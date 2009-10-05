Sapphire Radeon HD 5850 satışa sunuldu

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5850 modelini satışa sundu. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, Cypress kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sundan güç alıyor. Tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla AMD-ATi'nin referans modelini temel alan Sapphire Radeon HD 5850 1GB GDDR5 bellekle geliyor ve destek veren anakartlarda ikinci, üçüncü ve dördüncü ekran kartlarıyla Crossfire X kurulumlarına destek veriyor.

Grafik işlem birimi 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan yeni model 256-bit bellek veri yolu desteğin ve 1440x paralel işlem birimine sahip. 72x TMU ve 32x ROP birimiyle donatılan Sapphire Radeon HD 5850, 2.09 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Güncellenen Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen yeni model iki adet DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimleri sayesinde piyasada satılan yeni nesil HDTV ve LCD'ler ile çoklu monitör kurulumuna da olanak tanıyor.

Bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise 151 Watt'lık güç tüketimine sahip olduğu açıklanan Sapphire Radeon HD 5850, Dirt 2 oyunu için ücretsiz download kuponu ile birlikte geliyor.

Sapphire Radeon hHD 5850, Avrupa'da 200 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kulalnıma sunuluyor.

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