Milli Uçak Gemisi MUGEM geliyor: TCG Anadolu'dan daha büyük!

MUGEM, TCG Anadolu’dan daha büyük boyutlara sahip olacak. Bayraktar TB3, ANKA 3, KIZILELMA İHA’larının yanı sıra HÜRJET de MUGEM’i konuşlandırılabilecek. 285 metre uzunluğundaki MUGEM, 60.000 ton deplasmana sahip olacak. 25 knots maksimum hız ve 10.000 deniz mili maksimum menzil değerleri sunacak. TCG Anadolu; 231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe ve 20,5 knot azami sürate sahipti.
Milli Uçak Gemisi MUGEM Özellikleri
- Hava araçları: Bayraktar TB3, ANKA 3, HÜRJET, KIZILELMA
- İnsanlı/insansız hava aracı kapasitesi: 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet uçuş güvertesinde. Artabilir)
- Uzunluk: 285m
- Genişlik: 72m
- Su çekimi (Draft): 10,1m
- Deplasman: 60.000t
- Azami hız: 25kts
- Seyir sığası (Menzil): 10.000 deniz mili
- Silahlar: 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS
- Ana tahrik sistemi: COGAG (4 adet LM 2500 G/T)
- Pervane: 2 adet piç kontrollü (CPP)
- Kalkış/iniş sistemi: STOBAR
- Pist sayısı: 3 adet (2 adet kalkış ve 1 adet iniş)
- Personel sayısı: 400-500
Milli Uçak Gemisi, çok boyutlu optimizasyon aracıyla optimize edilmiş gövde formuna sahiptir. Bu bağlamda gemi, dahili simülasyon araçlarıyla kanıtlanmış sağlam deniz tutuşu, denge ve yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Pruva tasarımı ise yakıt tüketiminde %1,5 azalma ve su altı gürültü yayılımında iyileştirme gibi yetenekler kazandırmaktadır.
TCG Anadolu, yüzde 70 yerlilik oranı ile geliştirilmişti. MUGEM’de hedef ise yüzde 80 yerliliğe ulaşmak. MUGEM projesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)