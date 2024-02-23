GeForce NOW'a (GAME+) 11 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar
Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Tales of Arise, Nightingale ve Pacific Drive dahil GeForce Now'a eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar, Le Mans Ultimate, Terminator: Dark Fate, Garden Life: A Cozy Simulator, Solium Infernum, Katamari Damacy REROLL, Klonoa Phantasy Reverie Series ve PAC-MAN MUSEUM+ / WORLD Re-PAC olacak. Tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Le Mans Ultimate (Steam, 20 Şubat)
- Nightingale (New release on Steam, 20 Şubat)
- Terminator: Dark Fate (Steam, 21 Şubat)
- Garden Life: A Cozy Simulator (Steam, 22 Şubat)
- Pacific Drive (Steam, 22 Şubat)
- Solium Infernum (Steam, 22 Şubat)
- Katamari Damacy REROLL (Steam)
- Klonoa Phantasy Reverie Series (Steam)
- PAC-MAN MUSEUM+ (Steam)
- PAC-MAN WORLD Re-PAC (Steam)
- Tales of Arise (Steam)
Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL. Ayrıca kısa süreliğine 3+3 ay abonelik fırsatı 800 TL'den sunuluyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.