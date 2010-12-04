Seagate rakibi Western Digital'ın satın alma teklifini geri çevirdi

Sabit disk üretiminde sektörün lider ismi olan Seagate'in satılacağı yönündeki iddialar bir süredir gündemde. Bazı kaynaklarca ezeli rakibi Western Digital tarafından satın alınacağı öne sürülen Seagate'in son durumuyla ilgili olarak, ekonomi yayıncılığının saygın isimlerinden Blommberg yeni bir haber yayınladı.

Bloomberg'in konuya hakim iki kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Seagate rakibi Western Digital'dan gelen teklifi, anti-tröst düzenlemeleri ve yönetim kademesinde neden olabilecek olası ayrılıkları dikkate alarak geri çevirdi. TGT Capital firması tarafından 7.5 milyar dolar civarında teklif yapıldığı belirtilen Seagate için Western Digital'ın %10 ile %50 arasında daha yüksek bir bedel ödemeye niyetli olduğu belirtilirken, Seagate'in piyasa değeri ise 29 Kasım itibariyle 6.9 milyar dolardı.

Western Digital'in genel satışları henüz Seagate'i geride bırakmış olmasa da şirket, piyasa değeri açısından Seagate'in önünde yer alıyor. Zira 8 milyar dolar civarında piyasa değerine sahip olan Western Digital'ın, 1 Ekim itibariyle 2.9 milyar dolar nakit ve nakde eşdeğer varlık ile 375 milyon dolar borcu olduğu belirtiliyor.

Seagate sözcüsü Brian Ziel ve Western Digital sözcüsü Steve Shattuck ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındılar.