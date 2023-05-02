TUSAŞ KAAN’ın envantere giriş tarihi açıklandı: İşte Milli Muharip Uçak’ın yol haritası

Tam Boyutta Gör TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 'Milli Muharip Uçak' olarak bilinen ancak geçtiğimiz saatlerde ismi KAAN olarak açıklanan Türkiye’nin ilk savaş uçağı hakkında kritik bilgileri paylaştı. CNN Türk’e konuşan Kotil, TUSAŞ KAAN’ın yol haritasını netleştirdi.

Temel Kotil, yaptığı açıklamalarda halihazırda TUSAŞ bünyesinde 15 bin çalışan olduğunu ve mühendis sayısının 6 bin olduğunu açıkladı. Kotil, TUSAŞ’ın ilerleyen dönemlerde personel sayısını ciddi şekilde artırma ihtiyacı olduğunu zira halihazırda üstünde büyük bir yük bulunduğunu söyledi. Kotil, Lockheed Martin’in 60 bin kadar mühendisi olduğunu söyleyerek de durumu örneklendirdi. Kotil, TUSAŞ’ın daha mezun olmamış mühendisleri bile işe alıp yetiştirdiklerini söyledi. Bu sayının yaklaşık 500 olduğu belirtildi.

TUSAŞ MMU KAAN en gelişmiş 5. Nesil savaş uçaklarından biri

Tam Boyutta Gör Kotil, TUSAŞ’ın yaptığı ve geliştirmeye, test sürecine devam ettiği MMU KAAN’ın ABD yapımı F-22 ve F-35, Çin yapımı J-20 ve Rus yapımı Su-57 ayarlarında olduğunu belirtti. Kotil, bu üç ülkenin de halihazırda bu yeni nesil uçakları kimseye satmadıklarının da altını çizdi. Aynı zamanda Fransa, İtalya, Almanya ve Kore gibi ülkelerin geliştirdiği veya halihazırda kullandıkları uçakların KAAN’ın daha altında yer aldığı belirtildi.

TUSAŞ MMU KAAN ne zaman uçacak?

Tam Boyutta Gör Kotil, yaptığı açıklamada Milli Muharip Uçak KAAN’ın Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu yapacağını duyurdu. Elbette KAAN’ın ilk uçuşunu yapması tamamen hazır olduğu anlamına gelmeyecek. Havacılık sektöründe ürünün ilk uçuşundan sonra testlerinin tamamlanıp üretime geçilmesi birkaç yılı bulabiliyor. Bu bağlamı dikkate alarak Kotil, 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini duyurdu.

TUSAŞ KAAN yerli motorla uçacak

Tam Boyutta Gör TUSAŞ KAAN, yine 2028 yılında Türk motoruyla birlikte ilk uçuşunu gerçekleştireceği açıklandı. Türk motorundan gücünü alan KAAN’ın Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceği tarih ise 2030 olarak hedefleniyor. Kotil, durumların değişmesi halinde Türk motorlu versiyonun öne de çekilebileceğini belirtti.

Milli Muharip Uçak’ın adı belli oldu 1 gün önce eklendi

Temel Kotil’in yaptığı açıklamaların belki de en önemli kısmı şu: “Hürküş ve KAAN’ı diğerlerinden iyi yaptık. Çocukluğumdan beri duyduğum ‘bizden olmaz, yapamayız” dönemi geçti, aslında Türk yapar. Biz su üzerindeyiz, nefes alıyoruz.”

Tüm bunlara ek olarak halihazırada KAAN'ın ikinci prototipi üretim sürecinde. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor ancak ilk uçacak versiyon resimlerde gördüğünüz ilk prototip olacak. Seri üretime kadar 7-8 adet prototip inşa edilecek. 2028 yılında Kuvvet'e teslim edilecek olan modellerin tamamında AESA radar bulunacak. Uzun ve yoğun test sürecinde uçakta değişikliklerin olması da muhtemel.

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