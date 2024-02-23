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    Sevilen strateji oyunu Sid Meier’s Civilization VI, Steam'de ücretsiz

    Oyun dünyasının sevilen yapımlarından birisi olan Sid Meier’s Civilization VI, birkaç günlüğüne Steam'de ücretsiz oldu. Ayrıca sadece oyun değil, Platinum Edition ile sunuluyor.
    Sevilen strateji oyunu Civilization VI, Steam'de ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını 2K'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Firaxis Games'in yaptığı sevilen strateji oyunu Sid Meier’s Civilization VI, Steam'de hafta sonu boyunca ücretsiz oldu. Üstelik büyük bir indirimle sunuluyor.

    Sid Meier’s Civilization VI, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz

    Steam'de aralıklı olarak ücretsiz oyun fırsatlarının devam ettiğini görüyoruz. Popüler strateji oyunlarından Sid Meier’s Civilization VI ise, bu hafta sonu boyunca Steam'de erişilebilir olacak. 26 Şubat'ta ise tekrar ücretli hale gelecek. Dolayısıyla oyunun deneyimlemek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. 

     Ayrıca bu süre boyunca Civilization VI'nın yüzde 90 indirimle sunulduğunu hatırlatalım. Oyunun standart sürümü 59.99 dolar (1.860 TL) yerine 5.99 dolara (185TL), Anthology sürümü 209,85 dolar (6.524TL) yerine 24.93 dolara (769TL), Platinum Edition sürümü ise 167,91 dolar (5.220TL) yerine 15.09 dolara (467TL) satın alınabiliyor. 

    Peki Civilization VI ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

    • Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
    • Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra  Civilization VI Steam sayfasına gidin.
    • Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
    • İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    Sid Meier’s Civilization VI önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit, W11
    • İşlemci: 4.nesil Intel Core i5 2.5 Ghz, AMD FX8350 4.0 Ghz işlemci
    • Bellek: 8 GB RAM.
    • Ekran Kartı: 2GB, AMD 7970 veya Nvidia GTX 770 
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 23 GB
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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