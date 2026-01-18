The Conjuring serisi yeni bir filmle devam edecek; Vizyon tarihi açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı korku serileri arasında yer alan The Conjuring (Korku Seansı), geçtiğimiz yıl vizyona giren dördüncü filmiyle birlikte ana seriyi tamamladı. Ancak bu durum, The Conjuring serisinin beyaz perdeye tamamen veda ettiği anlamına gelmiyor. Aksine daha şimdiden yeni bir film için hazırlıklara başlandı.

The Conjuring: First Communion, 2027'de Vizyona Girecek

Warner Bros., The Conjuring: First Communion adını taşıyan yeni filmin 10 Eylül 2027'de vizyona gireceğini duyurdu. James Wan'ın yine yapımcı olarak başında olacağı filmi Rodrigue Huart yönetecek. Kendisi korku türündeki kısa filmleriyle tanınan, görece yeni bir yönetmen.

Dünyanın en iyi korkunç korku filmleri 3 ay önce eklendi

The Conjuring: First Communion, bir prequel olacak, yani ana serinin öncesinde geçecek. Ana seride Vera Farmiga ve Patrick Wilson'ın canlandırdığı Ed ve Lorraine Warren çiftinin, geçmişte geçen bu hikâyenin parçası olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Daha önce bu ihtimal gündeme gelmişti ama o dönemde bu projenin bir HBO Max dizisi olarak hazırlanması planlanıyordu. The Conjuring 4'te Warren çiftinin genç hâllerini canlandıran Madison Lawlor ve Orion Smith'in de bu projede yer alması bekleniyordu. Ancak şimdi o projenin yerini First Communion filmi almış gibi görünüyor. Madison Lawlor ve Orion Smith'un bu film projesinde yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Conjuring serisi yeni bir filmle devam edecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: