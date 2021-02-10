Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan Türkiye açıklaması

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Türkiye’nin Milli Uzay programı dün akşam açıklandı. Türkiye’nin hedefleri arasında Uzay’a astronot göndermek, 2023’te Ay’a sert iniş yapmak, 2038’de yumuşak iniş yapmak gibi hedefler olduğu duyuruldu.

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Türkiye Uzay Ajansı, çalışmalarını hem uluslararası iş birlikleriyle hem de sonraki yıllarda milli imkanlarla yürütmeyi planlıyor. Örneğin 2023’te Ay’a gidecek uzay aracımızı yabancı bir ajansla veya şirketle göndereceğiz. 2028’de gidecek uzay aracını ise milli fırlatma tesisimizden ve milli roketle göndermeyi amaçlıyoruz.

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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Türkiye'nin uzay çalışmalarını birlikte yürütmeye sıcak baktığını açıkladı. Roscosmos, iş birliği için somut teklifler beklediğini ifade etti.

Roscosmos’un açıklaması şöyle:

“Türk meslektaşlarımız ile daha yakın bir biçimde çalışma olasılıkları bizi her zaman mutlu eder. Yakın gelecekte de onlardan ortak uzay projelerimizin gelişimine dair somut teklifler almayı bekliyoruz. Teklif beklediğimiz söz konusu projelere, uzaya gönderilecek ekibin hazırlanması ve Türk ekibin uzaya gönderilmesinin organize edilmesi de dahildir. Ülkelerimiz hâlihazırda uzay sektöründe güçlü iş temasları kurmuş durumda. Eskiden beri belirli uzay projelerinin gerçekleştirilmesi üstüne görüşmeler yapmaktayız. Türkiye’nin kendi ulusal uzay ajansının kurulması ile diyaloğumuz yeni bir seviyeye taşınacaktır. Şu anda hükümetlerarası bir çerçeve anlaşmanın hazırlanması üstünden çalışmaktayız. Söz konusu anlaşma, ülkelerimizin uzay alanındaki işbirliğinin başarılı bir biçimde geliştirilmesinin temelini oluşturacaktır.”

https://tr.sputniknews.com/rusya/202102101043777098-roscosmos-turkiyeden-uzay-isbirligi-konusunda-somut-teklifler-bekliyoruz/

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