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    Açlık Oyunları filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'in yeni fragmanı yayınlandı

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak The Hunger Games: Sunrise on the Reaping filminden yeni fragman yayınlandı. Sunrise on the Reaping, Açlık Oyunları serisinin geçmişine ışık tutacak.

    Açlık Oyunları filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'in yeni fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak dikkat çekici filmlerden biri de Açlık Oyunları serisinin yeni filmi olacak. Ana seride anlatılan olayların yıllarca öncesinde yaşananları konu alan The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu), 20 Kasım'da vizyona girecek. Vizyon tarihi yaklaşan filmden bugün yeni bir fragman daha yayınlandı.

    Yeni Açlık Oyunları Filmi, 20 Kasım'da Vizyona Girecek

    The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'in hikâyesi, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor.Hikâye, orijinal seriden tanıdığımız Haymitch Abernathy'nin gençken katıldığı 50. Açlık Oyunları'na odaklanıyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor.

    Orijinal serinin de yönetmeni olan Francis Lawrence'in yönettiği Sunrise on the Reaping'de sadece Haymitch'in değil, orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâlleri yer alacak. Bu genç karakterlere Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Ben Wang, Elle Fanning gibi isimler hayat verirken; oyuncu kadrosunda onlara Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Lili Taylor, Billy Porter, Glenn Close gibi tecrübeli isimler eşlik ediyor.

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