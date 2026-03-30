    Scream 7 vizyona girdikten kısa süre sonra dijitale geliyor: Yayın tarihi belli oldu

    27 Şubat'ta sinemalarda gösterime giren Scream 7 (Çığlık 7), gişede etkileyici bir performans sergiledikten sonra dijitale geliyor. Filmin öde-izle servislerine ekleneceği tarih belli oldu.

    Scream serisi geri dönüyor; Scream 7'nin ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Korku sinemasının en meşhur serilerinden olan Scream (Çığlık), geçtiğimiz ay yedinci filmiyle sinemalara geri döndü. Kamera arkasında yaşanan dramalar yüzünden genç oyuncuları bir kenara atıp yeniden serinin orijinal yıldızlarını ön plana çıkaran Scream 7 (Çığlık 7), sürpriz bir şekilde başarılı oldu. Film dünya genelinde 204 milyon dolar hasılata ularaşak seri adına yeni bir rekora imza attı.

    Scream 7, Yarın Dijitale Geliyor

    Sinemalardaki yolculuğunu artık tamamlayan Scream 7, zaman kaybetmeden dijitale geliyor. Çığlık serisinin yeni filmi, yarından itibaren Google Play Filmler, iTunes, Amazon Video gibi öde-izle servislerinden satın alınabilecek ya da kiralanıp izlenebilecek.

    Scream 7, son yıllarda gelen yeni Scream filmlerinin devamı niteliğinde olsa da seri için önemli değişikliklere sahne oluyor. Bu yeni serinin başrol oyuncuları olan Melissa Barrera ve Jenna Ortega, bu yeni filmin parçası değil. Çünkü serinin yapımcıları, Filistin'e destek verdiği için Barrera ile yollarını ayırdı; Jenna Ortega da buna tepki olarak projeden ayrıldı. Bu yüzden ikisi de artık bu serinin parçası değil.

    Bu ayrılıkların ardından seriyi devam ettirebilmek için farklı bir yola giden yapımcılar, Scream 7 için eski filmlerin yıldızlarını geri getirdi. Scream 7'nin başrollerinde Neve Campbell ve Courteney Cox yer alıyor. Neve Campbell'ın hayat verdiği Sidney Prescott, en son 2011 yapımı Scream 4'te hikâyenin merkezinde yer almıştı.

    Serinin bu yeni filminde, yeni bir Ghostface Sid'in peşine düşüyor. Sid'in bu kez sadece kendi hayatı için değil, eşinin ve kızının hayatı için de mücadele etmesi gerekiyor.

