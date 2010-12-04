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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate rakibi Western Digital'ın satın alma teklifini geri çevirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,4b
1
24
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sabit disk üretiminde sektörün lider ismi olan Seagate'in satılacağı yönündeki iddialar bir süredir gündemde. Bazı kaynaklarca ezeli rakibi Western Digital tarafından satın alınacağı öne sürülen Seagate'in son durumuyla ilgili olarak, ekonomi yayıncılığının saygın isimlerinden Blommberg yeni bir haber yayınladı.

Bloomberg'in konuya hakim iki kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Seagate rakibi Western Digital'dan gelen teklifi, anti-tröst düzenlemeleri ve yönetim kademesinde neden olabilecek olası ayrılıkları dikkate alarak geri çevirdi. TGT Capital firması tarafından 7.5 milyar dolar civarında teklif yapıldığı belirtilen Seagate için Western Digital'ın %10 ile %50 arasında daha yüksek bir bedel ödemeye niyetli olduğu belirtilirken, Seagate'in piyasa değeri ise 29 Kasım itibariyle 6.9 milyar dolardı.

Western Digital'in genel satışları henüz Seagate'i geride bırakmış olmasa da şirket, piyasa değeri açısından Seagate'in önünde yer alıyor. Zira 8 milyar dolar civarında piyasa değerine sahip olan Western Digital'ın, 1 Ekim itibariyle 2.9 milyar dolar nakit ve nakde eşdeğer varlık ile 375 milyon dolar borcu olduğu belirtiliyor.

Seagate sözcüsü Brian Ziel ve Western Digital sözcüsü Steve Shattuck ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındılar.


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Meticulous 7 yıl
western digital kim oluyorda seagate gibi efsaneyi satın alır?
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bthunv 7 yıl Meticulous
mehmet 52

western digital kim oluyorda seagate gibi efsaneyi satın alır?

kuruluş tarihi bakımından çok daha genç bi firma olsada ekonomik anlamda seagateden daha iyi durumda buda alması için yeterli bi sebep
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khytr89 7 yıl
4k videoda gelirse ssdler hapı yutar. 128gb ssdye 4 film hemen hemen aynı fiyattaki 1tb hdd ye 16 film girer.
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ankaland 7 yıl
daha hdd çok ekmek var
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vidoko 8 yıl
tercihim seagate den yana ..inşllah firma satılmaz..
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DH Misafiri 8 yıl
Forever Seagate...:)
Kaç tane HDD veya PHDD aldıysam hep seagate olmuştur performanslarından gayet memnunum...
Böyle bir birleşme olmaz umarım tekelleşir yoksa piyasa...
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The@Thing 8 yıl

DH Misafiri

Forever Seagate...:)



Kaç tane HDD veya PHDD aldıysam hep seagate olmuştur performanslarından gayet memnunum...



Böyle bir birleşme olmaz umarım tekelleşir yoksa piyasa...

+1
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TrMhMt 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Forever Seagate...:)



Kaç tane HDD veya PHDD aldıysam hep seagate olmuştur performanslarından gayet memnunum...



Böyle bir birleşme olmaz umarım tekelleşir yoksa piyasa...

Aynen ...

Bu arada ne Seagate nede WD SSD isine henuz girmediler degil mi?
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miscellaneous 8 yıl
kimse kimseyi satın almasın firma çoğalsın rekabet olsun fiyatlar düşsün....
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xense 8 yıl
3,5Milyar dolar borcu varmış seagate'in wd tarafından gayet alınabilir. piyasa değerinden borcunu cıkarısran görebilirsin. ayıca kredi kullanır. :) ama bence birleşmesinler. yoksa hitachi ve samsung wd ile mücadele edemez. seagate biraz zorluyorda allahtan wd hızlı disk cıkarıyor. 3tb ürünler amerikada 229$ dan satışta. segate usb 3tb turkiyede de satılıyor. desktop pazarına henuz 3tb üretmiyor. coğu denetleyici 2,29tb üzeri diskleri desteklemiyor henuz. wd ise diskleri ise pcıx denetleyici veriyor. seagate 3tb diskler usb ve nas cihazları dışında henuz tek satılmıyor.
yaşlı kurta bişi olmasın aman 2,5" hibrit disklerin performansı gayet güzel uzun vade de kurtarıcı olabilir. ama şirketi değerinin %50 kadar borç cok fazla.. uzun süre faize çalışacak gibi duruyor. bence seagate acil wdtv alternatifi cıkarmalı yoksa işi zor. media playerları hala iyi değil. goflex ürünlerini de cok beğeniyorum. esata kablosu 100MB/s görüyor. USB 3.0 ıle uğraşmaya değmez. artık coğu notebookta esata var usb 3.0 daha yeni girmeye başladı. goflex esata 2.5" kablosunun bir sorunu desktop ile çalışmaması. yanı elektriği USB den alan bir sistem yapmışlar. esata/usb paylaşımlı portta çalışıyor şimdilik. ayrıca elektrik bağlamadan notebook için ideal performans bence. sadece bu hızda dosya atabilmek içi sistemde de bir tane ssd olması şart. yoksa sistem diskinin kopyalama hızına mahkum kalınıyor. 35tl fiyat bu kablo için gayet ideal. artık bir diskten cok hızlı data aktarabiliyorum. ayrıca goflex kablo cıplak diskle de çalışıyor.. deneyen pişman olmaz.
biraz şey gibi oldu ama idare edin..
"Please donate segate!!!"
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HeavYMortaR 8 yıl

