SAHA Expo 2024’te 4 milyar dolarlık ihracat anlaşması imzalandı!

Yapılan açıklamaya göre SAHA Expo 2024’te 4 milyar 332 milyon dolar ihracat anlaşması yapıldı. Fuarda toplam 6 milyar 189 milyon dolarlık 133 farklı anlaşmaya imza atıldı.
SAHA Expo’ya 120 ülkeden 1478 firma katıldı. Yabancı ülkelerden resmi, ticari heyetleri ağırlayan fuarda, yerli ve milli teknolojiler dünyaya açılırken, 25 bin birebir görüşme yapıldı. 35 ülkeden 178 yabancı alım heyeti katıldı. Şirketler, yeni ürünlerini potansiyel müşterilerle buluşturma fırsatı yakaladı.
SAHA Expo 2024’te neler tanıtıldı?
ASELSAN, uçtan uca milli ve güvenli haberleşmeye olanak sağlayan yeni ağ tabanlı haberleşme sistemlerini, özgün mühendislik eseri yeni elektronik harp podlarını, hava tehditlerine karşı ileri çözümler sunan yeni anti dron sistemlerini ilk kez SAHA EXPO'da tanıttı.
Roketsan'ın geliştirdiği Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS, ilk kez fuarda sergilendi. HAVELSAN, dijital birlik teknolojisinde geldiği son noktayı ilk kez SAHA EXPO 2024'te uygulamalı olarak gösterdi.
ULAK Haberleşme, yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturdu. STM, insansız otonom su altı platformu STM NETA 300'ü fuarda tanıttı. Ayrıca Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500'ün mukavim teknesi, ilk kez SAHA EXPO'da sergilendi.
Astech Defence, Gökkurt akıllı mühimmat ailesini ilk kez sergilerken, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı TALAY da fuarda katılımcılarla buluştu.
FNSS tarafından geliştirilen 5. nesil zırhlı muharebe aracı Pars Alpha 8x8 de fuarda sergilenenler arasında yer aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu