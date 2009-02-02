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Sapphire'den Soket AM3 işlemciler için 790GX yonga setli yeni anakart

10 yıl
26,4b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'den Soket AM3 işlemciler için 790GX yonga setli yeni anakart
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından biri olan Sapphire geçtiğimiz yıllarda anakart dünyasına da adım atmıştı. Bir süredir yeni modeli haberi gelmeyen son olaraksa hız aşırtma dünyasının iddialı oyuncularından biri olan DFI ile işbirliğine giderek 790FX yonga setli anakart hazırlayan Sapphire, uzun süren sessizliğini bozdu ve Soket AM3 formundai AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakartını gösterdi.

AMD'nin önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcileri için PC-AM2RS790G kod adını taşıyan, 790GX yonga setli yeni anakartını gösteren Sapphire görünüşe bakılırsa DFI'dan sonra son dönemin popüler anakart üreticilerinden biri olan Jetway ile çalışmaya başlamış. Zira tanıtılan anakart kullanılan soğutucusu başta olmak üzere diğer detaylarıyla Jetway'in HA07-Ultra modelini hatırlatıyor.

Sapphire'in yeni anakartı AMD'nin 790GX+SB750 yonga setini kullanıyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan anakart, kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10 desteği sunan ayrıca HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Radeon HD 3300 IGP'sini (entegre grafik işlemci) üzerinde barındırıyor ve destek veren ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumu gerçekleştirebiliyor.

Sapphire'den Soket AM3 işlemciler için 790GX yonga setli yeni anakart
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AMD'nin Soket AM3 işlemcilerine ek olarak Soket AM2 ve AM2+ formundaki güncel işlemcileriyle de kullanılabilen anakart daha yüksek entegre grafik performansi için SidePort bellek teknolojisini destekliyor ve IGP'nin kullanımı için özelleştirilmiş 128MB'lık entegre GDDR3 bellekle geliyor. Çift PCIe x16 slotuyla donatılan pasif soğutmalı anakart, 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

Güney köprüsü olarak SB750 yongasını kullanan ve bu sayede RAID 5 desteği de sunabilen anakart, Advanced Clock Calibration teknolojisiyle uyumlu çalışarak Phenom jenerasyonu işlemcilerde hız aşırtma ile daha yüksek saat hızlarına çıkabilmesine zemin hazırlamakta. PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotuna yer verilen PURE CrossFireX 790GX, 8 kanal HD ses desteği gibi özelliklere de sahip.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerinin yer aldığı anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarıya uyumlu 6x SATA-II konnektörü yer alıyor. Profesyonel kullanıcılar için Debug LED ve kart üstü güç/reset butonlarıyla gelen 790GX yonga setli yeni anakart, lansman tarihi ve hangi fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı yönünde henüz net bir bilgi olmasa da anakartın CeBIT '09 fuarında tanıtılabileceği konuşuluyor.


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DH Misafiri 9 yıl
ben bu anakartı rasgele aldım ancak performansı ve gücüyle piyasadaki amd uyumlu anakartların en mükemmeli anakart alacaksanız gözü kapalı alacağınız ve over clock un bokunu çıkaracağınız bi anakarttttt
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sgnr 9 yıl
@ -dehşet-
"AMD'nin Soket AM3 işlemcilerine ek olarak Soket AM2 ve AM2+ formundaki güncel işlemcileriyle de kullanılabilen anakart"
Burada kabak gibi önceki işlemcileride destekliyor yazmıyor mu?
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TURK-ŞAD 9 yıl
Anakart sade tasarımı ile göze hoş görülüyor (Fenerli olması haricinde
), Kart üzerinde yerleşim çok güzel benim hoşuma gitti, heleki IDE ve Floppy portları kablo düzenleme açısından en uygun yerdeler, tek sorun SATA yuvalarının yukarı bakması, yan kısma bakacak şekilde konumlandırsa çok daha iyi olacakmış, 3-4 tane HDD + DVD-RW ekleyince bu tip yerleşim nedeniyle iğrenç bi kablo kalabalığı oluşabiliyor, genel özelikleri itibari ile zaten her türlü ihtiyacı Saphirre kalitesi ile birleşince rahatlıkla görecektir, asıl kilit nokta bakalım fiyatı nasıl olacak inşallah Saphirre bu anakarta daha önceden şahit olduğumuz üzere saçma sapan fiyatlandırmalar yapmaz..
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PsycHosiSs 9 yıl
bilen bilmeyen yazmıs sapphire anakartta kendini kanıtlamıs bir marka ve ben sapphire anakart kullanıcısı olarak kesinlikle tavsiye ediyorum mükemmel bir performansa sahipler...
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MeRT_babyface01 9 yıl
slm ßende amd 3200 işlemci var biraz kullanıp sonrada 4 çekirdeğe geçmeyi düşünüyorum oyunda oynuyorum sapphirenin anakartı iyi mi yoksa baska bakmalımıyım ?
benim fiyatıyla corassfire özelliği hoşuma qitti
bide hanqi işlemciyi önerirsiniz
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pcmatik 9 yıl
Sapphire'in bu anakartı nasıldır bilmiyorum ama Sapphire 690G anakart kullanıyorum. Şimdiye kadar kullandığım anakartların en mükemmeli. Oyun oynamıyorum ama webtasarımı, flash, photoshop ve grafik uygulamaları kullanıyorum. Hiç sorun çıkartmadı ve gerçekten çok iyi bir performansı var. Bu sebepten Phenom'a geçmeyide de düşünmüyorum.
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-dehşet- 9 yıl
Şimdi sözde bu anakart AM3.Ama DDR3 desteği yok.Saçmalığın önde gideni.Şimdi ben bu anakartı niye alayım ki.Üstelik bu anakart ile geri dönük işlemcileride kullanamıyacağım.Ne güzel 2 tane pin i kapat.Sonra da al sana AM3 anakart.İyi bir AM2+ anakart bundan çok çok daha iyidir.
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Rockmania01 10 yıl
Ben bu anakartı Aldım Çok Güzel
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Towarscke 10 yıl
ben de aldim gayet guzel... calistirdim.. gayet takir takir calisiyor... hic bir sorun yok... bu arada kotu diyenlere inat, eger bu anakart olmasaydi hic bir sideport bellekli 790GX chipsetli anakart piyasada olmazdi... unutmayiniz ki 790FX modeli de DFI'in 790FX ile ayni...

Ayrica 1 numarali AMD-ATI sistemleri ureticisidir..
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yc#1 10 yıl
HD 4830'ların termal tasarımı çipsetlere entegre edilebilecek uygunlukta değil.
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kokomoko 10 yıl
soket AM3 ama neden DDR II ram desteği war hala anlamış değilim... ddr III yapsalar daha ii olurmuş..
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Númenóre 10 yıl
bu am3 lerin onboard VGA'sı HD4830 olacak diye duydum..yalan habermi???
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maviay1980 10 yıl
DebugLED'i benim Epox'tan çalımışlardır.Sapphire kalitesine göre Phalı satar.Bir tek HD 4870 Toxic ekran kartını beğeniyom,gerisi yalan...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
full katı kapasitor bile değil soğutucu ayrıca bi rezalet bu anakart tam bi fiyasko olmuş shappire bıraksın anakart kasmayı bence
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