Sevilen strateji oyunu Sid Meier’s Civilization VI, Steam'de ücretsiz

- Sid Meier’s Civilization VI, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz
- Sid Meier’s Civilization VI önerilen sistem gereksinimleri
- Yorumlar
Sid Meier’s Civilization VI, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz
Steam'de aralıklı olarak ücretsiz oyun fırsatlarının devam ettiğini görüyoruz. Popüler strateji oyunlarından Sid Meier’s Civilization VI ise, bu hafta sonu boyunca Steam'de erişilebilir olacak. 26 Şubat'ta ise tekrar ücretli hale gelecek. Dolayısıyla oyunun deneyimlemek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.
Ayrıca bu süre boyunca Civilization VI'nın yüzde 90 indirimle sunulduğunu hatırlatalım. Oyunun standart sürümü 59.99 dolar (1.860 TL) yerine 5.99 dolara (185TL), Anthology sürümü 209,85 dolar (6.524TL) yerine 24.93 dolara (769TL), Platinum Edition sürümü ise 167,91 dolar (5.220TL) yerine 15.09 dolara (467TL) satın alınabiliyor.
Peki Civilization VI ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
- Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Civilization VI Steam sayfasına gidin.
- Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
- İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
Sid Meier’s Civilization VI önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit, W11
- İşlemci: 4.nesil Intel Core i5 2.5 Ghz, AMD FX8350 4.0 Ghz işlemci
- Bellek: 8 GB RAM.
- Ekran Kartı: 2GB, AMD 7970 veya Nvidia GTX 770
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 23 GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
67 Kişi Okuyor (16 Üye, 51 Misafir) 22 Masaüstü 45 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
816 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Sid Meier’s Civilization VI, Teknoloji Haberleri ve Yazılım