Seagate Barracuda Green serisi SATA-III destekli sabit disklerini duyurdu

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, Barracuda Green serisi altında hazırladığı yeni sürücülerini resmi olarak duyurdu. 3.5-inç bıyutunda olan ve SATA-III ara birimine destek sunan 1.5TB ve 2.5TB kapasiteli Barracuda Green 5900.3 serisi depolama sürücüleri Advanced Format (4Kb Sektör) desteği ile birlikte geliyorlar.

Seagate'in açıkladığı bilgilere göre 5900 devir/dakika hızında çalışan ve 64MB tampon bellek kapasitesine sahip olan yeni sürüclerden 1.5TB'lık model 70 Avro seviyesinden ön sipariş listelerine giriş yaparken, 2TB'lık model ise 94 Avro civarındaki etiket fiyatıyla kullanım sunulmuş durumda.