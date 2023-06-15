Segway-Ninebot'un scooter ürünleri Bilkom güvencesiyle Türkiye'de

- Apple Bul özelliğiyle segmentinde tek
- MAX G2, en üst düzey mobilite modeli
- Orta seviye sürücüler için güçlü bir KickScooter
- Çocuklar için sunulan renkli scooter'lar
- Yorumlar
Baştan belirtmekte fayda var ki lansmanda fiyatlara ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak Vatan Bilgisayar üzerinde listelenen fiyatların 9.999 TL ila 18.999 TL aralığında olduğunu görmekteyiz.
Apple Bul özelliğiyle segmentinde tek
Yüksek teknolojiyi sürüş rahatlığı ve güvenlik ile buluşturan Segway-Ninebot, mikro mobilite teknolojisi inovasyonunda öncülük ederken, eğlenceyi yolculuğun bir parçası haline getiriyor. Bugüne kadar 10 milyon KickScooter üretimine ulaşan şirket, RideyLONG batarya teknolojisiyle hem daha uzun menzil hem de verimli bir batarya kulanımı sunuyor.
Sahip olduğu Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) ile daha güvenli sürüş sunan KickScooter’lar aynı zamanda Apple Bul özelliği gibi pazarda bulunmayan özelliklere sahip.
MAX G2, en üst düzey mobilite modeli
MAX G2, sürüşü bir üst seviyeye taşırken, sürücüler için daha fazla kontrol, güvenlik ve konforu bir arada sunuyor. Ön hidrolik süspansiyon ve arka çift yaylı süspansiyon, yolculuğu daha da konforlu kılarken hırsızlığa karşı koruma sağlayan korna ve ‘Çekiş Kontrol Sistemi’ (TCS) de kullanıcı güvenliğini sağlıyor.
Orta seviye sürücüler için güçlü bir KickScooter
E2 ve E2 Plus KickScooter'lardan oluşan E2 serisi, genişletilmiş yeni gösterge paneli, gelişmiş şok emilimi için dayanıklı içi boş katı lastikleri, çift fren sistemi ve daha kısa mesafeleri kat etmek için güçlü motoru sayesinde, son derece uygun fiyatlı ve pratik bir çözüm sunuyor.
Çocuklar için sunulan renkli scooter'lar
Bilkom güvencesi ile satışa sunulan Segway-Ninebot ürünleri arasında şirketin 2023 yılında piyasaya sunduğu MAX G2, F2, F2 Plus, F2 Pro, E2, E2 Plus, C2 ve C2 Pro KickScooter ürünler ile GT1, GT2 model Moto-Scooter’lar ve elektrikli karting modeli GoKart Pro yer alıyor.
“Dünya Liderini Türkiye’de de lider yapacağız”
Biz de bu yadsınamaz artışı, Türkiye’de en kaliteli ürünler ile karşılamak üzere, güçlerimizi Segway-Ninebot ile birleştirdik. Giriş yaptığımız tüm kategorilerde olduğu gibi bu alanda da sektöre yön veren bir marka ile bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Bilkom’un tecrübesi ve uçtan uca çözümleriyle KickScooter kategorisinde dünya liderini Türkiye’de de lider yapacağız.” dedi.
Segway-Ninebot APAC&MEA Genel Müdürü John Peng, “Türkiye pazarına Bilkom gibi güçlü bir iş ortağı ile girmekten dolayı oldukça mutluyuz. Bilkom ile yarattığımız sinerjiyle pazarı hızlı bir şekilde domine edeceğimize inanıyorum. Yolculuğu daha keyifli ve heyecanlı kılmak üzere geliştirdiğimiz ve dünyanın dört bir yanında tüketiciyle buluşturduğumuz, gelişmiş güvenlik ve konfor özellikleriyle donatılan KickScooter’larımız ile Türkiye’de mikro mobiliteyi daha ileri bir noktaya taşıyacağız.” dediBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi