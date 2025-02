Bugüne kadar çekilmiş en iyi samuray filmleri

Japonya sinemasının önemli bir alt kolu olan samuray filmleri, özellikle altın çağlarını yaşadıkları 60'lı yıllarda sinema dünyasına damga vurdu. Akira Kurosawa'nın öncülük ettiği Japon sinemacılar, bu dönemde unutulmaz pek çok filmi sinema dünyasına kazandırdılar. Bu filmler sonraki yıllarda Hollywood yapımı western'lerden Quentin Tarantino sinemasına kadar sayısız yapıma ilham verdiler. Samuray filmleri dendiğinde akla daha çok zirve dönemini yaşadıkları 60'lı yıllarda çekilen filmler geliyor olsa da aslında sonraki dönemde, hatta 21. yüzyılda bile kayda değer samuray filmleri çekildi. Bugün baktığımızda, özellikle Yôji Yamada'nın 2000'lerde çektiği samuray filmlerinin, türün klasiklerden çok da aşağı kalmadığını görüyoruz.

Kaçırılmaması Gereken En İyi Samuray Filmleri ⚔️

Bu listemizde hem daha modern örneklerine, hem de sembol filmlerine yer vererek, türün meraklılarının mutlaka şans vermesi gereken samuray filmlerini derledik İşte bugüne kadar çekilen en iyi samuray filmleri:

1️⃣ Yedi Samuray (Seven Samurai)

Tam Boyutta Gör 1954 yılında, bu türün henüz o kadar popüler olmadığı bir dönemde çekilen Yedi Samuray, bugüne kadar çekilmiş en iyi samuray filmlerinden biri olmasının yanı sıra aslında bu türün sembol filmi olmasıyla da listenin ilk sırasında olmayı hak ediyor. Akira Kurosawa'nın unutulmaz filmi, şu anda IMDb'nin En İyi 250 Film listesinde 22. sırada yer alıyor.

Yapım yılı : 1954

: 1954 Yönetmen : Akira Kurosawa

: Akira Kurosawa Oyuncular : Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima

: Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima IMDb Puanı: 8.6

Yedi Samuray, sonraki yıllarda başka samuray filmlerinden Hollywood western'lerine kadar pek çok yapıma ilham kaynağı olan bir hikâyeyi ekrana taşıyor. Haydutların aman vermediği çiftçiler, köylerini haydutlara karşı koruması için tecrübeli bir samurayın yardımını istiyor. Bu teklifi geri çevirmeyen samuray, yanına altı silah arkadaşı daha alarak kahramanca bir mücadele için köyün yolunu tutuyor.

2️⃣ Harakiri

Tam Boyutta Gör Masaki Kobayashi'nin imzasını taşıyan Harakiri, bu listedeki Akira Kurosawa filmleri kadar popüler olmasa da en az onlar kadar etkileyici bir yapım. Hatta bu listenin ilk sırasını hak ettiği bile savunulabilir.

Yapım yılı : 1962

: 1962 Yönetmen : Masaki Kobayashi

: Masaki Kobayashi Oyuncular : Tatsuya Nakadai, Akira Ishihama, Shima Iwashita

: Tatsuya Nakadai, Akira Ishihama, Shima Iwashita IMDb Puanı: 8.6

Kobayashi'nin filmi, bazen anlamsızca yüceltilen samuray kültürünün altında yatan çarpık düzeni, ustaca kurgulanmış bir intikam hikâyesiyle tartışmaya açıyor. Harakiri, beyliklerinin dağılmasının ardından efendisiz kalan ronin'lerin diyarda amaçsızca dolaştığı bir dönemde geçiyor. Sefalet içinde yaşayan bu ronin'ler, başka beyliklere giderek Harakiri yapmak istediklerini söylüyorlar ve böylece onlardan para ya da kalacak bir yer koparmaya çalışıyorlar. Bu esnada yine böyle bir beyliğin kapısına Hanshirō adlı yaşlı bir samuray geliyor. Harakiri yapmak istediğini ve bu seremoniyi gerçekleştirmek için yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Hanshirō, bu isteğini geri çevirmeyen samuraylara ilginç bir hikâye anlatmaya başlıyor. Yaşlı samurayın hikâyesi şekillendikçe, neden orada bulunduğu da netlik kazanmaya başlıyor.

3️⃣ Rashômon

Tam Boyutta Gör Akira Kurosawa'nın sinemaya kazandırdığı bir diğer unutulmaz samuray filmi de Rashômon. Aynı Yedi Samuray gibi Rashômon da hikâyesi ve anlatısıyla sonraki yıllarda pek çok yapıma ilham kaynağı oldu.

Yapım yılı : 1950

: 1950 Yönetmen : Akira Kurosawa

: Akira Kurosawa Oyuncular : Toshirô Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori

: Toshirô Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori IMDb Puanı: 8.2

Rashômon, bir samurayın cinayetini konu alıyor. Ancak bunu yaparken, yaşananları bu olaya dâhil olan farklı karakterlerin perspektifinden tekrar tekrar anlatıyor. Her karakter yaşananları kendi perspektifinden anlatırken, gizemi daha da derinleştiren farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. İzleyicilerin neyin doğru neyin yalan olduğunu anlamakta güçlük çektiği Rashômon, samuray hikâyelerine oldukça farklı bir yorum getiriyor.

4️⃣ Ran

Tam Boyutta Gör Kaçırılmaması gereken bir diğer Akira Kurosawa filmi de Ran. Yönetmenin görsel olarak belki de en güçlü filmi olan Ran, Shakespeare öykülerinden esinlenen bir trajediyi, hırsın yıkıcı doğasına dair görkemli bir epiğe dönüştürüyor.

Yapım yılı : 1985

: 1985 Yönetmen : Akira Kurosawa

: Akira Kurosawa Oyuncular : Tatsuya Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu

: Tatsuya Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu IMDb Puanı: 8.2

Bir Kral Lear uyarlaması olan Ran, güçlü bir savaş lordunun arttık tahttan çekilmeye karar vermesiyle başlıyor. Kurduğu impartorluğu üç oğluna devreden savaş lordu, oğrullarına bahşettiği bu gücün onları nasıl yozlaştıracağını öngöremiyor. Güç ve iktidar arzusu üç kardeşi birbirine düşürünce, yaşlı adam krallığının adım adım savaşa sürüklenmesine şahit oluyor. Ran, çıkışından 40 yıl sonra, sinema tarihin en epik, en gösterişli filmlerinden biri olarak yerini koruyor.

5️⃣ Samuray: Alacakaranlık (The Twilight Samurai)

Tam Boyutta Gör Yakın dönemde çıkan samuray filmleri arasında oldukça özel bir yere sahip olan The Twilight Samurai, samuray filmlerinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden olan Yôji Yamada'nın imzasını taşıyor.

Yapım yılı : 2002

: 2002 Yönetmen : Yôji Yamada

: Yôji Yamada Oyuncular : Hiroyuki Sanada, Rie Miyazawa, Nenji Kobayashi

: Hiroyuki Sanada, Rie Miyazawa, Nenji Kobayashi IMDb Puanı: 8.1

Feodal Japonya'nın son dönemlerinde geçen The Twilight Samurai, eşinin ölümünün ardından çocukları ve yaşlı annesiyle ilgilenebilmek için kılıcını asmış olan Seibei'ye odaklanıyor. Artık sıradan bir işte çalışıp ailesini geçindirmek için mücadele veren eski samuray, eski aşkı Tomoe'nin yıllar sonra hayatına yeniden girmesiyle birlikte geleceğe dair umutlanmaya başlıyor. Ama eski efendisi zorlu bir görev için kapısını çalınca, ailesi ile onuru arasında kalıyor. Geçtiğimiz yıl Shogun dizisiyle övgü toplayan Hiroyuki Sanada'nın başrolünü üstlendiği film, samuray kültüründeki sorunlu yanları da işliyor.

* Yôji Yamada'nın samuray temalı diğer filmleri The Hidden Blade ve Love and Honor da özellikle türün meraklılarının şans vermesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.

6️⃣ 13 Suikastçı (13 Assassins)

Tam Boyutta Gör Yakın dönemde çekilmiş samuray filmleri arasında ön plana çıkan bir diğer yapım da Takashi Miike'nin yönettiği 13 Assassins.

