Şehirlere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

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Sağlık Bakanlığı, şehirlere göre haftalık Covid-19 vaka sayısını açıkladı. 7 günlük ortalamaya ve nüfus oranına göre geçen hafta en yüksek vaka oranına Trabzon’da ulaşıldı. Doğu Karadeniz’deki vaka yoğunluğu diğer şehirlere göre fazla.

Şehirlere göre vaka sayısı, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı olarak açıklandı. Trabzon’da 100 binde 228,02 vaka görülürken en düşük vaka oranı ise Şırnak’ta 100 binde 7,82 olarak tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki vaka yoğunluğu diğer şehirlere göre daha düşük.

Vaka sayısının 100 binde 1 oranda açıklanması kafa karışıklığına yol açtı. Vatandaşlar, şehrindeki haftalık vaka sayısını tespit etmekte güçlük çekiyor.

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Şehirlere göre haftalık vaka sayısına https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Veriler her pazartesi güncellenecek.

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Haftalık toplam vaka sayısına göre ilk 10 şehir

Şehir Haftalık Vaka Sayısı İstanbul 9307 Samsun 2323 Konya 2047 Ankara 2010 Antalya 1993 İzmir 1951 Trabzon 1851 Kocaeli 1761 Mersin 1693 Ordu 1480

Şehirlere göre haftalık toplam vaka sayısı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir şehrin haftalık toplam vaka sayısını şu formülle hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki sayıları içler dışlar çarpımı yaptığınızda A sayısı size haftalık toplam vaka sayısını verecek.

(100.000) (100 bin kişide vaka)

(toplam nüfus) (A=haftalık toplam vaka sayısı)

toplam nüfus x 100 bin kişide vaka = 100.000 x A

Örneğin İstanbul için hesaplarsak haftalık toplam vaka sayısı 9307 olarak çıkıyor.

100.000 60,19

15.462.452 A=9307

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