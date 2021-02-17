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    Sennheiser kulaklık bölümü satılıyor

    Daha kurumsal pazar ve ses teknolojilerine odaklanmak isteyen Sennheiser yönetimi kulaklık bölümünü elden çıkarmaya karar verdi. Google ile görüşmeler devam ediyor.
    17 Şubat 2021, 18:30 (10 sa.)
    1,9b
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sennheiser kulaklık bölümü satılıyor
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    Geçtiğimiz aylarda oyuncu ekipmanları bölümünü eski ortağına devredip sektörden çekilen Sennhesier şimdi de son kullanıcı pazarından çekilmeye hazırlanıyor. Google potansiyel alıcılar arasında.

    Firma Google’ı istiyor

    Kurucusunun torunları olan ve eş patronluk görevini yürüten Andreas ve Daniel Sennheiser yaptıkları açıklamada kurumsal ürünler ile ses teknolojilerine odaklanmak istediklerini, bu yüzden de son kullanıcı bölümünü elden çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

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    Sennheiser son kullanıcı tarafından kulaklık ürünleri ile tanınıyor olsa da Hi-Fi sistemler, stüdyo mikrofonlar, konferans sistemleri ve amplifikatörler konusunda da uzman. Neumann bu markalardan birisi.

    Sennheiser yüksek kaliteli kulaklıklar üretiyordu ancak rekabette istediğini alamadı. Kurumsal tarafta çok daha iyi bir yükseliş ivmesi yakaladığı için son kullanıcı bölümünü elden çıkarmak istiyor. Ses sistemlerinin de yer aldığı son kullanıcı bölümünün Google’a satışı gündemde.

    Google Home ve Pixel Buds gibi ses ürünleri ile uzun süredir pazarda olan Google’ın iyi bir ortak olacağı düşünülüyor. Sonraki ürünlerinde Sennheiser teknolojilerine yer vermesi markanın büyümesine de yardımcı olacak. Şimdilik satış bedeli konusunda bir bilgi yok.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/16/sennheiser-wants-to-sell-its-consumer-audio-business-folks-want-google-to-buy-it/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    T th9 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen TheJudgé
    kulaklık konusunda asla çine güvenmem.birçok defa denediğim için yazıyorum,içine en ucuz malzemeleri koyuyorlar sonra 6 ayda bozuluyor,geçiniz.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    infom@n (Uğur Doğan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sennheiser eski Sennheiser değil artık. Adı var sadece.
    Alan da hava atmak için alıyor.
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    der_Kaiser 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden bikaç Sony kulaklık kullandım ancak yaklaşık 20 yıl önce ilk Sennheiser kulaklığımı aldıktan sonra daha da başka markaya dönüp bakmadım. IE4 Pro, IE6, Momentum IEG ve şimdilerde HD380 Pro ile devam ediyorum.
    Kulaklık konusunda üstün Alman Mühendisliğinden mahrum kalacağıma çok üzüldüm. Keşke satmasalardı.
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    swat882 (Swat882 ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sennheiser abartılı bir firma. Sony bu işi daha hakkıyla yapıyor.
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    Z Zampara1234 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kulaklık sektöründe rekabet çok ileri bir boyuta evrildi. Satmakla çok yerinde bir karar vermişler doğrusu.
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    4 435 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buradakilerin çoğu sennheiser consumer kulaklıklarını bilir, ki bence onlar da high end kulaklıklardır ama profesyonel kulaklıkları var stüdyolarda kullandığımız. Onlar da satılırsa Sony’den başka seçenek kalmıyor. Çok yazık :(
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    T Twsm 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) 435
    Technics ve harman kardon unutma
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    TITAN (S K) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    resimdeki kulaklıktan aynısı var bende ama 1 sene içinde kafa bandı soyulmaya başladı ne yapacagımı bilmiyorum
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    ARISLCK 9 sa. ( Mesaj Silindi ) TITAN
    Resimdeki kulaklıktan bende de var. Bende temizleyeyim derken yastiklarini çok yıprattım. Aliexpresste var hocam oradan tam set dahi alabilirsiniz.
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    TheJudgé 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sennheiser bu işi bıraksın zaten , çok daha ucuza aynı kalitede ses veren kulaklık yapıyor çinliler , geçiniz..
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    T th9 9 sa. ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    kulaklık konusunda asla çine güvenmem.birçok defa denediğim için yazıyorum,içine en ucuz malzemeleri koyuyorlar sonra 6 ayda bozuluyor,geçiniz.
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    ARISLCK 9 sa. ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    O markalar ne hocam ? Bana açık akustik bir kulağı kaplayan çin modeli söyler misiniz ? 2016 da Sennheiser Game One aldım hâlâ kullanıyorum iyi ki almışım dedirtti bana var mi bu modele bir alternatif ? Mikrofonsuz olmasi tercihim.
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    | OMG! | 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kalite
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    Evil.Morty 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok üzüldüm be
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