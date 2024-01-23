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    Toplu taşımadaki kart karmaşasını bitiren Türkiye Kart bu yıl ülkenin yarısından fazlasını kapsayacak

    Toplu taşımada her şehir için ayrı kart taşıma derdini ortadan kaldıran Türkiye Kart, 2024 sonuna kadar Türkiye'nin %50'sinden fazlasını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.
    Türkiye Kart bu yıl ülkenin yarısından fazlasını kapsayacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki toplu taşıma araçlarında her şehirde farklı kartlar kullanılıyor. Bu da yeni bir şehre ziyaret giden veya çok fazla şehirde bulunan vatandaşlar için çeşitli zorluklar yaratıyor. Tüm toplu taşıma kartlarının birleştirilmesi için PTT tarafından Türkiye Kart projesi hayata geçirildi. Türkiye Kart, bu yılın sonuna kadar Türkiye’nin yarısından fazlasını kapsayacak.

    PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, "Türkiye Kart uygulamasının 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsamasını hedefliyoruz, sonraki yıl da ülkenin tamamına yayılmasını öngörüyoruz." dedi.

    Türkiye Kart ile vatandaşlar ek belge hazırlama derdi olmadan Türkiye Kart entegrasyonunun bulunduğu tüm şehirlerde öğrenci, öğretmen, engelli, gazi indirimlerinden yararlanabiliyor. Ayrıca bu kartlar ile aktarma indirimlerinden de faydalanılabiliyor.

    PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, Türkiye Kart'ın sadece toplu ulaşım kartından ibaret olmadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

    "Bu, tek başına bir toplu ulaşım kartı değil. Toplu ulaşım kartı çıkaran belediyelerimiz, idarelerimiz kendi kartlarını çıkarmaya devam edecekler. Üzerine Troy gibi bir Türkiye Kart logosu bulunanlar, entegre olunan illerimizde de geçerli olacak. Kart çıkaran yerler Türkiye Kart özelliğiyle de çıkarabilirler."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    türkiye kart, Türkiye Haberleri ve
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