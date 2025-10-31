Scream serisi geri dönüyor; Scream 7'nin ilk fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Korku sinemasının en meşhur serilerinden olan Scream (Çığlık), yeni bir filmle geri dönüyor. 2022 ve 2023'te çıkan beşinci ve altıncı filmlerle yeniden canlanan serinin yedinci filmi, önümüzdeki yılın başında gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan Scream 7 için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

Scream 7, son yıllarda gelen yeni Scream filmlerinin devamı niteliğinde olsa da seri için önemli değişikliklere sahne olacak. Bu yeni serinin başrol oyuncuları olan Melissa Barrera ve Jenna Ortega, bu yeni filmin parçası olmayacak. Çünkü serinin yapımcıları, Filistin'e destek verdiği için Barrera ile yollarını ayırdı; Jenna Ortega da buna tepki olarak projeden ayrıldı. Bu yüzden ikisi de artık bu serinin parçası değil.

Scream 7, 27 Şubat 2026'da Vizyona Girecek

Bu ayrılıkların ardından seriyi devam ettirebilmek için farklı bir yola giden yapımcılar, Scream 7 için eski filmlerin yıldızlarını geri getiriyor. Scream 7'nin başrollerinde Neve Campbell ve Courteney Cox yer alıyor. Neve Campbell'ın hayat verdiği Sidney Prescott, en son 2011 yapımı Scream 4'te hikâyenin merkezinde yer almıştı.

Serinin bu yeni filminde, yeni bir Ghostface Sid'in peşine düşüyor. Sid'in bu kez sadece kendi hayatı için değil, eşinin ve kızının hayatı için de mücadele etmesi gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: