Sennheiser kulaklık bölümü satılıyor

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Geçtiğimiz aylarda oyuncu ekipmanları bölümünü eski ortağına devredip sektörden çekilen Sennhesier şimdi de son kullanıcı pazarından çekilmeye hazırlanıyor. Google potansiyel alıcılar arasında.

Firma Google’ı istiyor

Kurucusunun torunları olan ve eş patronluk görevini yürüten Andreas ve Daniel Sennheiser yaptıkları açıklamada kurumsal ürünler ile ses teknolojilerine odaklanmak istediklerini, bu yüzden de son kullanıcı bölümünü elden çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

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Sennheiser son kullanıcı tarafından kulaklık ürünleri ile tanınıyor olsa da Hi-Fi sistemler, stüdyo mikrofonlar, konferans sistemleri ve amplifikatörler konusunda da uzman. Neumann bu markalardan birisi.

Sennheiser yüksek kaliteli kulaklıklar üretiyordu ancak rekabette istediğini alamadı. Kurumsal tarafta çok daha iyi bir yükseliş ivmesi yakaladığı için son kullanıcı bölümünü elden çıkarmak istiyor. Ses sistemlerinin de yer aldığı son kullanıcı bölümünün Google’a satışı gündemde.

Google Home ve Pixel Buds gibi ses ürünleri ile uzun süredir pazarda olan Google’ın iyi bir ortak olacağı düşünülüyor. Sonraki ürünlerinde Sennheiser teknolojilerine yer vermesi markanın büyümesine de yardımcı olacak. Şimdilik satış bedeli konusunda bir bilgi yok.

https://www.gizmochina.com/2021/02/16/sennheiser-wants-to-sell-its-consumer-audio-business-folks-want-google-to-buy-it/

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