Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TÜBİTAK destekli projeyle sesten akut hastalıklar ve duygu durumu tahmin edilebiliyor

    Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünce geliştirilen yazılımla duygu durumu ve akut hastalıklar tahmin edilebiliyor.

    Sesten akut hastalıklar ve duygu durumu tahmin edilebilecek Tam Boyutta Gör

    Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve araştırma görevlisince geliştirilen yazılımla duygu durumu ve akut hastalıklar tahmin edilebiliyor.

    Araştırma Görevlisi Mustafa Yurdakul ile 3. sınıf öğrencisi Açelya Gümele'nin hazırladığı "Çoklu Özellik Füzyonu ile Ses Sinyallerinden Cinsiyet Tahmini" isimli proje, TÜBİTAK'ın "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında 1 yıl süreyle destek aldı.

    Proje danışmanı Mustafa Yurdakul, Gümele ile TÜBİTAK'ın programı kapsamında yazılım geliştirdiklerini söyledi.

    Yazılımla sesten cinsiyet analizi yapmayı hedeflediklerini aktaran Yurdakul, "Geliştirdiğimiz teknikten iyi sonuç alınca uygulamayı çeşitli alanlarda da kullandık. Sesten duygu durumu ve hastalık tahmini gibi alanlarda da başarılı sonuçlar elde ettik. Yüksek performansa ve doğruluk oranına sahip model elde ettik." dedi.

    Yurdakul, yazılım hakkında bilgi vererek, öncelikle kullanıcının 3-5 saniye sesini kaydettiklerini belirtti.

    Ardından sesi çeşitli tekniklerle analiz ettiklerini anlatan Yurdakul, şunları kaydetti:

    "Bu şekilde sesten çeşitli etkenleri tahmin edebiliyoruz. TÜBİTAK'a önerdiğimiz teknik, sadece sesten cinsiyet tahmini üzerineydi. Elde ettiğimiz sonuçlar çok iyi olunca sağlık alanında da kullanmaya karar verdik. Hastalardan aldığımız kısa süreli sesleri modelimize girdi olarak veriyoruz, belirli akut veya kronik hastalıkları da tahmin edebiliyoruz."

    Yurdakul, yazılımın hastalıkların teşhisiyle sağlık çalışanlarına, ifade sırasında şüphelinin ses analiziyle de güvenlik güçlerine yardımcı olabileceğini ifade etti.

    Bilgisayar bölümü 3. sınıf öğrencisi Açelya Gümele ise projede yapay zekayla ses verisinden cinsiyet tanıma sistemi oluşturmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Telefon doğrulama ve online işlemlerde ekstra bir güvenlik katmanı oluşturulmasında, sağlık sektöründe ses bozukluklarının tanısı ve tedavisinde kullanılabilecek. Projemiz ticari potansiyele sahip olup, pazarlama perspektifinde şirketlerin stratejilerini kişiselleştirme ve hedefleme konusunda da yardımcı olacaktır." diye konuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pire dışında zıplayan böcek arabanın altından su damlaması cıvıltı yansıma sözcük mü yuki benda rock 250 kırmızı noktalı tv kanalları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Go
    Tecno SPARK Go
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız