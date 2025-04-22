Yeni bulgular heyecanlandırdı: Mars’ta yağmur ve kar yağmış olabilir

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Tam Boyutta Gör Bilim insanlarının uzun süredir tartıştığı bir soruya yeni bir araştırma ışık tutuyor: Mars’ın uzak geçmişi sanıldığı kadar soğuk ve kuru muydu, yoksa ılık ve yağışlı bir dönem geçirdi mi? Colorado Boulder Üniversitesi'nden jeologların yürüttüğü yeni bir çalışma, bu soruya cesur bir yanıt sunuyor: Antik Mars, zaman zaman kar ya da yağmur alan, yüzeyinde nehirlerin aktığı ve göllerin beslendiği bir gezegen olabilir.

Mars’ın yüzeyinde su izleri

Araştırmacılar, Mars'ın Noachian dönemi (yaklaşık 4.1 ila 3.7 milyar yıl önce) sırasında yüzeyinde çok sayıda akarsu ağı ve göl bulunduğunu öne sürüyor. Özellikle Mars ekvatoru çevresinde, yüksek bölgelerden başlayıp alçak ovalara doğru ilerleyen vadiler ve nehir kolları, gezegenin bir zamanlar bol miktarda su taşıyan bir sistemle şekillendiğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Ancak bu suyun kaynağı neydi? Bilim dünyasında yaygın iki hipotez bulunuyor: Birincisi, Mars’ın hiçbir zaman sıcak olmadığı, yalnızca buzul örtülerinin kısa süreli erimesiyle yüzeye su sızdığı yönünde. İkinci ve daha iddialı hipotez ise, Mars’ın belirli dönemlerde yağmur ve kar yağışı aldığı, bu sayede kalıcı su akışlarının oluştuğu yönünde.

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Yeni araştırmada, bu iki senaryo bilgisayar simülasyonlarıyla test edildi. Elde edilen bulgular, yağış senaryosunun, Mars’taki mevcut jeomorfolojik yapılarla daha iyi örtüştüğünü ortaya koydu. Özellikle vadilerin başlangıç noktaları geniş bir yükseklik aralığında oluşurken, bu durum yalnızca yağışla açıklanabiliyor.

Binlerce yıllık simülasyon yapıldı

Tam Boyutta Gör Araştırma ekibi, Dünya için geliştirilmiş jeomorfoloji yazılımlarını Mars’a uyarlayarak, sanal bir Mars arazisi üzerinde on binlerce yıl süren su hareketlerini modelledi. Simülasyonlara yağmur ve kar yağışı eklendiğinde, ortaya çıkan vadiler, Mars’ta mevcutta bulunan gerçek topografya ile oldukça tutarlı çıktı.

Ancak cevaplanması gereken önemli bir soru halen masada: Genç Güneş, günümüzdekinden yüzde 25 daha az parlakken Mars nasıl ısınabildi? Bu soruya net bir yanıt henüz verilemiyor. Yine de bu araştırma, Mars’ın sadece kuru bir çöl olmadığını, akarsu yataklarına işaret eden mevcut yapıların sadece buzulların erimesiyle oluşmadığını, geçmişte çok daha dinamik ve yaşanabilir bir iklime sahip olabileceğini gösteriyor.

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Mars’ta bir zamanlar yağmur ve kar yağmış olabilir