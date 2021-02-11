Şehir bazında 7 günlük vaka sayıları açıklanacak

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vaka sayıları, mutasyonlar, aşı anlaşmaları ve tedbirlere değindi.

Bakan Koca, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren vaka sayılarının il bazında haftalık olarak açıklanacağı duyurdu. Bakan Koca, "Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde İl Hıfzıssıhha Kurullarımız bölgesel olarak kararlar alabilecekler. Artık planlanabilir bir gelecek için bölgesel çalışmaların da yürütülebileceği bir döneme geçiyoruz." dedi. Türkiye genelindeki vaka tablosu ise aynı şekilde açıklanmaya devam edecek.

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Vaka sayısının haftalık olarak açıklanmasında, kısıtlamaların şehir bazında gevşetilme planı yatıyor. Bakan Koca’nın ifadelerine göre Mart ayında her şehirde farklı tedbirler uygulanacak. Örneğin bazı şehirlerde restoranlar açılırken bazı şehirlerde bu kısıtlama devam edecek.

Pazartesi gününden itibaren şehirlerin 7 günlük vaka sayısı ortalaması aşağıdaki adresten görüntüleyebilirsiniz:

https://covid19.saglik.gov.tr/

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