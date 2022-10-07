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    Bu film için 13 bin korsan site engellendi: Emsalsiz karar

    Hindistan'da bir mahkeme, telif hakkı yasası tarihindeki en agresif site engelleme kararını yayınladı. İşte emsalsiz kararı aldıran o film.                      
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    Bu film için 13 bin korsan site engellendi: Emsalsiz karar Tam Boyutta Gör
    Hint yapımı aksiyon-macera filmi Vikram Vedha'nın sinemalarda gösterime girmesinden önce, bir yargıç daha önce benzeri görülmemiş şekilde 40 internet servis sağlayıcısının 13.445 korsan web sitesinin derhal engellemesini emreden bir ihtiyati tedbir kararı çıkardı.

    Reliance Entertainment, yeni filmi Vikram Vedha için sertifika aldıktan sonra, ertesi gün tam anlamıyla bir ihtiyati tedbir başvurusunda bulundu. Amaç, filmi çevrimiçi korsanlıktan korumaktı. Filmin gösterime gireceği gün olan 30 Eylül'de mahkeme, Vikram Vedha'ya önemli miktarda yatırım yapıldığını ve filmin dünya çapında 3,000 sinemada gösterilmesinin beklendiğini belirterek kararları yayınladı.

    Bu film için 13 bin korsan site engellendi: Emsalsiz karar Tam Boyutta Gör

    Acilen engelleme kararı çıkarıldı

    Davanın aciliyeti nedeniyle, 40 internet servis sağlayıcısı da dahil olmak üzere davaya katılanlara yasal işlem hakkında bilgi verilmedi. Bununla birlikte, ihtiyati tedbir kararı iki ayrı karar halinde verilmiş olup, bu kararlar herhangi bir kimsenin bir filmi lisanssız olarak kopyalamasını, kaydetmesini, filme almasını, kullanıma sunmasını, yüklemesini, indirmesini, göstermesini veya oynatmasını yasaklamakta.

    Sonuç olarak, hakim geçici bir tedbir kararı aldı ve tüm internet servis sağlayıcılarına toplam 13.445 korsan web sitesini derhal ve proaktif olarak engellemelerini emretti. Bu internet sitelerinin isimleri mahkemeye açıklanırken, dava dosyasına ise eklenmedi. Dolayısıyla listede hangi alan adlarının olduğunu doğrulamak şu aşamada mümkün değil.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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