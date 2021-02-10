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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan Türkiye açıklaması

    Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Türkiye'nin Milli Uzay Programı hakkında açıklama yaptı. İş birliği için yeşil ışık yaktı.
    10 Şubat 2021, 18:45 (1 hf.)
    3,6b
    1
    23
    Uzay
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan Türkiye açıklaması
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    Türkiye’nin Milli Uzay programı dün akşam açıklandı. Türkiye’nin hedefleri arasında Uzay’a astronot göndermek, 2023’te Ay’a sert iniş yapmak, 2038’de yumuşak iniş yapmak gibi hedefler olduğu duyuruldu.

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    Türkiye Uzay Ajansı, çalışmalarını hem uluslararası iş birlikleriyle hem de sonraki yıllarda milli imkanlarla yürütmeyi planlıyor. Örneğin 2023’te Ay’a gidecek uzay aracımızı yabancı bir ajansla veya şirketle göndereceğiz. 2028’de gidecek uzay aracını ise milli fırlatma tesisimizden ve milli roketle göndermeyi amaçlıyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi"

    Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Türkiye'nin uzay çalışmalarını birlikte yürütmeye sıcak baktığını açıkladı. Roscosmos, iş birliği için somut teklifler beklediğini ifade etti.

    Roscosmos’un açıklaması şöyle:

    “Türk meslektaşlarımız ile daha yakın bir biçimde çalışma olasılıkları bizi her zaman mutlu eder. Yakın gelecekte de onlardan ortak uzay projelerimizin gelişimine dair somut teklifler almayı bekliyoruz. Teklif beklediğimiz söz konusu projelere, uzaya gönderilecek ekibin hazırlanması ve Türk ekibin uzaya gönderilmesinin organize edilmesi de dahildir. Ülkelerimiz hâlihazırda uzay sektöründe güçlü iş temasları kurmuş durumda. Eskiden beri belirli uzay projelerinin gerçekleştirilmesi üstüne görüşmeler yapmaktayız. Türkiye’nin kendi ulusal uzay ajansının kurulması ile diyaloğumuz yeni bir seviyeye taşınacaktır. Şu anda hükümetlerarası bir çerçeve anlaşmanın hazırlanması üstünden çalışmaktayız. Söz konusu anlaşma, ülkelerimizin uzay alanındaki işbirliğinin başarılı bir biçimde geliştirilmesinin temelini oluşturacaktır.”



    https://tr.sputniknews.com/rusya/202102101043777098-roscosmos-turkiyeden-uzay-isbirligi-konusunda-somut-teklifler-bekliyoruz/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mugetsuga 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen sonofmana
    Aya çıktık da haberimiz mi yok?

    10 yıldır yerli otomobil propagandasında hala yerli otomobili yollarda görememişken aya çıktığımızı mı iddia ediyorsunuz şimdi?
    Aya çıktık da haberimiz mi yok? 10 yıldır yerli otomobil propagandasında hala yerli otomobili yollarda görememişken aya çıktığımızı mı iddia ediyorsunuz ...
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    Yanıtla +34
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    S sonofmana (yasar toprak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Muhaliflerin "millet aya çıkıyor biz hâlâ..." Klişesi de son buldu.
    3 Yanıt Yanıtla +22
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    E Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) sonofmana
    Sadece 5 milyon dolar ayrılmış uzay projesinin nasıl ilerlediğini sonraki günlerde göreceğiz.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gargagar 5 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Mecbur bir ülke ile iş birliği yapılacaktır. Uzaya çıkmaktan bahsediyoruz.



    Rahmetli Kemal Sunal’ın dediği gibi bu 5-6 milyon dolarla şey bile çekilmez.
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimse mi haberi baştan takip etmiyor. Asıl haberde 2028 aya yumuşak inişti, bu haberde "2023’te Ay’a sert iniş yapmak, 2038’de yumuşak iniş yapmak gibi hedefler olduğu duyuruldu." yazılmış. Haberde tarih hatası var ama farketmiyor muyuz.
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    K kentilyon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adam halkın parasını babasının malı gibi harcıyor aya uzaya oraya buraya.
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rusya uzaya çıkma savaşlarında epey para harcadı halkı sürünüyordu, ama önemli değildi. Uzaya ilk çıkan onlar olmalıydı nitekim öyle oldu. Ama arkasında, cebinde 5 rublesi olmayan fakir bir halk bıraktı. Neyse yerli uzay gemimiz uzayda :)
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    M Morichannn (Akın Özer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bi uzak durun ya.
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    U ulayrason 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    herhalde bir ülke bir şey yapınca üzülen tek ülkeyiz her halde. uzaya çıkmak artık zor değil önemli olan artık nasıl daha uygun pratik bir şekilde çıkmak. millet ben Mars'a gideceğim hedefim o o diyince tık yok bize gelince yapamazuk. gidin bakın onu diyenler kaç kez başarısız test yaptılar o işler öyle tepeden inme ile olmaz. yahu bari teknoloji konusunda gelişim olduğunda susun.
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ruslar kadar ciddiye alamadilar kendi ulkelerini. Bati hayranligi ve mandacilik maalesef 100 yil da gecse bitmiyor bu ulkede
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    Mandacılığın kelime anlamını öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederim.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    S Sirkadyen 5 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Diyanet'in bütçesi bile kat kat daha fazla. Acun'un bir uçağı daha fazla ediyor. Siz o bütçeyle Ay'a değil anca Muş'a gidersiniz.
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    Fortune 4 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sayın editor, haber vermissiniz emek harcamıssınız.. buna saygı duyarım bunda bir sorun yok ama haberin icerigine sadece gülüyorum.. demek ay'a sert inis ve yumusak inis yapacaklarmıs pockocmoc mu götürecekmis bizi?

    yani ben simdi param olsa pockocmoc mu neyse versem beni de götürür o zaman milletce hepimiz ay'a gitmis sayılır mıyız yoksa sadece ben mi gitmis sayılırım?
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar ekmek derdinde. Yakında Çin'de el atar bu duruma. Ortada bir pasta(para) var. Bu pastadan pay almak isteyenler sıraya girmiş. Zihniyet değişmedikten sonra başkasının çalışmasıyla(roketiyle) aya çıksan ne fayda. Amerikalı milyarderlerde parasını verip aya çıkacak. Bizim olayımız inşallah onlardan farklı olur. Ülkenin en iyi kurumları torpilli adamlarla doldu. Büyük ihtimal Türkiye Uzay Ajansının büyük çoğunluğu birilerine yakın olduğu için o göreve gelmiş kişiler. 4 yıllık üniversiteyi bitiremeyecek adamlar bu ülkede prof. oluyor, dekan oluyor. Bu durum düzelmeden bizleri malesef iyi bir gelecek beklemiyor.
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    S sonofmana (yasar toprak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Muhaliflerin "millet aya çıkıyor biz hâlâ..." Klişesi de son buldu.
    3 Yanıt Yanıtla +22
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    Mugetsuga 1 hf. ( Mesaj Silindi ) sonofmana
    Aya çıktık da haberimiz mi yok?

    10 yıldır yerli otomobil propagandasında hala yerli otomobili yollarda görememişken aya çıktığımızı mı iddia ediyorsunuz şimdi?
    Yanıtla +34
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    E Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) sonofmana
    Sadece 5 milyon dolar ayrılmış uzay projesinin nasıl ilerlediğini sonraki günlerde göreceğiz.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    M Morichannn (Akın Özer) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) sonofmana
    Şimdi çıktın bak bak Ay’dasın şu an.
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    3582 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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