The Conjuring serisi yeni bir filmle devam edecek; Vizyon tarihi açıklandı

The Conjuring: First Communion, 2027'de Vizyona Girecek
Warner Bros., The Conjuring: First Communion adını taşıyan yeni filmin 10 Eylül 2027'de vizyona gireceğini duyurdu. James Wan'ın yine yapımcı olarak başında olacağı filmi Rodrigue Huart yönetecek. Kendisi korku türündeki kısa filmleriyle tanınan, görece yeni bir yönetmen.
The Conjuring: First Communion, bir prequel olacak, yani ana serinin öncesinde geçecek. Ana seride Vera Farmiga ve Patrick Wilson'ın canlandırdığı Ed ve Lorraine Warren çiftinin, geçmişte geçen bu hikâyenin parçası olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.
Daha önce bu ihtimal gündeme gelmişti ama o dönemde bu projenin bir HBO Max dizisi olarak hazırlanması planlanıyordu. The Conjuring 4'te Warren çiftinin genç hâllerini canlandıran Madison Lawlor ve Orion Smith'in de bu projede yer alması bekleniyordu. Ancak şimdi o projenin yerini First Communion filmi almış gibi görünüyor. Madison Lawlor ve Orion Smith'un bu film projesinde yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.