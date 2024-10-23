Sarsılmaz, SAHA Expo'da 3 yeni ürününü görücüye çıkardı

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Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarından biri olan Sarsılmaz, SAHA EXPO’da tabancalar, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), silahlı robot ve 25 mm kara topu gibi silah ve silah sistemlerinden oluşan ürünlerini sergiliyor.

Geleceğin güvenlik ve savunma robotu: SARBOT

Tam Boyutta Gör Sarsılmaz, bu yıl SAHA EXPO’da üç yeni ürünüyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin ilk silahlı robotu SARBOT, teknolojideki değişime paralel olarak yüzde 100 Türk mühendisler tarafından geliştirilen yeni özellikleriyle ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Sarsılmaz bünyesinde yer alan LA2 Dynamics Mühendislik A.Ş. tarafından geliştirilen SARBOT’un ilk versiyonu SAHA EXPO 2022'de sergilenmişti. SARBOT, şimdi silah ve Laser Imaging Detection and Ranging-Işın Algılama ve Mesafe Ölçme (LİDAR) entegre edilmiş, gelişmiş versiyonuyla savunma sektörünün ilgisine sunuluyor.

SARBOT'un çevikliği, engebeli arazilerde bile dengeli ve stabil bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. LİDAR ve ileri teknolojiye sahip 2 farklı kamera sistemiyle donatılan SARBOT, bulunduğu ortamı üç boyutlu olarak tarayarak gerçek zamanlı veri aktarımı yapabiliyor. Belirlenen görevi otonom olarak da yerine getirebilirken, özellikle tehlikeli bölgelerde operasyonel riskleri minimize ederek güvenlik kuvveti güvenliğini maksimum düzeyde tutuyor.

Savunmanın yeni nesil gücü: BEST Defence 25 mm UKSS

Tam Boyutta Gör Sarsılmaz, kısa süre önce bünyesine kattığı Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerini (UKSS) çok kısa bir zamanda yeni bir versiyona evirdi. Sarsılmaz’ın robotik silah sistemler alanındaki vizyonunun bir parçası olarak kurduğu BEST Defence, 5,56 mm'den 20/23 mm'ye kadar uzanan UKSS ailesini, 25 mm ile genişletiyor.

Sarsılmaz-TUSAŞ işbirliğiyle kurulan TR Mekatronik tarafından geliştirilen 25 mm’lik toplun entegre edildiği uzaktan komutalı silah kuleleri, savunma alanında yeni bir dönem başlatıyor. Operasyonel kuvvetlere üstün bir atış desteği sağlayan 25 mm kara topu entegre edilen UKSS’ler, yapap zeka desteğiyle hedef belirleyip takip edebildiği gibi, seyir halinde de üstün atış gücü sunuyor.

Yüksek ergonomi ve atış performansı: SAR7/24

Tam Boyutta Gör Sarsılmaz, 150 yıla yaklaşan mühendislik deneyiminin eseri olan modern tasarımlı yeni tabanca serisi SAR7/24’ü de meraklılarının ilgisine sunuyor. SAR7/24, net, kararlı ve profesyonel tasarım yaklaşımıyla kendini her an, her koşulda güvende hissetmek isteyenleri hedefliyor. Tek ve çift hareketli tetik seçeneklerine sahip düz (flat) tetik tasarımı SAR7/24’e daha hızlı, daha hassas atış olanağı, maksimum tetik kontrolü ve daha net bir tetik hissi sağlıyor.

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Sarsılmaz, gizli taşıma için özel olarak geliştirilen kompakt gövdeyi SAR7/24 C’de bir araya getiriyor. SAR7/24 C için özel olarak geliştirilen gövde tasarımı gerek kavrama gerekse atış sırasında ergonomik tutuşu üst seviyeye taşıyan gövde çizgileriyle tamamlanıyor. SAR7/24 SPORT ise sportif ve rekabetçi platformların ihtiyaçlarını karşılayacak bir performansa sahip. Atış sırasında hızlı şarjör değişimini kolaylaştıran ve silahın tutuş hakimiyetini artıran Magwell tasarımıyla geliştirilen SAR 7/24 SPORT, ayrıca ayarlanabilir gez takımı sayesinde kullanıcısına kişiselleştirme, esneklik, hedefte doğruluk gibi önemli avantajlar sağlıyor.

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