xense

3,5Milyar dolar borcu varmış seagate'in wd tarafından gayet alınabilir. piyasa değerinden borcunu cıkarısran görebilirsin. ayıca kredi kullanır. :) ama bence birleşmesinler. yoksa hitachi ve samsung wd ile mücadele edemez. seagate biraz zorluyorda allahtan wd hızlı disk cıkarıyor. 3tb ürünler amerikada 229$ dan satışta. segate usb 3tb turkiyede de satılıyor. desktop pazarına henuz 3tb üretmiyor. coğu denetleyici 2,29tb üzeri diskleri desteklemiyor henuz. wd ise diskleri ise pcıx denetleyici veriyor. seagate 3tb diskler usb ve nas cihazları dışında henuz tek satılmıyor.



yaşlı kurta bişi olmasın aman 2,5" hibrit disklerin performansı gayet güzel uzun vade de kurtarıcı olabilir. ama şirketi değerinin %50 kadar borç cok fazla.. uzun süre faize çalışacak gibi duruyor. bence seagate acil wdtv alternatifi cıkarmalı yoksa işi zor. media playerları hala iyi değil. goflex ürünlerini de cok beğeniyorum. esata kablosu 100MB/s görüyor. USB 3.0 ıle uğraşmaya değmez. artık coğu notebookta esata var usb 3.0 daha yeni girmeye başladı. goflex esata 2.5" kablosunun bir sorunu desktop ile çalışmaması. yanı elektriği USB den alan bir sistem yapmışlar. esata/usb paylaşımlı portta çalışıyor şimdilik. ayrıca elektrik bağlamadan notebook için ideal performans bence. sadece bu hızda dosya atabilmek içi sistemde de bir tane ssd olması şart. yoksa sistem diskinin kopyalama hızına mahkum kalınıyor. 35tl fiyat bu kablo için gayet ideal. artık bir diskten cok hızlı data aktarabiliyorum. ayrıca goflex kablo cıplak diskle de çalışıyor.. deneyen pişman olmaz.



biraz şey gibi oldu ama idare edin..

"Please donate segate!!!"




kardeş kusura bakma da anladıysam arab oluyum


seagate maxtor'u satın almamış mıydı? benim emektar maxtor da baya sağlamdı epey de dayandı bana

şimdi de wd seagateyi alıyor demek. hayırlısı olsun ne diyelim...
ayrıca kimse pahalıya satmasın kendini, biz biliriz herkesin indirim günlerini

alakasız oldu ama neyse


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DH Misafiri 8 yıl
bi aralar fujitsu vardı ona ne oldu acaba..?piyasada pek göremiyorum...
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AtiMX4 8 yıl

DH Misafiri

bi aralar fujitsu vardı ona ne oldu acaba..?piyasada pek göremiyorum...

Bende pek görmüyorum.DH Misafiri nasıl oluyor sorması ayıp :)
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kukubara 8 yıl
Fujitsu HDD bölümünü Toshiba ya devretti.
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infom@n 8 yıl
SWD gibi bir isim oluşsa güzel olur :D Sonuç itibariyle HDD( SSD vs vs gibi) sektöründe işlemci gibi yüksek atılımlar yüksek teknolojik gelişmeler olmuyor birinin diğerinden farkı pek yok.
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ozkan_tpc 8 yıl
Ne ikisi de birbirini alır, nede başka bir firma bunları alır. Ssd de bir sıçrama yaşanırsa her ikisi de güme gider, anca media player gibi yan ürünler üreterek ayakta kalmaya çalışırlar.
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yazik00 8 yıl

ozkan_tpc

Ne ikisi de birbirini alır, nede başka bir firma bunları alır. Ssd de bir sıçrama yaşanırsa her ikisi de güme gider, anca media player gibi yan ürünler üreterek ayakta kalmaya çalışırlar.

Benimdüşünceme göre WD SSD pazarındaki gelişmelerden birşekilde olumlu etkilenir ve bu marka gelecek 20 yılda daha da büyür.
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