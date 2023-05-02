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    TUSAŞ KAAN’ın envantere giriş tarihi açıklandı: İşte Milli Muharip Uçak’ın yol haritası

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 'Milli Muharip Uçak' yeni adıyla KAAN hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kotil, TUSAŞ KAAN’ın ne zaman uçacağını ve envantere gireceğini duyurdu.
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    Milli savaş uçağı TUSAŞ KAAN’ın envantere giriş tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 'Milli Muharip Uçak' olarak bilinen ancak geçtiğimiz saatlerde ismi KAAN olarak açıklanan Türkiye’nin ilk savaş uçağı hakkında kritik bilgileri paylaştı. CNN Türk’e konuşan Kotil, TUSAŞ KAAN’ın yol haritasını netleştirdi.

    Temel Kotil, yaptığı açıklamalarda halihazırda TUSAŞ bünyesinde 15 bin çalışan olduğunu ve mühendis sayısının 6 bin olduğunu açıkladı. Kotil, TUSAŞ’ın ilerleyen dönemlerde personel sayısını ciddi şekilde artırma ihtiyacı olduğunu zira halihazırda üstünde büyük bir yük bulunduğunu söyledi. Kotil, Lockheed Martin’in 60 bin kadar mühendisi olduğunu söyleyerek de durumu örneklendirdi. Kotil, TUSAŞ’ın daha mezun olmamış mühendisleri bile işe alıp yetiştirdiklerini söyledi. Bu sayının yaklaşık 500 olduğu belirtildi.

    TUSAŞ MMU KAAN en gelişmiş 5. Nesil savaş uçaklarından biri

    Milli savaş uçağı TUSAŞ KAAN’ın envantere giriş tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Kotil, TUSAŞ’ın yaptığı ve geliştirmeye, test sürecine devam ettiği MMU KAAN’ın ABD yapımı F-22 ve F-35, Çin yapımı J-20 ve Rus yapımı Su-57 ayarlarında olduğunu belirtti. Kotil, bu üç ülkenin de halihazırda bu yeni nesil uçakları kimseye satmadıklarının da altını çizdi. Aynı zamanda Fransa, İtalya, Almanya ve Kore gibi ülkelerin geliştirdiği veya halihazırda kullandıkları uçakların KAAN’ın daha altında yer aldığı belirtildi.

    TUSAŞ MMU KAAN ne zaman uçacak?

    Milli savaş uçağı TUSAŞ KAAN’ın envantere giriş tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Kotil, yaptığı açıklamada Milli Muharip Uçak KAAN’ın Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu yapacağını duyurdu. Elbette KAAN’ın ilk uçuşunu yapması tamamen hazır olduğu anlamına gelmeyecek. Havacılık sektöründe ürünün ilk uçuşundan sonra testlerinin tamamlanıp üretime geçilmesi birkaç yılı bulabiliyor. Bu bağlamı dikkate alarak Kotil, 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini duyurdu.

    TUSAŞ KAAN yerli motorla uçacak

    Milli savaş uçağı TUSAŞ KAAN’ın envantere giriş tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ KAAN, yine 2028 yılında Türk motoruyla birlikte ilk uçuşunu gerçekleştireceği açıklandı. Türk motorundan gücünü alan KAAN’ın Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceği tarih ise 2030 olarak hedefleniyor. Kotil, durumların değişmesi halinde Türk motorlu versiyonun öne de çekilebileceğini belirtti.

    Temel Kotil’in yaptığı açıklamaların belki de en önemli kısmı şu: “Hürküş ve KAAN’ı diğerlerinden iyi yaptık. Çocukluğumdan beri duyduğum ‘bizden olmaz, yapamayız” dönemi geçti, aslında Türk yapar. Biz su üzerindeyiz, nefes alıyoruz.”

    Tüm bunlara ek olarak halihazırada KAAN'ın ikinci prototipi üretim sürecinde. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor ancak ilk uçacak versiyon resimlerde gördüğünüz ilk prototip olacak. Seri üretime kadar 7-8 adet prototip inşa edilecek. 2028 yılında Kuvvet'e teslim edilecek olan modellerin tamamında AESA radar bulunacak. Uzun ve yoğun test sürecinde uçakta değişikliklerin olması da muhtemel.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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