Xbox’ın merakla beklenen yapımı Starfield’ın fiyatı ortaya çıktı

Starfield’ın fiyatı ne kadar olacak?
Sızıntıları ile bilinen billbil-kun, merakla beklenen Bethesda Game Studios yapımı için fiyat bilgilerini paylaştı. Rapora göre Starfield’ın standart sürümü Avrupa’da PC için 69,99 euro, Xbox Series için ise 79,99 euro olacak. İçeriği ve bonusları bilinmeyen Premium Edition’ın ise PC’de 109,99 euro, Xbox Series için 119,99 euro olacağı belirtiliyor. Premium Edition, muhtemelen Starfield için gelecek tüm indirilebilir içerikleri ücretsiz olarak sunacak. Ayrıca sürümün, oyun içi kozmetik hediyelere sahip olması da olası gözüküyor.
Oyunu fiziksel olarak sunacak olan ve fiziksel hediyelere sahip olması beklenen Constellation Edition ise PC ve Xbox platformunda aynı fiyata sahip olacak. Bu rapora göre bu sürüm, 299,99 euro fiyat etiketine sahip olacak. Constellation Edition muhtemelen harita veya büst benzeri bir fiziksel ürünle gelecek.
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi