Scythe'nin yeni işlemci soğutucusu Katana III göründü

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Katil Balina (KillerWHALE) adını taşıyan soğutucusuna ait detay ve görseller gün ışığına çıkan Scythe'nin yeni modelleri görünmeye devam ediyor. Firmanın ürün gamına dahil ettiği yeni işlemci soğutucusu Katana III de detaylandı. Açılı tasarımıyla öne çıkan 143mm × 108mm × 94mm boyutlarında ve 495 gram ağırlığındaki Katana III üzerinde 6 adet Bakır tabanlı ısı aktarım borusu bulunuyor.

Alüminyum tabanlı çok sayıda yaprağa sahip olan soğutucu, 92mm'lik PWM kontrollü fan ile geliyor. 300-2500 devir dakika hızlarında çalışan fan, dönüş hızına göre 6.7 - 55.5 CFM'lik hava üfleyebiliyor ve 7.2 - 31.07 dbA'lık gürültü yaratıyor. AMD'nin Soket AM2+ ve AM3, Intel'in ise LGA775 ve LGA1366 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan soğutucunun yakın zamanda anons edilmesi beklenirken fiyatı açıklanmadı.

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