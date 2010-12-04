Seagate rakibi Western Digital'ın satın alma teklifini geri çevirdi

Sabit disk üretiminde sektörün lider ismi olan Seagate'in satılacağı yönündeki iddialar bir süredir gündemde. Bazı kaynaklarca ezeli rakibi Western Digital tarafından satın alınacağı öne sürülen Seagate'in son durumuyla ilgili olarak, ekonomi yayıncılığının saygın isimlerinden Blommberg yeni bir haber yayınladı.
Bloomberg'in konuya hakim iki kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Seagate rakibi Western Digital'dan gelen teklifi, anti-tröst düzenlemeleri ve yönetim kademesinde neden olabilecek olası ayrılıkları dikkate alarak geri çevirdi. TGT Capital firması tarafından 7.5 milyar dolar civarında teklif yapıldığı belirtilen Seagate için Western Digital'ın %10 ile %50 arasında daha yüksek bir bedel ödemeye niyetli olduğu belirtilirken, Seagate'in piyasa değeri ise 29 Kasım itibariyle 6.9 milyar dolardı.
Western Digital'in genel satışları henüz Seagate'i geride bırakmış olmasa da şirket, piyasa değeri açısından Seagate'in önünde yer alıyor. Zira 8 milyar dolar civarında piyasa değerine sahip olan Western Digital'ın, 1 Ekim itibariyle 2.9 milyar dolar nakit ve nakde eşdeğer varlık ile 375 milyon dolar borcu olduğu belirtiliyor.
Seagate sözcüsü Brian Ziel ve Western Digital sözcüsü Steve Shattuck ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındılar.
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kuruluş tarihi bakımından çok daha genç bi firma olsada ekonomik anlamda seagateden daha iyi durumda buda alması için yeterli bi sebep
Kaç tane HDD veya PHDD aldıysam hep seagate olmuştur performanslarından gayet memnunum...
Böyle bir birleşme olmaz umarım tekelleşir yoksa piyasa...
+1
Aynen ...
Bu arada ne Seagate nede WD SSD isine henuz girmediler degil mi?
yaşlı kurta bişi olmasın aman 2,5" hibrit disklerin performansı gayet güzel uzun vade de kurtarıcı olabilir. ama şirketi değerinin %50 kadar borç cok fazla.. uzun süre faize çalışacak gibi duruyor. bence seagate acil wdtv alternatifi cıkarmalı yoksa işi zor. media playerları hala iyi değil. goflex ürünlerini de cok beğeniyorum. esata kablosu 100MB/s görüyor. USB 3.0 ıle uğraşmaya değmez. artık coğu notebookta esata var usb 3.0 daha yeni girmeye başladı. goflex esata 2.5" kablosunun bir sorunu desktop ile çalışmaması. yanı elektriği USB den alan bir sistem yapmışlar. esata/usb paylaşımlı portta çalışıyor şimdilik. ayrıca elektrik bağlamadan notebook için ideal performans bence. sadece bu hızda dosya atabilmek içi sistemde de bir tane ssd olması şart. yoksa sistem diskinin kopyalama hızına mahkum kalınıyor. 35tl fiyat bu kablo için gayet ideal. artık bir diskten cok hızlı data aktarabiliyorum. ayrıca goflex kablo cıplak diskle de çalışıyor.. deneyen pişman olmaz.
biraz şey gibi oldu ama idare edin..
"Please donate segate!!!"
kardeş kusura bakma da anladıysam arab oluyum
seagate maxtor'u satın almamış mıydı? benim emektar maxtor da baya sağlamdı epey de dayandı bana
şimdi de wd seagateyi alıyor demek. hayırlısı olsun ne diyelim...
ayrıca kimse pahalıya satmasın kendini, biz biliriz herkesin indirim günlerini
alakasız oldu ama neyse
Bende pek görmüyorum.DH Misafiri nasıl oluyor sorması ayıp :)
Benimdüşünceme göre WD SSD pazarındaki gelişmelerden birşekilde olumlu etkilenir ve bu marka gelecek 20 yılda daha da büyür.