Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı

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Yayıncılığını ve gelitiriciliğini Türk oyun stüdyosu Gamebit'in yaptığı sanal gerçeklik oyunu Naau: The Lost Eye'dan bir fragman yayınlandı ve oyunun çıkış tarihi açıklandı.

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Naau: The Lost Eye, 25 Şubat'ta Steam üzerinden erken erişime açılacak. Oyunun erken erişim fiyatı ise 40,00 TL. Naau: The Lost Eye'ın desteklediği sanal gerçeklik cihazlar ise Valve Index, HTC Vive ve Oculus Rift. Buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

Geliştirici stüdyo Gamebit'in sitesini inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

NAAU: THE LOST EYE; macera, aksiyon ve bulmaca türlerini içinde barındıran, oyunculara karakterlere dokunma ve tutma gibi fiziksel etkileşime girebilme kabiliyeti sunan, zengin içerikli, hikayeli bir sanal gerçeklik oyunudur. Oculus rift, oculus rift s, valve index, htc vive, windows mixed reality sanal gerçeklik gözlükleri için tasarlanmıştır.

Birinci tekil kişi gözünden (first person) oynanan Naau’nun hikayesi evrenine açılan gizemli bir portaldan gelen üç kişinin enerji taşını çalması ile başlar. Peşlerinden giden Naau açık olan portaldan kendini atarak, aslında geçmişte yaşamış fakat yok olmuş bir medeniyetin izlerini taşıyan büyük gösterişli mekanların olduğu, heybetli heykellerin ve bir takım gizemli makinelerin bulunduğu, aşılması gereken mekansal zorluklarla dolu, sırlarının keşfedilmesini bekleyen bir dünyada bulur kendini. Enerji taşının olmamasından kaynaklı ihtiyacı olan enerjiyi çevreden toplamak zorundadır. Enerji taşını geri almak isteyen Naau girdiği bu macerada birbirinden farklı canlılarla karşılaşacak ve onlarla enerji ihtiyacı yüzünden dövüşmek zorunda kalacaktır. Tek istediği sadece enerji taşını alıp evrenine geri dönmektir.

İstediğiniz silahı seçin: Dövüş tekniğinizi kendiniz seçin! Özel güçleri olan silahlar ya da basit objelerden oluşan kombatlar tasarlayabilir veya başınız belaya girdiğinde en yakınınızda mesela yerde bulunan bir taşı elinize alıp kendinizi savunmaya geçebilirsiniz. Uzaktaki objeleri vurmak istediğinizde ok, bumerang, arbelet çok işinize yarayacak. Bakalım ne kadar iyi bir atıcısınız!

Dövüş tekniğinizi kendiniz seçin! Özel güçleri olan silahlar ya da basit objelerden oluşan kombatlar tasarlayabilir veya başınız belaya girdiğinde en yakınınızda mesela yerde bulunan bir taşı elinize alıp kendinizi savunmaya geçebilirsiniz. Uzaktaki objeleri vurmak istediğinizde ok, bumerang, arbelet çok işinize yarayacak. Bakalım ne kadar iyi bir atıcısınız! Düşmanlar: Naau’nun zengin evreninde karşınıza; golemler, küçük haylaz canlılar, dev hareket edebilen çiçekler, büyücüler, yarasalar, dev ağaç adamlar ve daha fazlası çıkacak!

Naau’nun zengin evreninde karşınıza; golemler, küçük haylaz canlılar, dev hareket edebilen çiçekler, büyücüler, yarasalar, dev ağaç adamlar ve daha fazlası çıkacak! Hareket Sistemi: Naau:The Lost Eye’da konforlu, mide bulantısı yaşamadan özgürce hareket edebilmeniz için üç farklı hareket sistemi barındırmaktadır. İsterseniz teleport olabilir ya da klasik birinci şahıs yöntemiyle hareket edebilir(locomation) veya çok hızlı bir şekilde kayarak(dash teleport) hareket edebilirsiniz. Hareket tarzınızı oyunun içinde dilediğiniz zaman istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Naau:The Lost Eye’da konforlu, mide bulantısı yaşamadan özgürce hareket edebilmeniz için üç farklı hareket sistemi barındırmaktadır. İsterseniz teleport olabilir ya da klasik birinci şahıs yöntemiyle hareket edebilir(locomation) veya çok hızlı bir şekilde kayarak(dash teleport) hareket edebilirsiniz. Hareket tarzınızı oyunun içinde dilediğiniz zaman istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Etkileşim: Mekanlarda bulunan tırmanma alanlarını kullanarak yükseklere tırmanabilir, bazı tırmanış parkurlarının sonunda da sizi bekleyen sürprizleri keşfedebilirsiniz. Oyundaki karakter etkileşimi sayesinde de karakterlere dokunabilir ve sadece ellerinizi kullanarak da saldırabilirsiniz. Bu özellik mertlikten ödün vermeyen, güç bilekten gelir diyen, tokatlamayı seven, ilkel dövüş ölmedi diyenler için yapıldı.

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