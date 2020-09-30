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    Şehir içi toplu taşımada HES kodu zorunluluğu

    İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Şehir içi toplu taşımada HES kodu zorunluluğu
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    İçişleri Bakanlığı, Covid-19 pozitif kişilerin takip edilmesi ve sosyal hayata karışmasını önlemek için 2 yeni genelge yayınladı. Yayınlanan genelgeye göre şehir içi toplu taşıma araçları HES koduna entegre edilecek. Otel, pansiyon gibi konaklama yerlerinde HES kodu alınacak.

    Şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılan seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığının HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasına entegre edilecek. Kişinin koronavirüs testi pozitif olması durumunda, iyileşene kadar seyahat kartı geçersiz olacak. Böylelikle Covid-19 pozitif kişilerin karantinayı ihlal edip toplu taşıma araçlarına binerek hastalığı yaymasının önüne geçilecek.

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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek karantina ihlallerini önlemek için Covid-19 pozitif hasta bilgilerinin paylaşılması talep etmiş, hastaların toplu ulaşım araçlarını kullanmasının engelleyebileceklerini dile getirmişti. Bakan Koca, HES uygulaması ile toplu taşıma sistemlerinin entegre olabileceğini söylemişti. Bugünden itibaren tüm şehirlerde zorunlu olarak bu entegrasyon uygulanacak.

    Yayınlanan genelgeye göre:

    • Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.  
    • Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılacak. 
    • Covid­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.  
    • Covid­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili Valilik/Kaymakamlıkla paylaşılacak. 

    Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu

    Diğer genelgeye göre ise otel, pansiyon, kamp alanı vb. gibi konaklama tesislerinde tüm müşterilerden HES kodu istenecek. HES kodu sorgulaması sonrasında koronavirüs hastalığı bulunan kişilerin konaklamasına izin verilmeyecek. Müşteriden alınan HES kodları sistemde tutulacak. Olası bir virüs tespiti halinde filyasyon ekiplerinin temaslı takibi çalışmaları için kullanılacak.



    https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-hes-kodu-konulu-2-genelge Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    detanaoq (Heraktus forgionus) 8 dk.
    fişleme projesi nereye ne sıklıkla gittiğinizi kayıt altına alacaklar...
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    fractal design (Evren ) 23 dk.
    Sağlık bakanlığı tüm vatandaşlara akıllı telefon da dağıtacak mıymış? Uygulamaya girebilmesi için internet verecek miymiş?Hem telefonlara dünya kadar vergi getir hem de HES kodu zorunluluğu yap.Uzaktan eğitime girecek interneti, telefonu olmayan milyonlar var.Tok açın halinden anlamıyor tabi.
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    TylerDurden_35 (İsmail Ükünç) 1 sa.
    Güzel uygulama umarım doğru uygulanır ve fayda sağlar.
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 1 sa.
    doğru karar
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 sa.
    Doğru uygulama.
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    anilzi (anıl ) 1 sa.
    otobüse binemeyen minibüse-dolmuşa biner.asıl yapılması gereken bu öküzleri evlerinde tutmak.
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    vs-fb (Vn S) 1 sa.
    Aklın yolu bir.
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    yilmazspor 1 sa.
    uygulama bazen sorun veriyor
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    mokoko_TR 2 sa.
    kurbanlık develer için gerekli çözüm
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