Avatar: The Last Airbender'ın devam filmi geliyor: Resmi yayın tarihi ve fragmanı paylaşıldı

Avatar Aang: The Last Airbender, Çıkışından Aylar Önce İnternete Sızdırıldı
Paramount, filmin resmi yayın tarihini bugün resmi olarak duyurdu. Resmi yayın tarihi ifadesini özellikle kullanıyoruz çünkü film aslında Nisan ayında internete sızdırılmıştı. Yani resmi olmayan kanallar üzerinden aylardır izlenebiliyordu. Ancak 25 Temmuz'da artık resmi kanallar üzerinden de yayını gerçekleşmiş olacak.
Avatar: The Last Airbender dizisinde çizer ve yönetmen olarak çalışan Lauren Montgomery'nin William Mata ile birlikte yönettiği Avatar Aang: The Last Airbender, orijinal dizinin doğrudan devamı niteliğinde. Film; artık çocuk değil, Avatar yeteneklerini benimsemiş genç bir yetişkin olan Aang ve arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor.
Filmin seslendirme kadrosunda Dave Bautista, Eric Nam, Dionne Quan, Jessica Matten, Román Zaragoza ve Steven Yeun gibi isimler yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: