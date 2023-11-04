Norveç'in cömert elektrikli araç teşvikleri toplu taşıma sistemini çökertiyor

Tam Boyutta Gör Norveç'in elektrikli araçlara geçişte dünya genelindeki liderliği, ülkenin toplu taşıma sistemi için bir sorun haline geldi. Hükümetin sunduğu cömert teşvikler elektrikli otomobil sahibi olmayı kolaylaştırırken, elektrikli araba satın almayı toplu taşımaya kıyasla daha avantajlı bir konuma taşımış durumda.

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İskandinav ülkesi zaten Avrupa'daki en düşük toplu taşıma kullanım oranlarından birine sahipti ancak durum daha da kötüye gidiyor. Vox, elektrikli otomobil teşviklerinin, toplu taşıma finansmanı üzerindeki etkisini analiz etti. Ortaya oldukça ilgi çekici bir tablo çıktı.

Elektrikli otomobillere yönelik teşvikler bu araçları Norveçli vatandaşlar için daha cazip hale getirirken, bir taraftan da toplu taşımayı ayakta tutan finans kaynaklarını dibe vurduruyor. Buna ek olarak toplu taşıma sektörünün modernizasyonu için ayrılan fonların azalmasına yol açtığını da belirtelim.

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Altyapı projeleri için para bulunamıyor

Toplu taşıma için en önemli finans kalemlerinden biri otoyol geçiş ücretleri. Norveç hükümeti elektrikli araç sahiplerini bundan muaf tuttu. Satın alınan her yeni bataryalı araçla birlikte toplu taşıma gelirleri giderek düşüyor. Bu uygulama şehirlerin büyük altyapı projelerini bile tehdit eder hale geldi. Özellikle başkent Oslo'da hayata geçirilmesi planlanan yeni metro hattının inşasının tehlikeye girdiği belirtiliyor.

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Norveçli yetkililer, toplu taşıma finansman sorunlarını çözmenin yanı sıra trafiği azaltmak için de önemli çaba sarf ediyor. Oslo'da bisiklet yolları inşa edildi, kaldırımlar genişletildi ve binlerce park yeri kaldırıldı. Sonuç olarak toplu taşıma kullanmak hala herhangi bir araç kullanmaktan daha çevre dostu olduğundan vatandaşlar arabalarından inmeye teşvik ediliyor.

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Norveç'in elektrikli araç teşvikleri toplu taşıma sistemini çöker