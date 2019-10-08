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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sesten 6 kat daha hızlı elektromanyetik top: ŞAHİ-209

    Yeteteknoloji tarafından geliştirilen elektromanyetik top ŞAHİ-209 Blok 2, sesten 6 kat daha hızlı mühimmat atabiliyor. 50 km menzile sahip ŞAHİ-209 Blok 2'nin geliştirilme çalışmaları sürüyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    9,2b
    2
    95
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sesten 6 kat daha hızlı elektromanyetik top: ŞAHİ-209
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    Yeteteknoloji tarafından geliştirilen elektromanyetik top ŞAHİ-209 Blok 2’nin geliştirilme çalışmaları sürüyor. Elektromanyetik top, mühimmat fırlatma için patlayıcı yerine elektrik kullanıyor. Bu sayede klasik barutlu sistemlere göre atış maliyetinde tasarruf, taşıma kolaylığı, kullanım kolaylığı ve yüksek atış hızı avantajları sunuyor.

    Yeteteknoloji aralarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve savunma sanayii şirketlerinin bulunduğu ekibe ŞAHİ-209 Blok 2’nin sunumu ve atış testleri yapıldı. Türkiye'de ilk defa geliştirilen 1500 gr ağırlığında, 35 milimetre kalibrede, hipersonik atılabilen, fonksiyonel tapası olan ve çeşitli imha görevlerini yerine getirebilecek elektromanyetik top mühimmatının hedefte infilak eden ilk örnekleri atışlarda kullanıldı. Gösterimde ayrıca sistemin taşınabilir olması, hızlı şarj özelliği ve seri atış yapabilme yeteneklerine vurgu yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "Interceptor dronu, düşman İHA’larını kaba kuvvetle imha ediyor"

    ŞAHİ 209 Blok 2, hem kara hem de deniz araçlarında kullanılabiliyor. Sistemin namlu uzunluğu 7 metre, mühimmat ağırlığı 1500 gr, menzili 50 km ve mermi hızı ise mach 6+ (ses hızının 6 katı ve üstünde) hızında.

