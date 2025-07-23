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    ATAK helikopterinin yüzde 100 yerli yeni burun topu tanıtıldı

    IDEF 2025'te Sarsılmaz standında Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetre burun topu sergilendi. Ayrıca silahlı robot köpeğin üretimine başlandığı duyuruldu.

    ATAK helikopterinin yüzde 100 yerli yeni burun topu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Türk silah üreticisi Sarsılmaz, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) iki yeni ürününü tanıttı. ATAK helikopteri için burun topu ve insansız kara aracı modelleri geliştirildi.

    Sarsılmaz ve TUSAŞ’ın yüzde 50’şer ortaklığıyla kurulan TR Mekatronik, ATAK helikopterine özel olarak yüzde 100 yerli imkanlarla 200 mm top ve mühimmat sistemi üretti. Helikopterin burun kısmına yerleştirilecek silah 3 namluya sahip. 20 milimetrelik mühimmatla çalışıyor ve dakikada 750 atım yapabiliyor. Silahın yönlendirilmesi ATAK helikopteri üzerindeki optik hedefleme sistemi ya da pilot kafasındaki kask aracılığıyla yapılıyor.

    Silah sistemin kritik parçası olan namlular da dahil olmak üzere her bir bileşenin yerli imkanlarla tasarlandı ve üretildi. Fuarda “%100 Yerli” ifadesi ile sergileniyor.

    ATAK helikopterinin yüzde 100 yerli yeni burun topu tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    3 namlulu sistemde dakikada 750 atım yapan burun topunun 6 namlulu daha gelişmiş versiyonu üzerinde çalışılıyor. Bu versiyonda dakikada 2.000 atım hızına ulaşıldı. Bu hızın 3 binin üzerinde yükseltilmesi için Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyor. Bu versiyon, hava araçlarının yanı sıra yakın hava savunma sistemi olarak da kullanılabilir. 

    SARBOT silahlı robot köpeğin üretimine başlandı

    ATAK helikopterinin yüzde 100 yerli yeni burun topu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İnsansız robotik sistemler geliştirilmesi için Sarsılmaz tarafından kurulan LA2 Dynamics şirketinin yeni ürünleri IDEF 2025’te sergileniyor. Türkiye'nin silahlı robot köpeği SARBOT, LA2 Dynamics firması üretmeye başladı. Sarsılmaz’ın silah sistemleri bu robot köpeğe entegre edilecek ve vurucu güç kazanacak.

    ATAK helikopterinin yüzde 100 yerli yeni burun topu tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    LA2 Dynamics Mühendislik AŞ Genel Müdürü Aziz Karaş, insan hayatının riske edilemeyeceği durumlarda bu tür ürünlerin kullanıldığının vurgulayarak şunları söyledi:

    "Mesela bir mağara operasyonu yapılacak diyelim veya siz askerinizi veya kolluk kuvvetinizi riskli bir yere göndermek istemiyorsunuz. İşte bu robot vasıtasıyla oraya erişip oradan görüntü alabilirsiniz. Hedef alanın üç boyutlu haritasını çıkarabilirsiniz. Dışarıdan bilmediğiniz bir yerle ilgili önceden bilgi sahibi olursunuz. Daha sonra bir operasyon yapmak isterseniz üzerine patlayıcı yerleştirebilirsiniz. Üzerine taktığınız silahla içeride ateş edebilirsiniz. Bunların hepsi mümkün bunlar tamamıyla ihtiyaçlarla orantılı ve bu robotun taşıyabileceği yükle alakalı. Şu anda burada gördükleriniz görece küçük boyutlu robotlar. Biz bunların büyüklerinin de geliştirilmesini tamamladık. Şu anda üretim aşamasında. Bunun da müjdesini verebilirim."

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    Paetzold 1 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 6 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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