Avatar: The Last Airbender'ın devam filmi geliyor: Resmi yayın tarihi ve fragmanı paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden olan Avatar: The Last Airbender, şu sıralar daha çok Netflix'teki live-action (animasyon olmayan) dizi uyarlamasıyla gündeme geliyor. Ancak bu durum yakında değişecek gibii duruyor. Çünkü animasyon tarafından da projeler üst üste geliyor. Bir yandan hikâyeyi asırlarca ileriye taşıyacak bir devam dizisi hazırlanırken, diğer yandan orijinal dizinin devamı niteliğinde bir film çekildi. Avatar Aang: The Last Airbender adını taşıyan film, 25 Temmuz'da Paramount+'ta yayınlanacak.

Avatar Aang: The Last Airbender, Çıkışından Aylar Önce İnternete Sızdırıldı

Paramount, filmin resmi yayın tarihini bugün resmi olarak duyurdu. Resmi yayın tarihi ifadesini özellikle kullanıyoruz çünkü film aslında Nisan ayında internete sızdırılmıştı. Yani resmi olmayan kanallar üzerinden aylardır izlenebiliyordu. Ancak 25 Temmuz'da artık resmi kanallar üzerinden de yayını gerçekleşmiş olacak.

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Avatar: The Last Airbender dizisinde çizer ve yönetmen olarak çalışan Lauren Montgomery'nin William Mata ile birlikte yönettiği Avatar Aang: The Last Airbender, orijinal dizinin doğrudan devamı niteliğinde. Film; artık çocuk değil, Avatar yeteneklerini benimsemiş genç bir yetişkin olan Aang ve arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor.

Filmin seslendirme kadrosunda Dave Bautista, Eric Nam, Dionne Quan, Jessica Matten, Román Zaragoza ve Steven Yeun gibi isimler yer alıyor.

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Avatar: The Last Airbender'ın devam filmi için tarih verildi

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