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    Norveç'in cömert elektrikli araç teşvikleri toplu taşıma sistemini çökertiyor

    Norveç'in sunduğu teşvikler ülkede elektrikli araç sahibi olmayı kolaylaştırmış ve toplu taşıma kullanmaktan daha avantajlı hale getirmiş durumda. Ancak bu durum toplu taşıma sistemini zorluyor.
    Norveç'in elektrikli araç teşvikleri toplu taşıma sistemini çöker Tam Boyutta Gör
    Norveç'in elektrikli araçlara geçişte dünya genelindeki liderliği, ülkenin toplu taşıma sistemi için bir sorun haline geldi. Hükümetin sunduğu cömert teşvikler elektrikli otomobil sahibi olmayı kolaylaştırırken, elektrikli araba satın almayı toplu taşımaya kıyasla daha avantajlı bir konuma taşımış durumda.

    İskandinav ülkesi zaten Avrupa'daki en düşük toplu taşıma kullanım oranlarından birine sahipti ancak durum daha da kötüye gidiyor. Vox, elektrikli otomobil teşviklerinin, toplu taşıma finansmanı üzerindeki etkisini analiz etti. Ortaya oldukça ilgi çekici bir tablo çıktı.

    Elektrikli otomobillere yönelik teşvikler bu araçları Norveçli vatandaşlar için daha cazip hale getirirken, bir taraftan da toplu taşımayı ayakta tutan finans kaynaklarını dibe vurduruyor. Buna ek olarak toplu taşıma sektörünün modernizasyonu için ayrılan fonların azalmasına yol açtığını da belirtelim.

    Norveç'in elektrikli araç teşvikleri toplu taşıma sistemini çöker Tam Boyutta Gör

    Altyapı projeleri için para bulunamıyor

    Toplu taşıma için en önemli finans kalemlerinden biri otoyol geçiş ücretleri. Norveç hükümeti elektrikli araç sahiplerini bundan muaf tuttu. Satın alınan her yeni bataryalı araçla birlikte toplu taşıma gelirleri giderek düşüyor. Bu uygulama şehirlerin büyük altyapı projelerini bile tehdit eder hale geldi. Özellikle başkent Oslo'da hayata geçirilmesi planlanan yeni metro hattının inşasının tehlikeye girdiği belirtiliyor.

    Norveç'in elektrikli araç teşvikleri toplu taşıma sistemini çöker Tam Boyutta Gör

    Norveçli yetkililer, toplu taşıma finansman sorunlarını çözmenin yanı sıra trafiği azaltmak için de önemli çaba sarf ediyor. Oslo'da bisiklet yolları inşa edildi, kaldırımlar genişletildi ve binlerce park yeri kaldırıldı. Sonuç olarak toplu taşıma kullanmak hala herhangi bir araç kullanmaktan daha çevre dostu olduğundan vatandaşlar arabalarından inmeye teşvik ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 14 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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