SAHA Expo 2024’te 4 milyar dolarlık ihracat anlaşması imzalandı!

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Tam Boyutta Gör 22-26 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı 100 binden fazla kişi ziyaret etti. SAHA Expo 2024’e çok sayıda profesyonel müşteri katıldı ve yerli savunma sanayi çözümleri dünyaya tanıtıldı. SAHA Expo 2024’te çok sayıda iş birliğine imza atıldı. DonanımHaber olarak katıldığımız fuarın videolarını YouTube kanalımızdan seyredebilirsiniz.

Yapılan açıklamaya göre SAHA Expo 2024’te 4 milyar 332 milyon dolar ihracat anlaşması yapıldı. Fuarda toplam 6 milyar 189 milyon dolarlık 133 farklı anlaşmaya imza atıldı.

SAHA Expo’ya 120 ülkeden 1478 firma katıldı. Yabancı ülkelerden resmi, ticari heyetleri ağırlayan fuarda, yerli ve milli teknolojiler dünyaya açılırken, 25 bin birebir görüşme yapıldı. 35 ülkeden 178 yabancı alım heyeti katıldı. Şirketler, yeni ürünlerini potansiyel müşterilerle buluşturma fırsatı yakaladı.

SAHA Expo 2024’te neler tanıtıldı?

ASELSAN, uçtan uca milli ve güvenli haberleşmeye olanak sağlayan yeni ağ tabanlı haberleşme sistemlerini, özgün mühendislik eseri yeni elektronik harp podlarını, hava tehditlerine karşı ileri çözümler sunan yeni anti dron sistemlerini ilk kez SAHA EXPO'da tanıttı.

Baykar yerli ve milli eserlerini SAHA Expo'da sergiliyor! 3 gün önce eklendi

Roketsan'ın geliştirdiği Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS, ilk kez fuarda sergilendi. HAVELSAN, dijital birlik teknolojisinde geldiği son noktayı ilk kez SAHA EXPO 2024'te uygulamalı olarak gösterdi.

ULAK Haberleşme, yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturdu. STM, insansız otonom su altı platformu STM NETA 300'ü fuarda tanıttı. Ayrıca Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500'ün mukavim teknesi, ilk kez SAHA EXPO'da sergilendi.

Astech Defence, Gökkurt akıllı mühimmat ailesini ilk kez sergilerken, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı TALAY da fuarda katılımcılarla buluştu.

FNSS tarafından geliştirilen 5. nesil zırhlı muharebe aracı Pars Alpha 8x8 de fuarda sergilenenler arasında yer aldı.

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