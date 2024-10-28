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    SAHA Expo 2024’te 4 milyar dolarlık ihracat anlaşması imzalandı!

    İstanbul'da düzenlenen ve 5 farklı kıtadan katılımın olduğu SAHA Expo savunma sanayi fuarında 4 milyar dolarlık ihracat anlaşması yapıldı. 100 binden fazla ziyaretçi katıldı.
    SAHA Expo 2024’te 4 milyar dolarlık ihracat anlaşması imzalandı Tam Boyutta Gör
    22-26 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı 100 binden fazla kişi ziyaret etti. SAHA Expo 2024’e çok sayıda profesyonel müşteri katıldı ve yerli savunma sanayi çözümleri dünyaya tanıtıldı. SAHA Expo 2024’te çok sayıda iş birliğine imza atıldı. DonanımHaber olarak katıldığımız fuarın videolarını YouTube kanalımızdan seyredebilirsiniz.

    Yapılan açıklamaya göre SAHA Expo 2024’te 4 milyar 332 milyon dolar ihracat anlaşması yapıldı. Fuarda toplam 6 milyar 189 milyon dolarlık 133 farklı anlaşmaya imza atıldı.

    SAHA Expo’ya 120 ülkeden 1478 firma katıldı. Yabancı ülkelerden resmi, ticari heyetleri ağırlayan fuarda, yerli ve milli teknolojiler dünyaya açılırken, 25 bin birebir görüşme yapıldı. 35 ülkeden 178 yabancı alım heyeti katıldı. Şirketler, yeni ürünlerini potansiyel müşterilerle buluşturma fırsatı yakaladı.

    SAHA Expo 2024’te neler tanıtıldı?

    ASELSAN, uçtan uca milli ve güvenli haberleşmeye olanak sağlayan yeni ağ tabanlı haberleşme sistemlerini, özgün mühendislik eseri yeni elektronik harp podlarını, hava tehditlerine karşı ileri çözümler sunan yeni anti dron sistemlerini ilk kez SAHA EXPO'da tanıttı.

    Roketsan'ın geliştirdiği Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS, ilk kez fuarda sergilendi. HAVELSAN, dijital birlik teknolojisinde geldiği son noktayı ilk kez SAHA EXPO 2024'te uygulamalı olarak gösterdi.

    ULAK Haberleşme, yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturdu. STM, insansız otonom su altı platformu STM NETA 300'ü fuarda tanıttı. Ayrıca Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500'ün mukavim teknesi, ilk kez SAHA EXPO'da sergilendi.

    Astech Defence, Gökkurt akıllı mühimmat ailesini ilk kez sergilerken, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı TALAY da fuarda katılımcılarla buluştu.

    FNSS tarafından geliştirilen 5. nesil zırhlı muharebe aracı Pars Alpha 8x8 de fuarda sergilenenler arasında yer aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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