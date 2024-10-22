Milli Uçak Gemisi MUGEM geliyor: TCG Anadolu'dan daha büyük!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin denizlerdeki gücünün artırılması için geliştirilen Milli Uçak Gemisi MUGEM’in maketi SAHA EXPO 2024 fuarında sergileniyor. Fuarda MUGEM’in teknik özellikleri açıklandı.

Roketsan LG-155: Fırtına için lazer güdümlü topçu mühimmatı 7 sa. önce eklendi

MUGEM, TCG Anadolu’dan daha büyük boyutlara sahip olacak. Bayraktar TB3, ANKA 3, KIZILELMA İHA’larının yanı sıra HÜRJET de MUGEM’i konuşlandırılabilecek. 285 metre uzunluğundaki MUGEM, 60.000 ton deplasmana sahip olacak. 25 knots maksimum hız ve 10.000 deniz mili maksimum menzil değerleri sunacak. TCG Anadolu; 231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe ve 20,5 knot azami sürate sahipti.

Tam Boyutta Gör

Milli Uçak Gemisi MUGEM Özellikleri

Hava araçları : Bayraktar TB3, ANKA 3, HÜRJET, KIZILELMA

: Bayraktar TB3, ANKA 3, HÜRJET, KIZILELMA İnsanlı/insansız hava aracı kapasitesi : 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet uçuş güvertesinde. Artabilir)

: 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet uçuş güvertesinde. Artabilir) Uzunluk : 285m

: 285m Genişlik : 72m

: 72m Su çekimi (Draft) : 10,1m

: 10,1m Deplasman : 60.000t

: 60.000t Azami hız : 25kts

: 25kts Seyir sığası (Menzil) : 10.000 deniz mili

: 10.000 deniz mili Silahlar : 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS

: 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS Ana tahrik sistemi : COGAG (4 adet LM 2500 G/T)

: COGAG (4 adet LM 2500 G/T) Pervane : 2 adet piç kontrollü (CPP)

: 2 adet piç kontrollü (CPP) Kalkış/iniş sistemi : STOBAR

: STOBAR Pist sayısı : 3 adet (2 adet kalkış ve 1 adet iniş)

: 3 adet (2 adet kalkış ve 1 adet iniş) Personel sayısı: 400-500

Milli Uçak Gemisi, çok boyutlu optimizasyon aracıyla optimize edilmiş gövde formuna sahiptir. Bu bağlamda gemi, dahili simülasyon araçlarıyla kanıtlanmış sağlam deniz tutuşu, denge ve yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Pruva tasarımı ise yakıt tüketiminde %1,5 azalma ve su altı gürültü yayılımında iyileştirme gibi yetenekler kazandırmaktadır.

TCG Anadolu, yüzde 70 yerlilik oranı ile geliştirilmişti. MUGEM’de hedef ise yüzde 80 yerliliğe ulaşmak. MUGEM projesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.