Seat'tan ayrılan Luca De Meo, Renault'nun yeni CEO'su oldu

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Fransız otomotiv devi Renault, bu yılın başında Seat’taki görevinden ayrılan Luca De Meo ile anlaştı. İspanyol markanın efsane CEO’su, 1 Temmuz 2020’de göreve başlayacak.

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Luca De Meo, geçtiğimiz yılın sonunda görevden alınan eski Renault CEO’su Thierry Bollore’un boşluğunu dolduracak. İmza attığı skandallarla gündeme gelen Carlos Ghosn’un sağ kolu olarak bilinen Bollore’un Renault ve Nissan arasındaki ittifakı bozmaya yönelik adımlar attığı iddia edilmişti. Bu nedenle Bollore geçtiğimiz yılın ekim ayında görevinden alınmış onun yerine geçici olarak Clotilde Delbos getirilmişti.

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2009 yılında Volkswagen Grubu’na geçen Luca De Meo, Seat’taki CEO’luk görevi boyunca oldukça başarılı işlere imza attı. Kısa süre içerisinde Seat’ı kârlı bir şirkete dönüştürmesiyle bilinen De Meo, 2018 yılında markanın tarihindeki en yüksek satış rakamına ulaşmasını sağladı. İspanyol marka, söz konusu dönemde 517 bin 600 adet satış gerçekleştirerek bir önceki yıla göre yüzde 11 gibi önemli bir oranda ilerleme göstermişti. De Meo, görevindeki bu başarısı nedeniyle Renault’nun yakın markajı altındaydı.

53 yaşındaki deneyimli yönetici, 1 Temmuz 2020 tarihinde Clotilde Delbos’tan CEO’luk görevini devralacak. De Meo’nun, geçici olarak bu pozisyona getirilen Delbos’u yardımcısı olarak görevde tutacağı belirtiliyor. Nissan yönetiminin de Luca De Meo ile yola devam edilmesinden son derece memnun olduğu gelen bilgiler arasında.

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