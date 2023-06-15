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    Segway-Ninebot'un scooter ürünleri Bilkom güvencesiyle Türkiye'de

    Bilkom, gerçekleştirdiği yeni iş birliğiyle mikro mobilite alanında dünyanın lider markalarından Segway-Ninebot’un Türkiye’deki resmi dağıtıcısı oldu.            
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    Segway-Ninebot'un scooter ürünleri Bilkom güvencesiyle Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Bilkom bu iş birliği kapsamında, Segway-Ninebot’un Türkiye’deki satış, dağıtım, lojistik, pazarlama ve satış sonrası süreçlerini yürütecek. Markanın yetişkin ve çocuklar için pazara sunduğu en yeni KickScooter ve karting modelleri, Bilkom’un online ve fiziksel satış ağında satışa sunuldu.

    Baştan belirtmekte fayda var ki lansmanda fiyatlara ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak Vatan Bilgisayar üzerinde listelenen fiyatların 9.999 TL ila 18.999 TL aralığında olduğunu görmekteyiz. 

    Apple Bul özelliğiyle segmentinde tek

    Yüksek teknolojiyi sürüş rahatlığı ve güvenlik ile buluşturan Segway-Ninebot, mikro mobilite teknolojisi inovasyonunda öncülük ederken, eğlenceyi yolculuğun bir parçası haline getiriyor. Bugüne kadar 10 milyon KickScooter üretimine ulaşan şirket, RideyLONG batarya teknolojisiyle hem daha uzun menzil hem de verimli bir batarya kulanımı sunuyor.

    Sahip olduğu Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) ile daha güvenli sürüş sunan KickScooter’lar aynı zamanda Apple Bul özelliği gibi pazarda bulunmayan özelliklere sahip.

    MAX G2, en üst düzey mobilite modeli

    Segway-Ninebot'un scooter ürünleri Bilkom güvencesiyle Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Segway-Ninebot’un yeni KickScooter modeli, en iyi sürüş deneyimini sunuyor. %22 oranında eğimli rampalarda dahi rahatlıkla ilerleyebilen ve 900W çıkış gücüne ulaşabilen güçlü arkadan çekişli motor, 10 inçlik kendinden contalı lastikler ve yeni RideyLONG teknolojisiyle, tek şarjla 70 km'ye kadar ekstra uzun menzil avantajı sağlıyor. (ECO Modu Aralığı: Tam dolu akü, 75 kg yük, 25°C, kaldırımda ortalama 12 km/s hızda sürüş sırasında test edilmiştir.)

    MAX G2, sürüşü bir üst seviyeye taşırken, sürücüler için daha fazla kontrol, güvenlik ve konforu bir arada sunuyor. Ön hidrolik süspansiyon ve arka çift yaylı süspansiyon, yolculuğu daha da konforlu kılarken hırsızlığa karşı koruma sağlayan korna ve ‘Çekiş Kontrol Sistemi’ (TCS) de kullanıcı güvenliğini sağlıyor. 

    Orta seviye sürücüler için güçlü bir KickScooter

    Segway-Ninebot'un scooter ürünleri Bilkom güvencesiyle Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    F2, F2 Plus ve F2 Pro modellerinden oluşan F2 Serisi, daha iyi bir denge için daha geniş gidonlar, güvenli sürüş için entegre yön göstergeleri, kendinden sızdırmaz 10 inç kendinden contalı lastiklerle daha konforlu sürüş sağlarken, güçlü motorlar ve yüksek akü kapasitesinin birleşimiyle akılcı kontrol sağlıyor. F2 Pro'da ayrıca, daha fazla konfor arayanlar için ön yay süspansiyon donanımı da bulunuyor.  

    E2 ve E2 Plus KickScooter'lardan oluşan E2 serisi, genişletilmiş yeni gösterge paneli, gelişmiş şok emilimi için dayanıklı içi boş katı lastikleri, çift fren sistemi ve daha kısa mesafeleri kat etmek için güçlü motoru sayesinde, son derece uygun fiyatlı ve pratik bir çözüm sunuyor.

    Çocuklar için sunulan renkli scooter'lar

    Segway-Ninebot'un scooter ürünleri Bilkom güvencesiyle Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Her yaş ve fizik grubundan çocuk için özel bir KickScooter içeren C2 serisi ebeveynlerin güvenle tercih edecekleri kampana frenler ve daha sağlam şasiler gibi güvenlik özelliklerine sahip. C2 Pro ayrıca entegre Bluetooth hoparlör ile donatıldı ve ebeveynlerin mobil uygulama aracılığıyla ayarlayabileceği bir hız sınırlayıcıya sahip.

    Bilkom güvencesi ile satışa sunulan Segway-Ninebot ürünleri arasında şirketin 2023 yılında piyasaya sunduğu MAX G2, F2, F2 Plus, F2 Pro, E2, E2 Plus, C2 ve C2 Pro KickScooter ürünler ile GT1, GT2 model Moto-Scooter’lar ve elektrikli karting modeli GoKart Pro yer alıyor.

    “Dünya Liderini Türkiye’de de lider yapacağız”

    Segway-Ninebot'un scooter ürünleri Bilkom güvencesiyle Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, Bilkom’un yeni kategorilerle istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, “Türkiye’nin dijital yaşam koçu olarak teknolojinin olduğu her yerde varız. En iyi markaları ve en yeni teknolojileri Türkiye ile buluşturmaya devam ediyoruz. Mikro mobilite çözümlerine yönelik talepler, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürekli olarak artıyor.

    Biz de bu yadsınamaz artışı, Türkiye’de en kaliteli ürünler ile karşılamak üzere, güçlerimizi Segway-Ninebot ile birleştirdik. Giriş yaptığımız tüm kategorilerde olduğu gibi bu alanda da sektöre yön veren bir marka ile bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Bilkom’un tecrübesi ve uçtan uca çözümleriyle KickScooter kategorisinde dünya liderini Türkiye’de de lider yapacağız.” dedi.

    Segway-Ninebot APAC&MEA Genel Müdürü John Peng, “Türkiye pazarına Bilkom gibi güçlü bir iş ortağı ile girmekten dolayı oldukça mutluyuz. Bilkom ile yarattığımız sinerjiyle pazarı hızlı bir şekilde domine edeceğimize inanıyorum. Yolculuğu daha keyifli ve heyecanlı kılmak üzere geliştirdiğimiz ve dünyanın dört bir yanında tüketiciyle buluşturduğumuz, gelişmiş güvenlik ve konfor özellikleriyle donatılan KickScooter’larımız ile Türkiye’de mikro mobiliteyi daha ileri bir noktaya taşıyacağız.” dedi

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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