Yapım yılı : 2010

: 2010 Yönetmen : Takashi Miike

: Takashi Miike Oyuncular : Kôji Yakusho, Takayuki Yamada, Yûsuke Iseya

: Kôji Yakusho, Takayuki Yamada, Yûsuke Iseya IMDb Puanı: 7.3

Aynı adlı 1963 yapımı filmden uyarlanan 13 Assassins, Yedi Samuray ile benzer bir hikâyeye sahip. Yedi Samuray gibi 13 Assassins de sonu muhtemelen ölümle bitecek zorlu bir görevi kabul eden bir grup samuraya odaklanıyor. Yaşlı bir samuray olan Shimada, kendi beyliğinde her türlü kötülüğü yapan cani lordun yakında tüm krallığın başına geçecek olmasına seyirci kalamıyor. Hâlâ yapabiliyorken bu caniyi durdurmaya karar veren Shimada, bu amaç doğrultusunda 12 savaşçıyı daha yanına alıyor ve lordun kervanına pusu kuruyor. 13 suikastçının yüzlerce kişilik bir orduyla karşı karşıya geldiği film, özellikle filmin ikinci yarısının neredeyse tamamını kaplayan etkileyici savaş sahnesiyle unutulmaz bir seyirlik sunuyor.

7️⃣ Yojimbo

Tam Boyutta Gör Bu listedeki pek çok film gibi Akira Kurosawa'nın imzasını taşıyan Yojimbo, başta Sergio Leone'nin Fistful of Dollars filmleri olmak üzere sonraki yıllarda çıkan pek çok yapıma ilham kaynağı oldu.

Yapım yılı : 1961

: 1961 Yönetmen : Akira Kurosawa

: Akira Kurosawa Oyuncular : Toshirô Mifune, Eijirô Tôno, Tatsuya Nakadai

: Toshirô Mifune, Eijirô Tôno, Tatsuya Nakadai IMDb Puanı: 8.2

Gezgin bir samuray olan Sanjuro'nun yolu bir gün iki gangsterin iktidar için mücadele ettiği ücra bir kasabaya düşüyor. Birbirleriyle çatışma hâlinde olan bu iki gangster, Sanjuro'yu kendi taraflarına çekmeye çalışırken, Sanjuro da onları birbirlerine karşı kışkırtmaya başlıyor. Ne yapmaya çalıştığını ya da kimin tarafında olduğunu anlamakta güçlük çektiğimiz Sanjuro, kahraman ile anti-kahraman arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran unutulmaz bir karaktere dönüşüyor. Tabii bunda muhteşem performansıyla filmi adeta taşıyan Toshirô Mifune'nin de payı büyük.

* Yojimbo'nun bir yıl sonra gelen devam filmi Sanjuro da izlenmesi gereken samuray filmleri arasında yer alıyor.

8️⃣ Samurai Rebellion

Tam Boyutta Gör Samurai Rebellion, Harakiri ile tüm zamanların en iyi samuray filmlerinden birine (belki de en iyisine) imza atan Masaki Kobayashi'nin imzasını taşıyor. Harakiri kadar olmasa da Samurai Rebellion da türün en iyi örnekleri arasında kabul ediliyor.

Yapım yılı : 1967

: 1967 Yönetmen : Masaki Kobayashi

: Masaki Kobayashi Oyuncular : Toshirô Mifune, Yôko Tsukasa, Gô Katô

: Toshirô Mifune, Yôko Tsukasa, Gô Katô IMDb Puanı: 8.3

Feodal Japonya'da yer etmiş olan biat kültürünün ne kadar tehlikeli yerlere gidebileceğini irdeleyen Samurai Rebellion, efendisine olan sadakati ile ailesini koruma güdüsü arasında seçim yapması gereken bir samuraya odaklanıyor. Lordunun insafsız istekleri karşısında daha fazla sessiz kalamayan samuray, adaleti sağlamak için zorlu bir micadeleye girişiyor.

9️⃣ Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance

Tam Boyutta Gör Kurosawa ve Kobayashi gibi sinemacıların oturttuğu estetikten biraz uzaklaşıp, daha alternatif bir samuray hikâyesi sunan yapımların başında Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance geliyor.

