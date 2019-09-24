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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Scania'dan sürücü kabini bulunmayan tam otonom kamyon

    Scania, tasarladığı sürücüsüz kamyon konsepti ile oyunu değiştirmeye hazırlanıyor. Sürücü kabini bulunmayan kamyonun madencilik sektöründe kullanılması planlanıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Scania'dan sürücü kabini bulunmayan tam otonom kamyon
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    Geçtiğimiz aylarda otobüse, kargo aracına ve çöp kamyonuna dönüşebilen modüler araç konseptini tanıtan Scania, sürücüsüz araçlar konusunda vites yükseltti. İsveç merkezli şirket, Scania AXL adını verdiği tam otonom kamyon konseptini görücüye çıkardı.

    Ön tarafında sıradan sürücü kabini yerine akıllı bir modül bulunduran Scania AXL, diğer sürücüsüz araç konseptlerinden biraz farklı. Çünkü aracın kalbinde geleceğin teknolojisi olarak görülen elektrikli motorlar değil içten yanmalı motor bulunuyor. Söz konusu motor, yenilenebilir enerji kaynağı olan biyoyakıt ile çalışıyor. Bu yüzden şirket, AXL konseptini “geçmişin ve yeni teknolojinin güzel bir karışımı” olarak tanımlıyor.

    Maden sahaları ve büyük şantiyeler kolay kontrol edilebilir alanlar olduğundan sürücüsüz kamyonlar için ideal çalışma alanları olarak görülüyor. Scania’nın ilk tam otonom kamyon konsepti olan AXL’nin de maden sahalarındaki operasyonel ihtiyaçları karşılayacak seviyede tasarlandığı belirtiliyor. Scania AXL konseptine diğer otonom araçlarda olduğu gibi kameralar, radar, lidar ve GPS alıcıları yol gösteriyor.

    Scania’nın Ar-Ge patronu Claes Erixon, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Müşteri operasyonları için sürücüsüz kamyonlarımız zaten var. Fakat bu araçlarda acil durumlarda devreye girecek sürücü için bir kabin bulunuyor. Scania AXL konseptinde ise sürücü kabini bulunmuyor ve bu durum oyunu önemli ölçüde değiştirecek”



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