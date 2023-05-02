TUSAŞ KAAN’ın envantere giriş tarihi açıklandı: İşte Milli Muharip Uçak’ın yol haritası

- TUSAŞ MMU KAAN en gelişmiş 5. Nesil savaş uçaklarından biri
- TUSAŞ MMU KAAN ne zaman uçacak?
- TUSAŞ KAAN yerli motorla uçacak
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Temel Kotil, yaptığı açıklamalarda halihazırda TUSAŞ bünyesinde 15 bin çalışan olduğunu ve mühendis sayısının 6 bin olduğunu açıkladı. Kotil, TUSAŞ’ın ilerleyen dönemlerde personel sayısını ciddi şekilde artırma ihtiyacı olduğunu zira halihazırda üstünde büyük bir yük bulunduğunu söyledi. Kotil, Lockheed Martin’in 60 bin kadar mühendisi olduğunu söyleyerek de durumu örneklendirdi. Kotil, TUSAŞ’ın daha mezun olmamış mühendisleri bile işe alıp yetiştirdiklerini söyledi. Bu sayının yaklaşık 500 olduğu belirtildi.
TUSAŞ MMU KAAN en gelişmiş 5. Nesil savaş uçaklarından biri
TUSAŞ MMU KAAN ne zaman uçacak?
TUSAŞ KAAN yerli motorla uçacak
Temel Kotil’in yaptığı açıklamaların belki de en önemli kısmı şu: “Hürküş ve KAAN’ı diğerlerinden iyi yaptık. Çocukluğumdan beri duyduğum ‘bizden olmaz, yapamayız” dönemi geçti, aslında Türk yapar. Biz su üzerindeyiz, nefes alıyoruz.”
Tüm bunlara ek olarak halihazırada KAAN'ın ikinci prototipi üretim sürecinde. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor ancak ilk uçacak versiyon resimlerde gördüğünüz ilk prototip olacak. Seri üretime kadar 7-8 adet prototip inşa edilecek. 2028 yılında Kuvvet'e teslim edilecek olan modellerin tamamında AESA radar bulunacak. Uzun ve yoğun test sürecinde uçakta değişikliklerin olması da muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah