Sevilen strateji oyunu Sid Meier’s Civilization VI, Steam'de ücretsiz

Tam Boyutta Gör Yayıncılığını 2K'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Firaxis Games'in yaptığı sevilen strateji oyunu Sid Meier’s Civilization VI, Steam'de hafta sonu boyunca ücretsiz oldu. Üstelik büyük bir indirimle sunuluyor.

Sid Meier’s Civilization VI, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz

Steam'de aralıklı olarak ücretsiz oyun fırsatlarının devam ettiğini görüyoruz. Popüler strateji oyunlarından Sid Meier’s Civilization VI ise, bu hafta sonu boyunca Steam'de erişilebilir olacak. 26 Şubat'ta ise tekrar ücretli hale gelecek. Dolayısıyla oyunun deneyimlemek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

Ayrıca bu süre boyunca Civilization VI'nın yüzde 90 indirimle sunulduğunu hatırlatalım. Oyunun standart sürümü 59.99 dolar (1.860 TL) yerine 5.99 dolara (185TL), Anthology sürümü 209,85 dolar (6.524TL) yerine 24.93 dolara (769TL), Platinum Edition sürümü ise 167,91 dolar (5.220TL) yerine 15.09 dolara (467TL) satın alınabiliyor.

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Peki Civilization VI ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Civilization VI Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Sid Meier’s Civilization VI önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit, W11

İşlemci: 4.nesil Intel Core i5 2.5 Ghz, AMD FX8350 4.0 Ghz işlemci

Bellek: 8 GB RAM.

Ekran Kartı: 2GB, AMD 7970 veya Nvidia GTX 770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 23 GB

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Sevilen strateji oyunu Civilization VI, Steam'de ücretsiz