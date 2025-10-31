Scream serisi geri dönüyor; Scream 7'nin ilk fragmanı yayınlandı

Scream 7, son yıllarda gelen yeni Scream filmlerinin devamı niteliğinde olsa da seri için önemli değişikliklere sahne olacak. Bu yeni serinin başrol oyuncuları olan Melissa Barrera ve Jenna Ortega, bu yeni filmin parçası olmayacak. Çünkü serinin yapımcıları, Filistin'e destek verdiği için Barrera ile yollarını ayırdı; Jenna Ortega da buna tepki olarak projeden ayrıldı. Bu yüzden ikisi de artık bu serinin parçası değil.
Scream 7, 27 Şubat 2026'da Vizyona Girecek
Bu ayrılıkların ardından seriyi devam ettirebilmek için farklı bir yola giden yapımcılar, Scream 7 için eski filmlerin yıldızlarını geri getiriyor. Scream 7'nin başrollerinde Neve Campbell ve Courteney Cox yer alıyor. Neve Campbell'ın hayat verdiği Sidney Prescott, en son 2011 yapımı Scream 4'te hikâyenin merkezinde yer almıştı.
Serinin bu yeni filminde, yeni bir Ghostface Sid'in peşine düşüyor. Sid'in bu kez sadece kendi hayatı için değil, eşinin ve kızının hayatı için de mücadele etmesi gerekiyor.
