Sapphire'den Soket AM3 işlemciler için 790GX yonga setli yeni anakart

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından biri olan Sapphire geçtiğimiz yıllarda anakart dünyasına da adım atmıştı. Bir süredir yeni modeli haberi gelmeyen son olaraksa hız aşırtma dünyasının iddialı oyuncularından biri olan DFI ile işbirliğine giderek 790FX yonga setli anakart hazırlayan Sapphire, uzun süren sessizliğini bozdu ve Soket AM3 formundai AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakartını gösterdi.

AMD'nin önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcileri için PC-AM2RS790G kod adını taşıyan, 790GX yonga setli yeni anakartını gösteren Sapphire görünüşe bakılırsa DFI'dan sonra son dönemin popüler anakart üreticilerinden biri olan Jetway ile çalışmaya başlamış. Zira tanıtılan anakart kullanılan soğutucusu başta olmak üzere diğer detaylarıyla Jetway'in HA07-Ultra modelini hatırlatıyor.

Sapphire'in yeni anakartı AMD'nin 790GX+SB750 yonga setini kullanıyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan anakart, kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10 desteği sunan ayrıca HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Radeon HD 3300 IGP'sini (entegre grafik işlemci) üzerinde barındırıyor ve destek veren ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumu gerçekleştirebiliyor.

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AMD'nin Soket AM3 işlemcilerine ek olarak Soket AM2 ve AM2+ formundaki güncel işlemcileriyle de kullanılabilen anakart daha yüksek entegre grafik performansi için SidePort bellek teknolojisini destekliyor ve IGP'nin kullanımı için özelleştirilmiş 128MB'lık entegre GDDR3 bellekle geliyor. Çift PCIe x16 slotuyla donatılan pasif soğutmalı anakart, 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

Güney köprüsü olarak SB750 yongasını kullanan ve bu sayede RAID 5 desteği de sunabilen anakart, Advanced Clock Calibration teknolojisiyle uyumlu çalışarak Phenom jenerasyonu işlemcilerde hız aşırtma ile daha yüksek saat hızlarına çıkabilmesine zemin hazırlamakta. PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotuna yer verilen PURE CrossFireX 790GX, 8 kanal HD ses desteği gibi özelliklere de sahip.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerinin yer aldığı anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarıya uyumlu 6x SATA-II konnektörü yer alıyor. Profesyonel kullanıcılar için Debug LED ve kart üstü güç/reset butonlarıyla gelen 790GX yonga setli yeni anakart, lansman tarihi ve hangi fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı yönünde henüz net bir bilgi olmasa da anakartın CeBIT '09 fuarında tanıtılabileceği konuşuluyor.