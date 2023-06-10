Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox’ın merakla beklenen yapımı Starfield’ın fiyatı ortaya çıktı

    Xbox ve Windows platformlarına özel olarak çıkış yapacak olan Starfield’ın fiyatı ortaya çıktı. Görünüşe göre Microsoft, oyunun PC ve Xbox fiyatını farklı tutacak.
    Oy Ver
    Starfield yapımından fiyat bilgisi geldi Tam Boyutta Gör
    Bethesda'nın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından Xbox ve PC için özel olarak geliştirilmeye başlayan Starfield, 2023’ün en beklenen oyunlarından biri olmayı başardı. Önümüzdeki aylarda çıkacak olan yapımın fiyat bilgisi ve sürüm seçenekleri ortaya çıktı.

    Starfield’ın fiyatı ne kadar olacak?

    Sızıntıları ile bilinen billbil-kun, merakla beklenen Bethesda Game Studios yapımı için fiyat bilgilerini paylaştı. Rapora göre Starfield’ın standart sürümü Avrupa’da PC için 69,99 euro, Xbox Series için ise 79,99 euro olacak. İçeriği ve bonusları bilinmeyen Premium Edition’ın ise PC’de 109,99 euro, Xbox Series için 119,99 euro olacağı belirtiliyor. Premium Edition, muhtemelen Starfield için gelecek tüm indirilebilir içerikleri ücretsiz olarak sunacak. Ayrıca sürümün, oyun içi kozmetik hediyelere sahip olması da olası gözüküyor.

    Oyunu fiziksel olarak sunacak olan ve fiziksel hediyelere sahip olması beklenen Constellation Edition ise PC ve Xbox platformunda aynı fiyata sahip olacak. Bu rapora göre bu sürüm, 299,99 euro fiyat etiketine sahip olacak. Constellation Edition muhtemelen harita veya büst benzeri bir fiziksel ürünle gelecek.

    Starfield ilk günden Game Pass’e eklenecek

    Starfield yapımından fiyat bilgisi geldi Tam Boyutta Gör
    Bethesda’nın son 25 yılda ürettiği ilk yeni fikir yapımı olacak Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde yayınlanacak. Xbox ve PC’ye özel olacak yapım ilk günden Xbox Game Pass’e eklenecek. Oyunun kozmetik veya hikâye eklentileri ise Game Pass kullanıcıları için ücretsiz olmayacak. Microsoft, önümüzdeki günlerde Starfield için özel bir etkinlik düzenleyecek ve oyun hakkında merakla beklenen birçok soru cevaplanacak.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 2 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zayıfım ama yüzüm şişman djarum cherry nerede bulabilirim augmentin kedi dozu kulaklıkta empedans nedir montana çetesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5
    POCO M5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız