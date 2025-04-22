Yeni bulgular heyecanlandırdı: Mars’ta yağmur ve kar yağmış olabilir

Mars’ın yüzeyinde su izleri
Araştırmacılar, Mars'ın Noachian dönemi (yaklaşık 4.1 ila 3.7 milyar yıl önce) sırasında yüzeyinde çok sayıda akarsu ağı ve göl bulunduğunu öne sürüyor. Özellikle Mars ekvatoru çevresinde, yüksek bölgelerden başlayıp alçak ovalara doğru ilerleyen vadiler ve nehir kolları, gezegenin bir zamanlar bol miktarda su taşıyan bir sistemle şekillendiğini gösteriyor.
Yeni araştırmada, bu iki senaryo bilgisayar simülasyonlarıyla test edildi. Elde edilen bulgular, yağış senaryosunun, Mars’taki mevcut jeomorfolojik yapılarla daha iyi örtüştüğünü ortaya koydu. Özellikle vadilerin başlangıç noktaları geniş bir yükseklik aralığında oluşurken, bu durum yalnızca yağışla açıklanabiliyor.
Binlerce yıllık simülasyon yapıldı
Ancak cevaplanması gereken önemli bir soru halen masada: Genç Güneş, günümüzdekinden yüzde 25 daha az parlakken Mars nasıl ısınabildi? Bu soruya net bir yanıt henüz verilemiyor. Yine de bu araştırma, Mars’ın sadece kuru bir çöl olmadığını, akarsu yataklarına işaret eden mevcut yapıların sadece buzulların erimesiyle oluşmadığını, geçmişte çok daha dinamik ve yaşanabilir bir iklime sahip olabileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
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