Yapım yılı : 1972

: 1972 Yönetmen : Kenji Misumi

: Kenji Misumi Oyuncular : Tomisaburô Wakayama, Fumio Watanabe, Gô Katô

: Tomisaburô Wakayama, Fumio Watanabe, Gô Katô IMDb Puanı: 7.7

Aynı adlı manga serisinden uyarlanan Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance, altı filmlik bir serinin ilk parçasını oluşturuyor. Aynı zamanda bu serinin en iyi filmi olarak değerlendiriliyor. Hikâyenin merkezinde eski bir suikastçı olan Itto Ogami yer alıyor. Artık bir ronin (efendisiz bir samuray) olan Itto, yanında ufak oğluyla birlikte Japonya kırsalında seyahat ediyor. Bu sırada da karısının intikamını almak için planlar yapıyor. Lone Wolf and Cub, Tarantino'ya ilham veren eserler arasında yer alıyor.

🔟 Lady Snowblood

Tam Boyutta Gör Quentin Tarantino'ya ilham veren bir diğer samuray filmi de Lady Snowblood. Hatta bu filmde Kill Bill'den hatırladığımız bazı sahnelerin ve müziklerin neredeyse aynılarına rastlamak mümkün.

Yapım yılı : 1973

: 1973 Yönetmen : Toshiya Fujita

: Toshiya Fujita Oyuncular : Meiko Kaji, Toshio Kurosawa, Masaaki Daimon

: Meiko Kaji, Toshio Kurosawa, Masaaki Daimon IMDb Puanı: 7.6

Lady Snowblood bu listedeki diğer filmler kadar başarılı ya da popüler değil belki ama kendi zamanın ötesinde bir yapım olmasıyla takdiri hak ediyor. İlk olarak hikâyenin merkezinde kadın bir savaşçı yer alıyor. Kill Bill'de çalan şarkılarından tanıyabileceğiniz Meiko Kaji'nin başrolünü üstlendiği film, annesinin intikamını almaya yemin etmiş olan Yuki Kashima'ya odaklanıyor. Kashima kendisi bir samuray olmasa da intikam arayışı onu acımasız efendilere hizmet eden samuraylarla karşı karşıya getiriyor. Lady Snowblood özellikle Tarantino filmlerini sevenlerin şans vermesi gereken bir yapım. Ama bunun ötesinde herkese göre bir film olmadığını not düşmemiz gerekiyor.

11) The Sword of Doom

Tam Boyutta Gör İyi samuray filmlerinin ortak özelliklerinden biri, çoğu zaman tek boyutlu kahramanlık öykülerinin ötesine geçiyor olmaları. Bu listedeki çoğu filmin ana karakterleri kahraman ile anti-kahraman arasında bir yerlerde geziniyor. Türün önemli örneklerinden olan The Sword of Doom ise ise bunu bir adım öteye taşıyıp hikâyesinin merkezine acımasız bir samurayı koyuyor.

Yapım yılı : 1966

: 1966 Yönetmen : Kihachi Okamoto

: Kihachi Okamoto Oyuncular : Tatsuya Nakadai, Michiyo Aratama, Yûzô Kayama

: Tatsuya Nakadai, Michiyo Aratama, Yûzô Kayama IMDb Puanı: 7.9

Ryunosuke Tsukue, zalim olduğu kadar yetenekli de bir samuraydır. Bu karanlık tarafını benimsemeyi seçen Tsukue, elinde kılıcıyla ölüm saçarken, gitgide deliliğin içine doğru çekilir. Onur ve görev duygusu gibi değerlerden yoksun bir samurayın ne kadar tehlikeli bir varlık olabileceğini gözler önüne seren The Sword of Doom, çarpıcı dövüş sahneleriyle de bugün hâlâ türün en etkileyici örnekleri arasında yer alıyor.

12) Gölge Savaşçı (Kagemusha)

Tam Boyutta Gör Akira Kurosawa'nın kariyerinin sonlarına doğru çektiği samuray filmlerinden olan Kagemusha, görsel olarak yönetmenin en etkileyici işlerinden biri.

