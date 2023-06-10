Xbox’ın merakla beklenen yapımı Starfield’ın fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Bethesda'nın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından Xbox ve PC için özel olarak geliştirilmeye başlayan Starfield, 2023’ün en beklenen oyunlarından biri olmayı başardı. Önümüzdeki aylarda çıkacak olan yapımın fiyat bilgisi ve sürüm seçenekleri ortaya çıktı.

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Starfield’ın fiyatı ne kadar olacak?

Sızıntıları ile bilinen billbil-kun, merakla beklenen Bethesda Game Studios yapımı için fiyat bilgilerini paylaştı. Rapora göre Starfield’ın standart sürümü Avrupa’da PC için 69,99 euro, Xbox Series için ise 79,99 euro olacak. İçeriği ve bonusları bilinmeyen Premium Edition’ın ise PC’de 109,99 euro, Xbox Series için 119,99 euro olacağı belirtiliyor. Premium Edition, muhtemelen Starfield için gelecek tüm indirilebilir içerikleri ücretsiz olarak sunacak. Ayrıca sürümün, oyun içi kozmetik hediyelere sahip olması da olası gözüküyor.

Oyunu fiziksel olarak sunacak olan ve fiziksel hediyelere sahip olması beklenen Constellation Edition ise PC ve Xbox platformunda aynı fiyata sahip olacak. Bu rapora göre bu sürüm, 299,99 euro fiyat etiketine sahip olacak. Constellation Edition muhtemelen harita veya büst benzeri bir fiziksel ürünle gelecek.

Starfield ilk günden Game Pass’e eklenecek

Tam Boyutta Gör Bethesda’nın son 25 yılda ürettiği ilk yeni fikir yapımı olacak Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde yayınlanacak. Xbox ve PC’ye özel olacak yapım ilk günden Xbox Game Pass’e eklenecek. Oyunun kozmetik veya hikâye eklentileri ise Game Pass kullanıcıları için ücretsiz olmayacak. Microsoft, önümüzdeki günlerde Starfield için özel bir etkinlik düzenleyecek ve oyun hakkında merakla beklenen birçok soru cevaplanacak.

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Starfield yapımından fiyat bilgisi geldi