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Scythe'nin yeni işlemci soğutucusu Katana III göründü

10 yıl
11,7b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Scythe'nin yeni işlemci soğutucusu Katana III göründü
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Katil Balina (KillerWHALE) adını taşıyan soğutucusuna ait detay ve görseller gün ışığına çıkan Scythe'nin yeni modelleri görünmeye devam ediyor. Firmanın ürün gamına dahil ettiği yeni işlemci soğutucusu Katana III de detaylandı. Açılı tasarımıyla öne çıkan 143mm × 108mm × 94mm boyutlarında ve 495 gram ağırlığındaki Katana III üzerinde 6 adet Bakır tabanlı ısı aktarım borusu bulunuyor.

Alüminyum tabanlı çok sayıda yaprağa sahip olan soğutucu, 92mm'lik PWM kontrollü fan ile geliyor. 300-2500 devir dakika hızlarında çalışan fan, dönüş hızına göre 6.7 - 55.5 CFM'lik hava üfleyebiliyor ve 7.2 - 31.07 dbA'lık gürültü yaratıyor. AMD'nin Soket AM2+ ve AM3, Intel'in ise LGA775 ve LGA1366 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan soğutucunun yakın zamanda anons edilmesi beklenirken fiyatı açıklanmadı.

Scythe'nin yeni işlemci soğutucusu Katana III göründü
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01Mrt 10 yıl
duruşu çok hoş olmuş...
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St Batuhan 10 yıl
Cok değişik bir yaklasım güzel olmus aslında ^^
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Evolution 10 yıl
İlginç bi tasarım gerçekten.Kısa zamanda testlerde görürüz performansını.
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MrPerFormance 10 yıl
Roket atacakmış gibi görünüyor.
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By MuRaT 10 yıl
Şu anlık net bir şey diyemeyiz...
Testlerde kullanılsın;Performansına bakalım...
o zaman istediğiniz kadar bağırıp çağırın
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feyt180 10 yıl
ilginç bir tasarım, performansa etkisi inceleme sonrası belli olacak ;)
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Rusty 10 yıl
Gigabyte ın gpower isimli soğucusuna benzemiş resmen
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max975 10 yıl
yani ilginç tasarım hava aşağıya gelmesi soğutmayı olumsuz etkilemez inşallah
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Favo 10 yıl
isim komik olmuş, katana, katır modelide olabilir, katana gibi soğutucu...
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: Favo

isim komik olmuş, katana, katır modelide olabilir, katana gibi soğutucu...


Katana bir tür tek yönlü Samurai kılıcıdır. Keskinliği ile meşhurdur.
Kill Bill filmindeki Hattori Hanzo kılıçları da katanadır.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hatta internette silahtan çıkan mermiyi ikiye böldüğü videoları çok meşhurdur.

youtube.com/...

youtube.com/...



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fatihcanery 10 yıl
takoz gibi ama performansa bakmak gerekir,o büyüklüğe iyi soğutuyor mu bakalım
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kerem 10 yıl
Değişik bir yapı

Haber için teşekkürler fx
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Applejack 10 yıl
Keşke HDT teknolojiside olsaydı. O zaman mükemmel bir hava soğutma ürünü olurdu gerçekten.



krm-iks

İmzan çok büyük değil mi ?
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showstopper41 10 yıl
İlginç bir fan yapısı. Fanın yan tarafta olduğu modellerden daha fazla soğutma yüzeyine sahip. Soğutma performansı biraz daha iyi olabilir diye tahmin ediyorum.
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