    Şahi-209, ismini 1453’te İstanbul’un fethinde surları yıkmakta kullanılan top silahı Şahi’den ve Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi M.Ö. 209’dan alıyor. ŞAHİ-209’un atış testleri ve geliştirilme çalışmaları devam ediyor. Talep olması halinde 1 yıl içinde kara platformunda operasyonel hale getirilebileceği ifade ediliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milli-elektromanyetik-top-seri-atisa-gecti/1605527 Yorum Yaz
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    TherafluForte 3 gün en beğenilen
    Rabbim başarılarımızı daim eylesin.
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    Bloodin 2 gün
    Videonun sonundaki, silahın üzerindeki tablodan anlaşılacağı üzere bu görüntülerdeki 9 numaralı prototip. Özellikleri şöyle:
    Namlu uzunluğu: 7 metre
    Mühimmat çapı: 35 mm
    Mühimmat ağırlığı: 1,5 kg
    Namludan çıkış hızı: Mach 6+ (Sesin 6 katından hızlı)
    Maksimum menzil: 50 km
    12. prototipte ulaşmak istedikleri hedef ise şöyle:
    Namlu uzunluğu: 12 metre
    Mühimmat çapı: 75 mm
    Mühimmat ağırlığı: 7 kg
    Namludan çıkış hızı: Mach 8+
    Maksimum menzil: 150 km...
    Yani bu, barut kullanmadan, sadece elektrik enerjisi ile 100 km'den daha uzaktaki bir hedefi 75 mm'lik top ile vurabilmek demek
    Tabi prototip 12, buradaki Prototip 9'un ihtiyaç duyduğu 10 Megajul enerjiye nazaran 10 kat yani 100 Megajul enerjiye ihtiyaç duyacak, bu da ancak büyük gemilere veya devasa kara araçlarına konulabilecek bir top anlamına gelir, fakat 150 km menzil ile de oldukça yüksek etkiye sahip olacağı aşikâr...
    Videonun sonundaki, silahın üzerindeki tablodan anlaşılacağı üzere bu görüntülerdeki 9 numaralı prototip. Özellikleri şöyle: Namlu uzunluğu: 7 metre Müh...
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    veteriner69 1 gün
    2 konu var:
    1- Video yu izlediyseniz görece çok yakın mesafeden dikdörtgen hedefi 1 kez bile vuramıyor.
    2- 2016 yılına ait şu video da Amerikan versiyonunda 1 mermisinin fiyatı 25.000 $ diyor!!! youtube.com/...
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    deepestlove 23 sa. veteriner69
    cep değeri sınırları içindeyse hedefin yanına düşmesi de aynı şeydir
    netice de bir top mermisi bu, seyir füzesi değil
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    erco35coast 2 gün
    en iyi teknolojik yönümüz belli ki; ASKERİ konularda.
    İşte bu olmalı. Kanıtlı gerçek çalışan bir araç/makina/silah. Öyle maket falan değil gerçeğinin gösterilmesi güzel birşey.
    Hayırlısı olsun. Böyle birşeyin üretilmesine karşı olan varsa net PKK destekçisidir.
    hataları olabilir ama ilerde yenilenir küçültülür güzelleştirilir.
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    Finwe. 2 gün FatihAsl
    Bende onu söylüyorum.. Hiç bir halta yaramıyor
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    Finwe. 2 gün FatihAsl
    Valla füze için konuşmuyordum uçaklar için diyordum
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    FatihAsl 2 gün Finwe.
    Uçakların GPS sistemleri savaş anında güvenilecek şeyler değil. sadece günlük yaşamımızı kolaylaştırıyor.
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    Finwe. 2 gün FatihAsl
    Valla kusura bakmayın ama gps falan olmadan gece o iş yalan
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    FatihAsl 2 gün Finwe.
    elektronik karıştırma dan etkilenmesin diye hiç bir gps sistemi kullanmayan ve kumanda edilmeyen, önceden programlanmış güzergahı takip eden, radara yakalanmamak için alçak irtifadan yol alan füzeler var. tamamen matematik hesabı ile yol alıyor. tabiki GPS gerekli ancak elektronik karıştırmadan etkilenir. mesela bu silahı kullanmak için GPS sistemine gerek yok. demem o ki öyle bir silah yaparsın ki düşmanın GPS sistemi alt üst olur, tabi ki tüm savaş sistemleri GPS se bağımlı ise
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    spacemonkey 2 gün
    askerlik yaptığım yerde bu silahları deniyorlardı (konya atis poligonu)
    israilden geldiler. skyshield adında bir mühimmat denediler. uçaktan atılan bomba / füze vs bu skyshield tarafından tespit edilip havada vuruluyor. deneme sonucu 100% başarı. tüm denemeler başarı ile sonuçlandı. bir haftada herşeyi halledip gittiler
    aradan 1 ay falan geçti. bizimkiler deniz topu yapmış. 8 Km uzaklığa 200 metreye 200 metre hedef koyuldu. 3 ay boyunca ateş ettiler. 1 tane isabetli atış yok.
    zerre yorum yapmadan buraya yazdim. yorumu size bırakıyorum arkadaşlar.
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    nirvanha 2 gün spacemonkey
    İsrailin orada işi ne , ne zaman oldu bu?
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    cgdincer 2 gün
    Maliyetler daha düşük değil. Her atış için ne kadarlık bir elektrik gerektiğini de hesap edin.
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    DH Misafiri 2 gün
    Gayet standart top mermisi bu.Gerçek bir rail gun'ın sesini duyunca elektriğin gücünü anlıyorsunuz. Hedefi bile vuramamış. Ya yeni başladılar çalışmaya ya da becerememişler test esnasında.
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    DH Misafiri 2 gün
    birazda ülkeye para kazandırcak araştırma geliştirme yapsak. beş para etmeyen insanlara belediylerden devlet dairelerinden binlerce tl maaş veriyoruz. hep boşa gidiyor vergiler uyanın artık böyle tek tük haberlerle uyutuyorlar sizleri. eleştiri yapmayı öğrenin
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    raxetul 2 gün
    Yazıda "Talep olursa" diyor. Benim bu sektörde yaşadığımı size söyleyeyim. Adını ilk defa duyduğunuz başarılı firmaların böyle ürünlerini ordu almak ister, hemen ya büyük firmalardan biri üst yüklenici (deneyimli uzman olarak büyük firmalara ve kurumlara alınmış emekli askerler arkadaşlar birbirleri ile haberleşerek eş dost ilişkisi) yapılır ya da büyük firma bu küçük firmaları "biz de yapıyoruz" diyerek ezer. Bu sayede ürünü asıl geliştiren küçük firmaya ya yeterli bütçe kalmaz milletin parası işi yapmayan ara kademelerde yenir, ya da proje alınmaz ve devletimize kazandırılmaz.
    Aslında birliklerin küçük bütçeleri oluyor, benzer silahlardan 1 tane alabiliyorlar. Beğenen komutan terfi alıp Ankara'ya gelince topluca sipariş vermek istiyor. İşte o zaman akbabalar pay kapmak hemen üşüşmeye başlıyor. Ya projenin önünü kesiyorlar ya da fazla pay ile küçük firmaları batırıyorlar. Küçük firmalar da bir daha ihale alamayız diye seslerini çıkartamayarak ya batmaya ya da sürünmeye razı oluyorlar.
    Her şeye rağmen emekli asker olup da algoritma yazan, özveri ile çalışarak gençlere taş çıkartan çalışmalar yapanları da gördüm.
    Bütün bu yazdıklarım Ankara'daki teknokentlerde bir çok kişi tarafından bilinen, konuşulan şeyler hatta yakın çevrelerimce YAŞANAN şeyler.
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