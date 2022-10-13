Seri katil sayısı 1980'den sonra büyük oranda düştü: Peki sebebi ne?

- Seri katil veritabanı
- Seri katiller hakkında bilinenler
- Seri katillerin sayısı neden keskin şekilde azaldı?
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Aralarında gizemli Zodiac'ın da bulunduğu bazı seri katiller ise asla yakalanamadı. Araştırmacılar son zamanlarda seri cinayetlerle ilgili istatistikleri incelediler ve 1980'den bu yana bu tür suçların sayısında belirgin bir azalma olduğunu keşfettiklerinde şaşırdılar. Peki dünyada seri katillerin sayısını etkileyen ne oldu?
Seri katil veritabanı
Seri katil veritabanı 1990 yılında adli psikoloji profesörü Michael Aamodt'un öğrencilerinden seri katiller hakkında mümkün olduğunca çok bilgi toplamalarını istemesiyle başladı. Öğrencileri ona "manyakların" biyografilerini, işledikleri suçların kronolojisini ve diğer pek çok veriyi sağladılar ve bu görev mükemmel bir şekilde tamamlandı. Michael Aamond uzun bir süre veri klasörlerini sakladı, ancak daha sonra Radford Üniversitesi web sitesine eklendi. Bundan sonra veritabanı yeni bilgilerle güncellenmeye başladı ve dünyadaki en ayrıntılı veritabanlarından biri haline geldi.
Seri katiller hakkında bilinenler
Yakın zamanda, çeşitli üniversitelerden uzmanlar seri katillerle ilgili veritabanını inceledi ve bazı ilginç keşiflerde bulundu. Bu kişilerin çoğunlukla, 1900 yılının başından bu yana bu türden 3.613 failin kaydedildiği Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösterdikleri ortaya çıktı. İngiltere, Japonya, Güney Afrika, Hindistan ve Kanada'da da çok sayıda seri katil vardı.
Seri katillerin sayısı neden keskin şekilde azaldı?
Seri katiller, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 700 failin bulunduğu 1980 yılında zirveye ulaşmıştı. Daha sonra, yavaş yavaş, bu tür cinayetlerin sayısı belirgin bir şekilde azalmaya başladı ve bilimsel çalışmaların yazarlarına göre, 21. yüzyılda Amerikalı seri katillerin sayısı 100 kişiden az. Aradaki fark çok büyük, bu yüzden bilim insanlarının bir sorusu var: Tüm bunlar neyle ilgili?
- Suç sayısının çeşitli nedenlerle azaldığı düşünülmektedir. Her şeyden önce, polisin katilleri bulma kapasitesi daha yüksek, özellikle de soygun amacıyla suç işlemişlerse. 1970'lerde insanlar nakit para kullanıyordu, bu nedenle hareketlerini takip etmek çok zordu. Günümüzde çoğu insan banka kartı kullanıyor ve her türlü işlem takip edilebiliyor ve suçlular daha fazla cinayet işlemeden yakalanabiliyorlar.
- Seri katillerdeki azalmanın ikinci nedeni ise daha katı kanunlar. Araştırma makalesinin yazarları, 20. yüzyılın ortalarında suçluların serbest kalabildiğini ve eski yöntemlerine geri dönebildiğini belirtiyorlar. İstatistikler, 1950'lerde veritabanındaki "psikopatların" yaklaşık yüzde 16,8'inin tahliye edildikten sonra seri katil olduğunu göstermekte. Bugün, ciddi suçluların serbest bırakılma olasılığı çok daha düşük ve bu da suçun azalmasına yardımcı olmuş durumda.
- Üçüncüsü, günümüzde çok az insan otostop çekiyor, çoğu insan aktif olarak taksi hizmetlerini ve otobüsleri kullanıyor veya kendi arabalarına sahip. Bu durum cinayet sayısının azalmasında önemli bir rol oynamış olmalı, çünkü 1970'lerde birçok kişi otostop yapıyor ve seri katiller de kurban olarak rastgele otostopçuları seçiyordu. Bu katillerden biri de 1965-1977 yılları arasında Kaliforniya yollarında 20'den fazla genci öldüren Patrick Kearney'dir. Hâlâ hayatta ve ömür boyu hapis cezasını çekiyor.
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