Madenlerde 240 tonluk dev elektrikli kamyon dönemi başladı

Madenciliğe sıfır emisyon katkısı
İmzalanan stratejik iş birliği kapsamında XCMG, 200 adede kadar 240 ton kapasiteli bataryalı dev kamyon tedarik edecek. Bu, şimdiye kadarki en büyük elektrikli araç anlaşması olarak nitelendiriliyor. Teslimatların ise 2028-2030 arasında yapılması hedefleniyor. Şirket, bu tip toplamda 400 kamyon alacak. Diğer tedarikçi ise Liebherr.
Fortescue ve Liebherr, elektrikli kamyonun 1.900 kWh'lik bataryasını 30 dakikadan kısa sürede şarj edebilen 6 MW gücünde oldukça hızlı şarj cihazı geliştirmişti
Fortescue, daha önce de 2024 yılında XCMG’den bataryalı yardımcı madencilik ekipmanları sipariş etmişti. Yeni anlaşmayla bu iş birliği genişletilirken, şirket aynı zamanda Çin’in hızla gelişen yeşil teknoloji üretim kapasitesinden faydalanmayı amaçlıyor.
Fortescue yalnızca XCMG ile değil, aynı zamanda BYD, Longi Green Energy ve Envision Energy gibi Çin'in önde gelen yenilenebilir enerji şirketleriyle de ortaklıklar kurdu. Böylece şirket, batarya, güneş paneli ve rüzgar enerjisi teknolojilerini maden sahalarında daha hızlı hayata geçirmeyi planlıyor.
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...