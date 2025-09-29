Giriş
    Madenlerde 240 tonluk dev elektrikli kamyon dönemi başladı

    Çinli XCMG, Avustralya’nın demir cevheri devi Fortescue’ye 200’e kadar 240 tonluk elektrikli kamyon tedarik edecek. Dev araçlar, dizel performansını sıfır emisyonla yakalamayı hedefliyor.

    Madenlerde 240 tonluk dev elektrikli kamyon dönemi başladı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar sadece binek otomobil sektöründe yaygınlaşmıyor, aynı zamanda maden endüstrisine de uzanıyor. Çinli ağır iş makinesi üreticisi XCMG, madencilik sektöründe karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik önemli bir adım atarak Avustralya merkezli demir cevheri devi Fortescue ile devasa elektrikli kamyon anlaşması imzaladı.

    Madenciliğe sıfır emisyon katkısı

    İmzalanan stratejik iş birliği kapsamında XCMG, 200 adede kadar 240 ton kapasiteli bataryalı dev kamyon tedarik edecek. Bu, şimdiye kadarki en büyük elektrikli araç anlaşması olarak nitelendiriliyor. Teslimatların ise 2028-2030 arasında yapılması hedefleniyor. Şirket, bu tip toplamda 400 kamyon alacak. Diğer tedarikçi ise Liebherr. 

    Fortescue ve Liebherr, elektrikli kamyonun 1.900 kWh'lik bataryasını 30 dakikadan kısa sürede şarj edebilen 6 MW gücünde oldukça hızlı şarj cihazı geliştirmişti

    Madenlerde 240 tonluk dev elektrikli kamyon dönemi başladı Tam Boyutta Gör
    XCMG’nin tamamen elektrikli dev kamyonu, dizel muadilleriyle aynı performansı sunacak şekilde geliştirildi. Araç, 2500 beygir (1900 kW) gücündeki elektrikli aktarma organı sayesinde yüzde 17 eğimli rampaları çıkabiliyor ve saatte 55 kilometreye kadar hız yapabiliyor. 240 tonluk taşıma kapasitesiyle en ağır madencilik operasyonlarına uygun olan kamyon, egzoz salımı olmadan çalışarak sıfır emisyonlu bir alternatif sağlıyor. kamyonun toplam ağırlığı ise 380 tondan fazla.

    Fortescue, daha önce de 2024 yılında XCMG’den bataryalı yardımcı madencilik ekipmanları sipariş etmişti. Yeni anlaşmayla bu iş birliği genişletilirken, şirket aynı zamanda Çin’in hızla gelişen yeşil teknoloji üretim kapasitesinden faydalanmayı amaçlıyor.

    Fortescue yalnızca XCMG ile değil, aynı zamanda BYD, Longi Green Energy ve Envision Energy gibi Çin’in önde gelen yenilenebilir enerji şirketleriyle de ortaklıklar kurdu. Böylece şirket, batarya, güneş paneli ve rüzgar enerjisi teknolojilerini maden sahalarında daha hızlı hayata geçirmeyi planlıyor.

