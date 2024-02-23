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    GeForce NOW'a (GAME+) 11 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

    Ülkemizde GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan GeForce Now (GAME+) hizmetine bu hafta 11 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek yeni yapımlar...
    GeForce NOW'a (GAME+) 11 yeni oyun ekleniyor: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın bulut oyunculuğu konusunda lider haline gelen GeForce Now platformu, sürekli olarak büyümeye ve avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunlar açıklandı. Nightingale, Tales of Arise ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar

    Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Tales of Arise, Nightingale ve Pacific Drive  dahil GeForce Now'a eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar, Le Mans UltimateTerminator: Dark Fate, Garden Life: A Cozy Simulator, Solium Infernum, Katamari Damacy REROLL, Klonoa Phantasy Reverie Series ve PAC-MAN MUSEUM+ / WORLD Re-PAC olacak. Tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Le Mans Ultimate (Steam, 20 Şubat)
    • Nightingale (New release on Steam, 20 Şubat)
    • Terminator: Dark Fate (Steam, 21 Şubat)
    • Garden Life: A Cozy Simulator (Steam, 22 Şubat)
    • Pacific Drive (Steam, 22 Şubat)
    • Solium Infernum (Steam, 22 Şubat)
    • Katamari Damacy REROLL (Steam)
    • Klonoa Phantasy Reverie Series (Steam)
    • PAC-MAN MUSEUM+ (Steam)
    • PAC-MAN WORLD Re-PAC (Steam)
    • Tales of Arise (Steam)

    Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL. Ayrıca kısa süreliğine 3+3 ay abonelik fırsatı 800 TL'den sunuluyor

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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