diye başlayan DH V.incelemesinide sabırsızlıkla bekliyoruz..:D
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OverClocK1ng 10 yıl
not:dolar avro farkeder demeyin bize hemen hemen aynı fiyatın dolar versiyonu geliyor.

Kesinlikle katılıyorum kardeşim. Zaten bizde ne zaman bir kart çıksa hemen herkes bir ağızdan "Yurtdışında 500$ ise bizde 700$ olur" diyorlar. Oysaki dışarda 500€ ise bile bizde 500$ oluyor.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

OverClocKing

not:dolar avro farkeder demeyin bize hemen hemen aynı fiyatın dolar versiyonu geliyor.


Kesinlikle katılıyorum kardeşim. Zaten bizde ne zaman bir kart çıksa hemen herkes bir ağızdan "Yurtdışında 500$ ise bizde 700$ olur" diyorlar. Oysaki dışarda 500� ise bile bizde 500$ oluyor.

kardeş ben daha görmedim dışarada 500 olupra tr dede 500 olanı



eğer bildiğin yer varsa 390 dolar yurt dışı fiyatı olan 5870 ten hemen alcam bitane
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Prymon 10 yıl
Keşke Gelse Çok Güzel Bir Ürün
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HiqhWoltage 10 yıl
İyi,ekran kartı alemine hayırlı uurlu olsn :). Kartın fiyatı normal,gtx285 ten hızlı sonucta...Dirt 2 yi bedava indrme kuponu ile gelmeside cok iyi.150W tta hicbişey ya
, önemli bir artısı bu da.
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cobi 10 yıl
250$+kdv gibi bir fiyattan satılırsa (yaklaşık 400 lira ) tamda hd 4890'ın fiyatına karşılık geliyor bakalım
ortalık bayağı hareketlenecekati yine ortalığı karıştırdı
sağolsunlar saylerinde güçlü kartları uygun fiyata alıp kullanabiliyoruz.


not:dolar avro farkeder demeyin bize hemen hemen aynı fiyatın dolar versiyonu geliyor.
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