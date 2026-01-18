Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Conjuring serisi yeni bir filmle devam edecek; Vizyon tarihi açıklandı

    Ülkemizde Korku Seansı adıyla gösterilen The Conjuring serisi 2025'te çıkan dördüncü filmiyle ana seriyi tamamlamış olsa da beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürecek. Yeni filmin çıkış tarihi açıklandı.

    The Conjuring 4, korku filmleri adına yeni bir rekora imza attı Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı korku serileri arasında yer alan The Conjuring (Korku Seansı), geçtiğimiz yıl vizyona giren dördüncü filmiyle birlikte ana seriyi tamamladı. Ancak bu durum, The Conjuring serisinin beyaz perdeye tamamen veda ettiği anlamına gelmiyor. Aksine daha şimdiden yeni bir film için hazırlıklara başlandı.

    The Conjuring: First Communion, 2027'de Vizyona Girecek

    Warner Bros., The Conjuring: First Communion adını taşıyan yeni filmin 10 Eylül 2027'de vizyona gireceğini duyurdu. James Wan'ın yine yapımcı olarak başında olacağı filmi Rodrigue Huart yönetecek. Kendisi korku türündeki kısa filmleriyle tanınan, görece yeni bir yönetmen.

    The Conjuring: First Communion, bir prequel olacak, yani ana serinin öncesinde geçecek. Ana seride Vera Farmiga ve Patrick Wilson'ın canlandırdığı Ed ve Lorraine Warren çiftinin, geçmişte geçen bu hikâyenin parçası olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.

    Daha önce bu ihtimal gündeme gelmişti ama o dönemde bu projenin bir HBO Max dizisi olarak hazırlanması planlanıyordu. The Conjuring 4'te Warren çiftinin genç hâllerini canlandıran Madison Lawlor ve Orion Smith'in de bu projede yer alması bekleniyordu. Ancak şimdi o projenin yerini First Communion filmi almış gibi görünüyor. Madison Lawlor ve Orion Smith'un bu film projesinde yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç kalorifer fanı çalışmıyor çamaşır makinesi sigorta attırıyor thomson tv yorumları k2401 multimedya kombi yoğuşma tahliye hortumu su kaçırıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum