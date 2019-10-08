Sesten 6 kat daha hızlı elektromanyetik top: ŞAHİ-209

Tam Boyutta Gör

Yeteteknoloji tarafından geliştirilen elektromanyetik top ŞAHİ-209 Blok 2’nin geliştirilme çalışmaları sürüyor. Elektromanyetik top, mühimmat fırlatma için patlayıcı yerine elektrik kullanıyor. Bu sayede klasik barutlu sistemlere göre atış maliyetinde tasarruf, taşıma kolaylığı, kullanım kolaylığı ve yüksek atış hızı avantajları sunuyor.

Yeteteknoloji aralarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve savunma sanayii şirketlerinin bulunduğu ekibe ŞAHİ-209 Blok 2’nin sunumu ve atış testleri yapıldı. Türkiye'de ilk defa geliştirilen 1500 gr ağırlığında, 35 milimetre kalibrede, hipersonik atılabilen, fonksiyonel tapası olan ve çeşitli imha görevlerini yerine getirebilecek elektromanyetik top mühimmatının hedefte infilak eden ilk örnekleri atışlarda kullanıldı. Gösterimde ayrıca sistemin taşınabilir olması, hızlı şarj özelliği ve seri atış yapabilme yeteneklerine vurgu yapıldı.

Ayrıca Bkz. "Interceptor dronu, düşman İHA’larını kaba kuvvetle imha ediyor"

ŞAHİ 209 Blok 2, hem kara hem de deniz araçlarında kullanılabiliyor. Sistemin namlu uzunluğu 7 metre, mühimmat ağırlığı 1500 gr, menzili 50 km ve mermi hızı ise mach 6+ (ses hızının 6 katı ve üstünde) hızında.

Şahi-209, ismini 1453’te İstanbul’un fethinde surları yıkmakta kullanılan top silahı Şahi’den ve Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi M.Ö. 209’dan alıyor. ŞAHİ-209’un atış testleri ve geliştirilme çalışmaları devam ediyor. Talep olması halinde 1 yıl içinde kara platformunda operasyonel hale getirilebileceği ifade ediliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milli-elektromanyetik-top-seri-atisa-gecti/1605527