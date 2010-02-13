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Sennheiser, yeni CX 980, MX 980 ve OMX 980 kulak içi kulaklıklarını duyurdu

Sennheiser, yeni CX 980, MX 980 ve OMX 980 kulak içi kulaklıklarını duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Kulaklık, mikrofon gibi ses cihazları üreten Alman devi Sennheiser, CX 980, MX 980 ve OMX 980 model adlarına sahip üç yeni kulaklığını duyurdu. Aynı materyallar kullanılarak üretilmiş bu üç kulaklık hakkında paylaşılmış bilgiler doğrultusunda daha ayrıntılı bilgi sahibi olalım.

Sennheiser, yeni CX 980, MX 980 ve OMX 980 kulak içi kulaklıklarını duyurdu
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Sennheiser CX 980

Kulaklıklardan ilki kanal tipi bir kulak içi kulaklık olan CX 980. Bu model, empedansı 32 Ohm olan neodmiyum mıknatıslara sahip dinamik sürücüler kullanıyor. Bugüne kadar Sennheiser'ın çoğu kulak içi modelinde 16 Ohm'luk sürücüler kullandığını biliyoruz. 32 Ohm'luk empedansa sahip bu sürücülerin amfi kullanılmadan nasıl performans vereceğini hep beraber göreceğiz. Kulaklığın frekans tepki aralığı 16 Hz - 24 kHz iken hassasiyeti 115 dB. CX 980 modelinin dengeli veya bas ağırlıklı bir karakteristiğe sahip olacağı öngörülüyor.

 

Sennheiser, yeni CX 980, MX 980 ve OMX 980 kulak içi kulaklıklarını duyurdu
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Sennheiser MX 980

İkinci yeni model MX 980 adlı bir kulak içi kulaklık. MX 980, 16 Ohm'luk empedansa sahip neodmiyum mıknatıslı dinamik sürücüler kullanıyor. 16 Ohm'luk empedansı kulaklığın mobil cihazlar ile amfisiz kullanımda sorun çıkartmayacağına dair fikir verebilir. Frekans tepki aralığı 16 Hz - 23 kHz olan kulaklığın hassasiyeti 120 dB.

 

Sennheiser, yeni CX 980, MX 980 ve OMX 980 kulak içi kulaklıklarını duyurdu
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Sennheiser OMX 980

Son yeni model kulaklık ise OMX 980. Teknik verileri MX 980 modeli ile aynı olan OMX 980, görünüm olarak da bu model ile benzerlik gösteriyor. Farkı, kancası sayesinde kulakta daha sağlam ve rahat durabilmesi.

Sennheiser, yeni CX 980, MX 980 ve OMX 980 kulak içi kulaklıklarını duyurdu
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Solda açı verilebilir 3,5 mm jack, sağda ses kontol aparatı

Her üç model de 1,2 metrelik simetrik kabloya ve düz/açılı olarak seçilebilir 3.5 mm'lik jack girişine sahip. Jack girişi, kullanıcının belirleyeceği şekilde cihaza ve cihazın tutuluşuna daha iyi uyum gösterebilmesi amacıyla açısı değiştirilebilir bir şekilde dizayn edilmiş. Ayrıca kablo üzerlerinde bulundurdukları aparat, dinleme esnasında ses seviyesinin kolay bir şekilde ayarlanabilmesini sağlıyor. Sennheiser'ın yüksek kalite metal ile yapıldığını belirttiği kulaklıkların ağırlıkları sırasıyla 20, 22, 26 gram. Fiyatları hakkında henüz net bilgi yok.

 


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golge3546 9 yıl
D&R ve teknosa dan.
Creative zen kullanıyorum.(32ohm 107db) bas ayarı ortalamanın az üstünde...Bu arada galiba pioneer'ıda çöpe atıcam ses rengini hiç beğenmedim baslarda çok zayıf.Ama hakkını vermek gerekirse;full bas full volümde bile banamısın demiyor.
Ayrıca bilen bi arkadaş burn in kunusunu açıklayabilirmi?Ben normal bas,normal volümde kulaklık patlatırken,24 saat full bas full volümde nasıl kalıcak anlayamadım.
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frux 9 yıl
Değişik bir model üretmişler.. Çinli çakmacılar aynısını yaparlar yakında..
Örneğin; cx 300 II > diytrade.com/...
Gördüğünüz gibi, sadece 4 $ fiyatı var..
Bu da > Audio-technica ATH-CK7 > diytrade.com/...
o da; 5 $

Konunun yeri burası değil ama; yeni model kulaklık alırken bile çok dikkatli olun..
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freedom36 9 yıl

golge3546

D&R ve teknosa dan.

