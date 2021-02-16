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    Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı

    Fizik tabanlı sanal gerçeklik oyunu Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı ve ayrıca bir de video yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    16 Şubat 2021, 11:05 (Güncellendi, 1 gün)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı
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    Yayıncılığını ve gelitiriciliğini Türk oyun stüdyosu Gamebit'in yaptığı sanal gerçeklik oyunu Naau: The Lost Eye'dan bir fragman yayınlandı ve oyunun çıkış tarihi açıklandı.

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    Naau: The Lost Eye, 25 Şubat'ta Steam üzerinden erken erişime açılacak. Oyunun erken erişim fiyatı ise 40,00 TL. Naau: The Lost Eye'ın desteklediği sanal gerçeklik cihazlar ise Valve Index, HTC Vive ve Oculus Rift. Buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. 

    Geliştirici stüdyo Gamebit'in sitesini inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    NAAU: THE LOST EYE; macera, aksiyon ve bulmaca türlerini içinde barındıran, oyunculara karakterlere dokunma ve tutma gibi fiziksel etkileşime girebilme kabiliyeti sunan, zengin içerikli, hikayeli bir sanal gerçeklik oyunudur. Oculus rift, oculus rift s, valve index, htc vive, windows mixed reality sanal gerçeklik gözlükleri için tasarlanmıştır.

    Birinci tekil kişi gözünden (first person) oynanan Naau’nun hikayesi evrenine açılan gizemli bir portaldan gelen üç kişinin enerji taşını çalması ile başlar. Peşlerinden giden Naau açık olan portaldan kendini atarak, aslında geçmişte yaşamış fakat yok olmuş bir medeniyetin izlerini taşıyan büyük gösterişli mekanların olduğu, heybetli heykellerin ve bir takım gizemli makinelerin bulunduğu, aşılması gereken mekansal zorluklarla dolu, sırlarının keşfedilmesini bekleyen bir dünyada bulur kendini. Enerji taşının olmamasından kaynaklı ihtiyacı olan enerjiyi çevreden toplamak zorundadır. Enerji taşını geri almak isteyen Naau girdiği bu macerada birbirinden farklı canlılarla karşılaşacak ve onlarla enerji ihtiyacı yüzünden dövüşmek zorunda kalacaktır. Tek istediği sadece enerji taşını alıp evrenine geri dönmektir.

    • İstediğiniz silahı seçin: Dövüş tekniğinizi kendiniz seçin! Özel güçleri olan silahlar ya da basit objelerden oluşan kombatlar tasarlayabilir veya başınız belaya girdiğinde en yakınınızda mesela yerde bulunan bir taşı elinize alıp kendinizi savunmaya geçebilirsiniz. Uzaktaki objeleri vurmak istediğinizde ok, bumerang, arbelet çok işinize yarayacak. Bakalım ne kadar iyi bir atıcısınız!
    • Düşmanlar: Naau’nun zengin evreninde karşınıza; golemler, küçük haylaz canlılar, dev hareket edebilen çiçekler, büyücüler, yarasalar, dev ağaç adamlar ve daha fazlası çıkacak!
    • Hareket Sistemi: Naau:The Lost Eye’da konforlu, mide bulantısı yaşamadan özgürce hareket edebilmeniz için üç farklı hareket sistemi barındırmaktadır. İsterseniz teleport olabilir ya da klasik birinci şahıs yöntemiyle hareket edebilir(locomation) veya çok hızlı bir şekilde kayarak(dash teleport) hareket edebilirsiniz. Hareket tarzınızı oyunun içinde dilediğiniz zaman istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
    • Etkileşim: Mekanlarda bulunan tırmanma alanlarını kullanarak yükseklere tırmanabilir, bazı tırmanış parkurlarının sonunda da sizi bekleyen sürprizleri keşfedebilirsiniz. Oyundaki karakter etkileşimi sayesinde de karakterlere dokunabilir ve sadece ellerinizi kullanarak da saldırabilirsiniz. Bu özellik mertlikten ödün vermeyen, güç bilekten gelir diyen, tokatlamayı seven, ilkel dövüş ölmedi diyenler için yapıldı.


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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke adı Türkçe olsaydı.
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    H hanahmet (ahmet han ayas) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel oyun olmuş. Geliştiren ekibe başarılar.
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    Babblebabble 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam da gözlük yoldayken güzel haber. Değerlendiririz, fiyat uygun.
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    madonos 1 gün ( Mesaj Silindi ) Babblebabble
    Steam VR'dan alabileceğin tavsiye oyunları yazım şuraya

    Kesin oynamanı tavsiye ederim
    1. Half-Life Alyx
    2. The Walking Dead: Saints & Sinners
    3. Super Hot
    4. BOX VR
    5. Population One (Multiplayer)
    6. Paylov VR (Multiplayer)

    Oynayıp keyif alabileceğin diğer oyunlar
    1. Until You Fall
    2. Beat Saber
    2. Onward (Multiplayer)
    3. Westworld Awakening
    4. Gorn
    5. Moss
    6. Pistol Whip
    7. Red Matter
    8. Dark Matter

    Gözünü korkutmasın VR oyunları özellikle tek kişilik olanlar çok uzun sürmüyor. Bu arada bunlar benim oynayıp deneyimlediklerim arasından seçtiklerim. Mesela FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: HELP WANTED var çok beğeniliyor ama bana hitap etmediği için eklemedim.

    Bu arada kötü oyunları önce iyi oyunları sonra oyna zamanın varsa :) Çükü Half Life ALyx ve The Walking Dead: Saints & Sinners dan sonra diğer oyunlar çok basit kalıyor :)
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    K konusancpu 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sadece Türk pazarında değil global pazardada başarılı olursa ne mutlu
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Stüdyonun dili,dini,ırkı olmaz.O yüzden yerli desek daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Early access ama epey potansiyeli var görünüyor. İlerletirlerse baya bir şeyler çıkar bence.
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    L Longg_Night 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ön yargılı olmamak gerek umarım başarılı bir oyun olur
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    W WereChaos 1 gün ( Mesaj Silindi ) Longg_Night
    umarım global pazarı hedefliyodurlar
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