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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şehir bazında 7 günlük vaka sayıları açıklanacak

    Sağlık Bakanı Koca, "Şehirlerin 7 günlük vaka ortalaması canlı olarak yayınlanacak" dedi. Kısıtlamalar bölgesel olarak gevşetilecek.
    11 Şubat 2021, 12:30 (Güncellendi, 6 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Şehir bazında 7 günlük vaka sayıları açıklanacak
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    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vaka sayıları, mutasyonlar, aşı anlaşmaları ve tedbirlere değindi.

    Bakan Koca, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren vaka sayılarının il bazında haftalık olarak açıklanacağı duyurdu. Bakan Koca, "Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde İl Hıfzıssıhha Kurullarımız bölgesel olarak kararlar alabilecekler. Artık planlanabilir bir gelecek için bölgesel çalışmaların da yürütülebileceği bir döneme geçiyoruz." dedi. Türkiye genelindeki vaka tablosu ise aynı şekilde açıklanmaya devam edecek.

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    Ayrıca Bkz. "Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan Türkiye açıklaması"

    Vaka sayısının haftalık olarak açıklanmasında, kısıtlamaların şehir bazında gevşetilme planı yatıyor. Bakan Koca’nın ifadelerine göre Mart ayında her şehirde farklı tedbirler uygulanacak. Örneğin bazı şehirlerde restoranlar açılırken bazı şehirlerde bu kısıtlama devam edecek.

    Pazartesi gününden itibaren şehirlerin 7 günlük vaka sayısı ortalaması aşağıdaki adresten görüntüleyebilirsiniz:

    https://covid19.saglik.gov.tr/



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En az vaka olan şehrin faturalarında, vergilerinde indirime gidilsin rekabet ortamı oluşturalım
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    cangunner (Can G) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Silent Guardian
    Bu tutmaz, halkımız cezayı daha çok seviyor. Vaka sayısı fazla olan yerlere ekstra vergi getirilmeli! :)
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    smart1978 (X Y) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Turizm zamani ve turistik mekanlar meselesi de cozulmus oldu ;) ...
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Grbz064 (Ahmet ) 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Amaç şu şimdi turizm sezonu geldiği için veriler şöyle girilecek Muğla:500 vaka İstanbul 3.000 vaka diyecekler ki durmayın Ve vaka sayıları az olan yerlere gidin .Yine bankalar kredilerini sunacaklar sonra sonbahar geldiğinde üniversite öğrencilerine, halka suç atacaklar
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    cocainbar (Cocain bar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yaz geliyor vakalar azalir. Malum otelleri olanlar var.
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    smart1978 (X Y) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Turizm zamani ve turistik mekanlar meselesi de cozulmus oldu ;) ...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H hakanhan68 6 gün ( Mesaj Silindi )
    geç kalınmış bir uygulama .
    Yanıtla +1
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En az vaka olan şehrin faturalarında, vergilerinde indirime gidilsin rekabet ortamı oluşturalım
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cangunner (Can G) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Silent Guardian
    Bu tutmaz, halkımız cezayı daha çok seviyor. Vaka sayısı fazla olan yerlere ekstra vergi getirilmeli! :)
    1 Yanıt Yanıtla +6
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