Creative zen kullanıyorum.(32ohm 107db) bas ayarı ortalamanın az üstünde...Bu arada galiba pioneer'ıda çöpe atıcam ses rengini hiç beğenmedim baslarda çok zayıf.Ama hakkını vermek gerekirse;full bas full volümde bile banamısın demiyor.

Ayrıca bilen bi arkadaş burn in kunusunu açıklayabilirmi?Ben normal bas,normal volümde kulaklık patlatırken,24 saat full bas full volümde nasıl kalıcak anlayamadım.


Full bass full volume yaparsan patlamakla kalmaz.....
Yapan varsa da yanlış yapıyor, emin olun.

Forumu biraz araştırırsanız, burn-in hakkında yeterli bilgiye ulaşabilirsiniz
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DH Misafiri 9 yıl
3 yıldır IE4 kullanıyorum ses kalitesine diyecek tek bi kelime yok.Mükemmel dizayn malzeme kalitesi.Bi sonraki kulaklığım aynı serinin IE6 mdeli olacak
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maximof 9 yıl
Mx 980 güzel gözüküyor gerçekten. Gözüme kestirdim şimdiden :)
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golge3546 9 yıl
Bir sennheiser manyağı olarak bu gün gittim bir pioneer se-cs22 aldım neden?



Çünkü sennheiser'in arızalarıyla uğraşmaktan bıktım,42 liralık pioneer'ın sesi 30 liralık sennheiser'in yanından bile geçmez.Ama neye yarar?1 Ay demeden patlıyor...


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_XaNDeR_ 9 yıl

golge3546

Bir sennheiser manyağı olarak bu gün gittim bir pioneer se-cs22 aldım neden?



Çünkü sennheiser'in arızalarıyla uğraşmaktan bıktım,42 liralık pioneer'ın sesi 30 liralık sennheiser'in yanından bile geçmez.Ama neye yarar?1 Ay demeden patlıyor...

İnşaallah mx980'i de alacağım oda bozulursa bi daha sennheiser'e tövbe edeceğim:)



kulaklıkları nasıl kullandığınızı gerçekten merak ettim.. ne marka olursa olsun kulaklığın 1 ayda sorun teşkil etmesi pek mantıklı gelmedi bana.. kaldı ki yıllardır sennheiser'in birçok farklı modelini kullandım dayanıklılık konusunda kesinlikle çok iyi.. siz aldığınız kulaklıkların orjinalliğinden emin misiniz ?
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quzman 9 yıl
Üst düzey görünüyorlar ama ben Avec kulaklıklarımla mutluyum :)
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eneshatipoglu 9 yıl
benım mp4 dume aldıgım cx-300 um 84 liraya vardı aldıgım ve bozuldu bır yıl sonra, garantıye dırek elden goturdum bu markayı Türkiye ye getiren şirkete(metan) ve ordakiler bana 0 nın uretılmedıgını onun yerıne cx-300 II vericez dediler ve 3 hafta sonra kargoyuda kendılerı odereyerek yenı kullaklıgı yolladılar hemde yolladıkları 120 lıralık tı benden hıcbı fıyat farkı ıstemeden. yanı aynı logitech gıbı cok kalıtelı musterısıne onem veren bi marka hıcbır zaman magdur bırakmak ıstemeyen bır fırma ustekı gıbı cok kalıtelı urunlerı var cx-300 II den sonra bunları tahmın bıle etmek ıstemem :)))
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dreamboat 9 yıl
Mx 980 tam benlik gibi gözüküyo çok süper bi kulaklık keşke bide ucuz olsa 120 desibelde çok iyi
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cihangir151 9 yıl
kalite fışkırıyor... jackların metal kaplama olması iyi olmuş çabuk hasar görebiliyor lastik olduğunda.
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hitmachine16 9 yıl
inşallah ses kalitesini geliştirmişlerdir çok boğuk bir sesi vardı cx serisinin
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djx 9 yıl
işte yine kalite ortada[simage][/simage]
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H. 9 yıl
Malzeme kalitesi çok iyi gözüküyor ancak bu ayarlanan jack inşallah kullanıcılara bela olmaz..
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sotoxs 9 yıl
çok şık
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TELESCOPE 9 yıl
ürün güzelde fiyatını görelim
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