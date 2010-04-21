Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate 2010 mali yılı üçüncü çeyreğinde 50.3 milyon sabit disk sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,1b
1
4
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Seagate, 2 Nisan'da sona eren 2010 mali yılı üçüncü çeyreğinde 50.3 milyon sabit disk sattığını ve 3.05 milyar dolar gelir elde ettiği açıklandı. Bir önceki çeyreğe göre gelirlerini 3.03 milyar dolardan 3.05 milyar dolara çıkaran Seagate'de, firmanın tepe yöneticisi Steve Luczo, operasyonel ve finansal anlamda güçlü sonuçlara imza attıklarını belirtti.

Seagate önümüzdeki Haziran ayında sona erecek dördüncü çeyrek için 2.9 milyar dolar ile 3.1 milyar dolar arasında gelir bekliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 9 yıl
casper malı acıklama yapıyormu ? merak attım yada vestel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Harici harddisk pazarında en yaygın firmalardan birisi , aldığım tüm ürünlerinde memnun kaldım , en son 640GB 2.5inç 16mb tampon bellekli harici diskini almıştım , çok ince ve performans açısından da gayet yeterli , çok başarılı buluyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Bizim verileri hala dönen tekerlere kaydetmemizin tek nedeni olan firma işte budur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Team X092 Ultra Hızlı Flash Disk (E-SATA / USB 2.0) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim