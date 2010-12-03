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Seagate Barracuda Green serisi SATA-III destekli sabit disklerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, Barracuda Green serisi altında hazırladığı yeni sürücülerini resmi olarak duyurdu. 3.5-inç bıyutunda olan ve SATA-III ara birimine destek sunan 1.5TB ve 2.5TB kapasiteli Barracuda Green 5900.3 serisi depolama sürücüleri Advanced Format (4Kb Sektör) desteği ile birlikte geliyorlar.

Seagate'in açıkladığı bilgilere göre 5900 devir/dakika hızında çalışan ve 64MB tampon bellek kapasitesine sahip olan yeni sürüclerden 1.5TB'lık model 70 Avro seviyesinden ön sipariş listelerine giriş yaparken, 2TB'lık model ise 94 Avro civarındaki etiket fiyatıyla kullanım sunulmuş durumda.


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unsignedint 8 yıl
sata 3 fiziksel diskler için gerliştirilen bir teknoloji değil. ssd disklerin sata 2 yi zorlaması sonucunda çalışmaya başlandı hazır çıkmışken fiziksel disklerede uyguladılar ki bu zaten normal birşey. pazarlama stratejisi açısından da mantıklıdır.
bence fiziksel disklerin ömrü en fazla 10 yıl umarım büyük nand falsh üreticileri biran önce hızlanırlarda bu boyutlarda ssd diskleri ucuza alabiliriz.
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tiger cage 8 yıl
5900 rpm dalgamı geçiyorlar
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1963bursa 8 yıl
24TB'lık disklerle ilgili başka bir siteden haber linki vereyim arkadaşlar, her nasıl olmuşsa DH bu haberi atlamış. Kasım ayının haberi.
thgtr.com/...
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Rey Leon 8 yıl
hemen gelmez o teknolojı ve sata 3 gereksız bence hala sata 2 nın hızları kullanılamıyorken..
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Batuist 8 yıl
5900RPM ile 7200RPM arasında ne kadar güç tüketim farkı olabilir ki???
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1963bursa 8 yıl
Arkadaşlar, bu diskler türlerinin son örnekleri, yeni HDD üretim tekniği ile gelecek olan HDD'ler en düşük 24TB olacak, PB kapasitelerde HDD'ler görmeye hazırlanın, bu noktada internetteki film riplerinin bile 100GB olabileceğini hatırlatır, SSD'lerin muazzam boyut artışı yarışında sinek gibi kalmaları halinde flash bellekten öteye gidemeyeceklerini de söylemek gerekir. Uygun fiyata 1Petabyte HDD almak varken binlerce dolar verip 1TB ssdyi nasa bile almaz.
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HiqhWoltage 8 yıl

KaraKanarya

Arkadaşlar, bu diskler türlerinin son örnekleri, yeni HDD üretim tekniği ile gelecek olan HDD'ler en düşük 24TB olacak, PB kapasitelerde HDD'ler görmeye hazırlanın, bu noktada internetteki film riplerinin bile 100GB olabileceğini hatırlatır, SSD'lerin muazzam boyut artışı yarışında sinek gibi kalmaları halinde flash bellekten öteye gidemeyeceklerini de söylemek gerekir. Uygun fiyata 1Petabyte HDD almak varken binlerce dolar verip 1TB ssdyi nasa bile almaz.

Bu bilginin kaynağını öğrenebilir miyim ?
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OverClocK1ng 8 yıl
Güzel yapıyorlar esasında. Hızı biraz düşürüyorlar. Ama kayıp çok olmasın diye de cache i yükseltiyorlar. Sonuçta ortaya 5900 Rpm ile 5400 den daha hızlı, 64Mb cache i sayesinde biraz daha performanslı ama o kadar da az ısınan bir disk ortaya çıkıyor.
Sonunda benim Dark Media Mania içine takacağım disk belli oldu.
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muratciftcioglu 8 yıl
yeter artık
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WinteR 8 yıl
Hızdan çok kapasite ve verimli çalışma konusuna yöneliyorlar artık, malum SSD'ler, 2011 de fiyatlar makul olacak sanırım, 2012 de de normale döner.
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Netscout 8 yıl
Daha büyük boyutlar gelsin artık.
:)
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maliahmet1 8 yıl
gayet güzel ve fiyatıda uygun gerçi 7200 devir lazım ama yinede güç tasarufu için alınabilir
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