Sennheiser, yeni CX 980, MX 980 ve OMX 980 kulak içi kulaklıklarını duyurdu.

Kulaklık, mikrofon gibi ses cihazları üreten Alman devi Sennheiser, CX 980, MX 980 ve OMX 980 model adlarına sahip üç yeni kulaklığını duyurdu. Aynı materyallar kullanılarak üretilmiş bu üç kulaklık hakkında paylaşılmış bilgiler doğrultusunda daha ayrıntılı bilgi sahibi olalım.

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Sennheiser CX 980

Kulaklıklardan ilki kanal tipi bir kulak içi kulaklık olan CX 980. Bu model, empedansı 32 Ohm olan neodmiyum mıknatıslara sahip dinamik sürücüler kullanıyor. Bugüne kadar Sennheiser'ın çoğu kulak içi modelinde 16 Ohm'luk sürücüler kullandığını biliyoruz. 32 Ohm'luk empedansa sahip bu sürücülerin amfi kullanılmadan nasıl performans vereceğini hep beraber göreceğiz. Kulaklığın frekans tepki aralığı 16 Hz - 24 kHz iken hassasiyeti 115 dB. CX 980 modelinin dengeli veya bas ağırlıklı bir karakteristiğe sahip olacağı öngörülüyor.

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Sennheiser MX 980

İkinci yeni model MX 980 adlı bir kulak içi kulaklık. MX 980, 16 Ohm'luk empedansa sahip neodmiyum mıknatıslı dinamik sürücüler kullanıyor. 16 Ohm'luk empedansı kulaklığın mobil cihazlar ile amfisiz kullanımda sorun çıkartmayacağına dair fikir verebilir. Frekans tepki aralığı 16 Hz - 23 kHz olan kulaklığın hassasiyeti 120 dB.

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Sennheiser OMX 980

Son yeni model kulaklık ise OMX 980. Teknik verileri MX 980 modeli ile aynı olan OMX 980, görünüm olarak da bu model ile benzerlik gösteriyor. Farkı, kancası sayesinde kulakta daha sağlam ve rahat durabilmesi.



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Solda açı verilebilir 3,5 mm jack, sağda ses kontol aparatı

Her üç model de 1,2 metrelik simetrik kabloya ve düz/açılı olarak seçilebilir 3.5 mm'lik jack girişine sahip. Jack girişi, kullanıcının belirleyeceği şekilde cihaza ve cihazın tutuluşuna daha iyi uyum gösterebilmesi amacıyla açısı değiştirilebilir bir şekilde dizayn edilmiş. Ayrıca kablo üzerlerinde bulundurdukları aparat, dinleme esnasında ses seviyesinin kolay bir şekilde ayarlanabilmesini sağlıyor. Sennheiser'ın yüksek kalite metal ile yapıldığını belirttiği kulaklıkların ağırlıkları sırasıyla 20, 22, 26 gram. Fiyatları hakkında henüz net bilgi yok.