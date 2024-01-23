Toplu taşımadaki kart karmaşasını bitiren Türkiye Kart bu yıl ülkenin yarısından fazlasını kapsayacak

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki toplu taşıma araçlarında her şehirde farklı kartlar kullanılıyor. Bu da yeni bir şehre ziyaret giden veya çok fazla şehirde bulunan vatandaşlar için çeşitli zorluklar yaratıyor. Tüm toplu taşıma kartlarının birleştirilmesi için PTT tarafından Türkiye Kart projesi hayata geçirildi. Türkiye Kart, bu yılın sonuna kadar Türkiye’nin yarısından fazlasını kapsayacak.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, "Türkiye Kart uygulamasının 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsamasını hedefliyoruz, sonraki yıl da ülkenin tamamına yayılmasını öngörüyoruz." dedi.

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Türkiye Kart ile vatandaşlar ek belge hazırlama derdi olmadan Türkiye Kart entegrasyonunun bulunduğu tüm şehirlerde öğrenci, öğretmen, engelli, gazi indirimlerinden yararlanabiliyor. Ayrıca bu kartlar ile aktarma indirimlerinden de faydalanılabiliyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, Türkiye Kart'ın sadece toplu ulaşım kartından ibaret olmadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu, tek başına bir toplu ulaşım kartı değil. Toplu ulaşım kartı çıkaran belediyelerimiz, idarelerimiz kendi kartlarını çıkarmaya devam edecekler. Üzerine Troy gibi bir Türkiye Kart logosu bulunanlar, entegre olunan illerimizde de geçerli olacak. Kart çıkaran yerler Türkiye Kart özelliğiyle de çıkarabilirler."

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Türkiye Kart bu yıl ülkenin yarısından fazlasını kapsayacak