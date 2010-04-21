Seagate 2010 mali yılı üçüncü çeyreğinde 50.3 milyon sabit disk sattı

Seagate, 2 Nisan'da sona eren 2010 mali yılı üçüncü çeyreğinde 50.3 milyon sabit disk sattığını ve 3.05 milyar dolar gelir elde ettiği açıklandı. Bir önceki çeyreğe göre gelirlerini 3.03 milyar dolardan 3.05 milyar dolara çıkaran Seagate'de, firmanın tepe yöneticisi Steve Luczo, operasyonel ve finansal anlamda güçlü sonuçlara imza attıklarını belirtti.

Seagate önümüzdeki Haziran ayında sona erecek dördüncü çeyrek için 2.9 milyar dolar ile 3.1 milyar dolar arasında gelir bekliyor.