Yapım yılı : 1980

: 1980 Yönetmen : Akira Kurosawa

: Akira Kurosawa Oyuncular : Tatsuya Nakadai, Tsutomu Yamazaki, Ken'ichi Hagiwara

: Tatsuya Nakadai, Tsutomu Yamazaki, Ken'ichi Hagiwara IMDb Puanı: 7.9

Japonya'nın iç karışıkla çalkanladığı bir dönemde geçen Kagemusha, bir savaş lordunun dublörü olarak işe alınan bir hırsıza odaklanıyor. Neredeyse aynı göründüğü savaş lordunun yerini alan hırsız, bu yeni rolünün düşündüğünün çok daha ağır bir yükle geldiğini fark ediyor. Kurosawa'nın filmi; sadakat, hırs, onur gibi kavramları tartışmaya açan ilgi çekici bir hikâye sunuyor. Oldukça sıkıntılı bir prodüksiyon süreci olan filmi yarıda kalmaktan kurtaran George Lucas ve Francis Ford Coppola, Kagemusha'nın yapımcıları arasında yer alıyor.

13) Saklı Kale (The Hidden Fortress)

Tam Boyutta Gör George Lucas ile Akira Kurosawa arasındaki bağlantılı aslında Kagemusha'dan daha eskiye uzanıyor. Çünkü George Lucas'ın ilk Star Wars filmini hazırlarken ilham aldığı filmlerin başında The Hidden Fortress geliyor.

Yapım yılı : 1958

: 1958 Yönetmen : Akira Kurosawa

: Akira Kurosawa Oyuncular : Toshirô Mifune, Misa Uehara, Minoru Chiaki

: Toshirô Mifune, Misa Uehara, Minoru Chiaki IMDb Puanı: 8

Öykü olarak Kurosawa'nın diğer samuray filmlerinden daha renkli bir tona sahip olan The Hidden Fortress, işin macera ve aksiyon tarafına öncelik veriyor. Hikâyenin merkezinde iki yolcuyu düşman bölgesine sokmak için işe alınan Matashichi ve Tahei yer alıyor. Refakat ettikleri yolcuların sıradan kişiler olmadığını fark eden ikili, kendilerini tüm diyarın kaderini tayin edebilecek bir maceranın içinde buluyor. Özellikle daha eğlenceli bir samuray filmi arayanlar için The Hidden Fortress ilk seçeneklerden biri olabilir.

14) Kanlı Taht (Throne of Blood)

Tam Boyutta Gör Ran'da Kral Lear'ı feodal Japonya'ya uyarlayan Kurosawa, Throne of Blood'da ise ilgi çekici bir Macbeth uyarlamasına imza atıyor.

Yapım yılı : 1957

: 1957 Yönetmen : Akira Kurosawa

: Akira Kurosawa Oyuncular : Toshirô Mifune, Minoru Chiaki, Isuzu Yamada

: Toshirô Mifune, Minoru Chiaki, Isuzu Yamada IMDb Puanı: 8

Son derece hırslı bir general olan Taketoki Washizu, iktidar hırsına yenik düşüp efendisine ihanet ediyor. Ancak oturduğu kanlı taht ağır bir bedelle geliyor. Kendi hırsı ve paranoyası içinde kaybolmaya başlayan Taketoki, baktığı her yerde düşman görmeye başladığı karanlık bir dünyanın içine çekiliyor. Bugüne kadar çekilmiş en iyi Macbeth uyarlamalarından biri olarak kabul edilen Throne of Blood, hem hikâyeyi ele alış şekli, hem de şahane oyunculuk performanslarıyla, bu hikâyeye aşina olanlar tarafından da izlenmeye hak ediyor.

15) Samuray Üçlemesi

Tam Boyutta Gör Hiroshi Inagaki'nin Samuray üçlemesi, kılıç ustası Musashi Miyamoto'nun maceralarını konu alıyor. 1950'lerde çekilen bu üç film, Kurosawa'nın filmleri dışında uluslararası festivallerde gösterilen ilk samuray filmleri arasında yer alıyor. Samuray filmlerinin Japonya dışında da popülerlik kazanmasına büyük katkı sunan Samuray üçlemesi, bu yönüyle tür için özel bir yere sahip.

