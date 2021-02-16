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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şehirlere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanlığı, 8-14 Şubat 2021 tarihlerindeki şehirlere göre vaka sayısını açıkladı. 100 binde 1 oranda açıklanan rakamlara göre en yüksek vaka Trabzon'da.
    16 Şubat 2021, 12:37 (Güncellendi, 17 Şubat, 12:17)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Şehirlere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
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    Sağlık Bakanlığı, şehirlere göre haftalık Covid-19 vaka sayısını açıkladı. 7 günlük ortalamaya ve nüfus oranına göre geçen hafta en yüksek vaka oranına Trabzon’da ulaşıldı. Doğu Karadeniz’deki vaka yoğunluğu diğer şehirlere göre fazla.

    Şehirlere göre vaka sayısı, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı olarak açıklandı. Trabzon’da 100 binde 228,02 vaka görülürken en düşük vaka oranı ise Şırnak’ta 100 binde 7,82 olarak tespit edildi.  İstanbul, Ankara ve İzmir’deki vaka yoğunluğu diğer şehirlere göre daha düşük.

    Vaka sayısının 100 binde 1 oranda açıklanması kafa karışıklığına yol açtı. Vatandaşlar, şehrindeki haftalık vaka sayısını tespit etmekte güçlük çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı"

    Şehirlere göre haftalık vaka sayısına https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Veriler her pazartesi güncellenecek.

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    Haftalık toplam vaka sayısına göre ilk 10 şehir

    Şehir Haftalık Vaka Sayısı
    İstanbul 9307
    Samsun 2323
    Konya 2047
    Ankara 2010
    Antalya 1993
    İzmir 1951
    Trabzon 1851
    Kocaeli  1761
    Mersin 1693
    Ordu 1480

    Şehirlere göre haftalık toplam vaka sayısı nasıl hesaplanır?

    Herhangi bir şehrin haftalık toplam vaka sayısını şu formülle hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki sayıları içler dışlar çarpımı yaptığınızda A sayısı size haftalık toplam vaka sayısını verecek.

    (100.000)                    (100 bin kişide vaka)

    (toplam nüfus)              (A=haftalık toplam vaka sayısı)

    toplam nüfus x 100 bin kişide vaka = 100.000 x A

    Örneğin İstanbul için hesaplarsak haftalık toplam vaka sayısı 9307 olarak çıkıyor.

    100.000                60,19

    15.462.452            A=9307



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    P Proprietor (Akif Altun) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen labtek38
    Çünkü insanlar durumun ciddiyetini anlamayacaktı mesela istanbul 10000 yazarken Trabzon 2000 yazarken kimsenin dikkatini çekmeyecekti şimdi trabzondaki sayı daha büyük olunca dikkat çekiyor

    İnsanlar bizim ilde nüfus düşük ondan az diye düşünemeyecekti bizde az vaka varmış diye umursamayacaktı
    Çünkü insanlar durumun ciddiyetini anlamayacaktı mesela istanbul 10000 yazarken Trabzon 2000 yazarken kimsenin dikkatini çekmeyecekti şimdi trabzondaki sayı dah...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    O Oktanzeynep 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ege bölgesi ve k[color=#141414]aradeniz bölgesi karışmış olabilir mi
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    3 3erkay98 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hamsiler yerinde durmuyor
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    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Karadenizin durumu vahim..
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    WeDneS (Ercan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Trabzon rekora gidiyor
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    labtek38 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Önce ilin nüfusunu bulup sonra 100 000 e bölüp verilen rakamla çarparak şehrin vaka sayısına ulaşacağız sanırım. Neden doğru düzgün net sayı verilmiyor.
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    P Proprietor (Akif Altun) 1 gün ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Çünkü insanlar durumun ciddiyetini anlamayacaktı mesela istanbul 10000 yazarken Trabzon 2000 yazarken kimsenin dikkatini çekmeyecekti şimdi trabzondaki sayı daha büyük olunca dikkat çekiyor

    İnsanlar bizim ilde nüfus düşük ondan az diye düşünemeyecekti bizde az vaka varmış diye umursamayacaktı
    Yanıtla +8
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    K konusancpu 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İstanbul düşündüğümden daha az çıkmış sevindirici
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    temmuzaksami 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Trabzon rize niye böyle
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    N nuksws_99 (dasasd ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) temmuzaksami
    sence neden? Bu sorunun cevabını biliyorsun dostum.
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    Finn Mertens 1 gün ( Mesaj Silindi ) temmuzaksami
    Bizim orda eşşek inadı diye bir laf vardır. Muhtemelen bu yüzden.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Doğu karadeniz çok kritik durumda. Neden buralara şehirler arası seyehat yasağı gelmiyor ? Bariz orada daha büyük risk var ve ülkeye yayacaklar.
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