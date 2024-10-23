Sarsılmaz, SAHA Expo'da 3 yeni ürününü görücüye çıkardı

- Geleceğin güvenlik ve savunma robotu: SARBOT
- Savunmanın yeni nesil gücü: BEST Defence 25 mm UKSS
- Yüksek ergonomi ve atış performansı: SAR7/24
- Yorumlar
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarından biri olan Sarsılmaz, SAHA EXPO’da tabancalar, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), silahlı robot ve 25 mm kara topu gibi silah ve silah sistemlerinden oluşan ürünlerini sergiliyor.
Geleceğin güvenlik ve savunma robotu: SARBOT
SARBOT'un çevikliği, engebeli arazilerde bile dengeli ve stabil bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. LİDAR ve ileri teknolojiye sahip 2 farklı kamera sistemiyle donatılan SARBOT, bulunduğu ortamı üç boyutlu olarak tarayarak gerçek zamanlı veri aktarımı yapabiliyor. Belirlenen görevi otonom olarak da yerine getirebilirken, özellikle tehlikeli bölgelerde operasyonel riskleri minimize ederek güvenlik kuvveti güvenliğini maksimum düzeyde tutuyor.
Savunmanın yeni nesil gücü: BEST Defence 25 mm UKSS
Sarsılmaz-TUSAŞ işbirliğiyle kurulan TR Mekatronik tarafından geliştirilen 25 mm’lik toplun entegre edildiği uzaktan komutalı silah kuleleri, savunma alanında yeni bir dönem başlatıyor. Operasyonel kuvvetlere üstün bir atış desteği sağlayan 25 mm kara topu entegre edilen UKSS’ler, yapap zeka desteğiyle hedef belirleyip takip edebildiği gibi, seyir halinde de üstün atış gücü sunuyor.
Yüksek ergonomi ve atış performansı: SAR7/24
Sarsılmaz, gizli taşıma için özel olarak geliştirilen kompakt gövdeyi SAR7/24 C’de bir araya getiriyor. SAR7/24 C için özel olarak geliştirilen gövde tasarımı gerek kavrama gerekse atış sırasında ergonomik tutuşu üst seviyeye taşıyan gövde çizgileriyle tamamlanıyor. SAR7/24 SPORT ise sportif ve rekabetçi platformların ihtiyaçlarını karşılayacak bir performansa sahip. Atış sırasında hızlı şarjör değişimini kolaylaştıran ve silahın tutuş hakimiyetini artıran Magwell tasarımıyla geliştirilen SAR 7/24 SPORT, ayrıca ayarlanabilir gez takımı sayesinde kullanıcısına kişiselleştirme, esneklik, hedefte doğruluk gibi önemli avantajlar sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)