Yapım yılı : 1954-55-56

: 1954-55-56 Yönetmen : Hiroshi Inagaki

: Hiroshi Inagaki IMDb Puanı: 7.4 - 7.3 - 7.5

Musashi Miyamoto'nun ismini diyara duyurduğu 1954 yapımı Samurai I: Musashi Miyamoto ile başlayan üçleme, 1956 yapımı Samurai III: Duel at Ganryu Island ile finalini yaparken, bu samurayın yıllar içinde yaşadığı değişimi ve içsel yolculuğunu da gözler önüne seriyor.

16) Son Samuray (The Last Samurai)

Tam Boyutta Gör Hollywood samuray filmleri konusunda pek başarılı olamadı belki ama arada bir iki başarılı işe de imza attı. Bunların başında ise ünlü oyuncu Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği Son Samuray geliyor.

Yapım yılı : 2003

: 2003 Yönetmen : Edward Zwick

: Edward Zwick Oyuncular : Tom Cruise, Ken Watanabe, Hiroyuki Sanada, Billy Connolly, Koyuki

: Tom Cruise, Ken Watanabe, Hiroyuki Sanada, Billy Connolly, Koyuki IMDb Puanı: 7.8

Tom Cruise'ün yanı sıra Ken Watanabe ve Hiroyuki Sanada gibi ünlü Japon oyuncuların da rol aldığı Son Samuray, 1870'lerde geçiyor. Orduların artık modern silahlara geçmeye başladığı bu dönemde, Amerikalı bir subay Japonya ordusunu bu konuda eğitmekle görevlendiriliyor. Bu sırada gelenekçi samuraylarla Batılaşma taraftarı hükûmet arasında bir iç savaş çıkınca, Amerikalı subay kendisini geçmişle geleceğin çarpıştığı bir savaşın ortasında buluyor.

17) Zatoichi: Kör Samuray (Zatôichi)

Tam Boyutta Gör Kör bir samuraya odaklanan Zatōichi serisi, 60'lar ve 70'lar boyunca çıkan yirmiden fazla filmiyle o dönemin Japonya sinemasının en popüler işleri arasında yer alıyor. Bu yüzden orijinal Zatōichi filmleri de türün meraklılarının şans vermesi gereken yapımlar arasında yer alıyor. Ancak modern yapımlar arasında iyi samuray filmleri daha ender olduğu için, biz bu listede 2003 yapımı yeniden çevrimine yer vermeyi tercih ettik.

Yapım yılı : 2003

: 2003 Yönetmen : Takeshi Kitano

: Takeshi Kitano Oyuncular : Takeshi Kitano, Tadanobu Asano, Yui Natsukawa, Michiyo Yasuda

: Takeshi Kitano, Tadanobu Asano, Yui Natsukawa, Michiyo Yasuda IMDb Puanı: 7.4

Zatōichi'nin bu yeni versiyonu, Takeshi Kitano'nun imzasını taşıyor. Kitano'nun aynı zamanda başrolünü de üstlendiği film, 60'lardaki film uyarlamaları sayesinde epey popüler olan kör samuray Zatōichi'ye odaklanıyor. Kitano'nun filmi hem etkileyici aksiyon sahneleriyle, hem de kara komediden beslenen eğenceli hikâyesiyle izleyicilere keyifli bir seyirlik sunuyor.

18) Rurouni Kenshin: Kökenler (Rurôni Kenshin Part I: Origins)

Tam Boyutta Gör Yakın dönemde çıkan kayda değer samuray filmlerinden biri de aynı adlı popüler manga serisinden uyarlanan Rurôni Kenshin Part I: Origins. Sonraki yıllarda devamı da gelen Origins, bu serinin en kayda değer yapımı olarak görülüyor.

Yapım yılı : 2012

: 2012 Yönetmen : Keishi Otomo

: Keishi Otomo Oyuncular : Takeru Satoh, Emi Takei, Yû Aoi

: Takeru Satoh, Emi Takei, Yû Aoi IMDb Puanı: 7.4

Meji dönemi Japonya'sında geçen kurmaca bir hikâye anlatan Rurôni Kenshin, bir gezgin olan Himura Kenshin'e odaklanıyor. Eskiden bir suikastçı olan Kenshin, işlediği günahların kefaretini ödemek için Japonya kırsalında dolaşıp ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Yine böyle bir görev sırasında tehlikeli bir işin içine çekilen Kenshin, bir daha kimseyi öldürmemek için kendisine verdiği sözü tutmakta güçlük çekiyor.

