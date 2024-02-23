Tam Boyutta Gör Nvidia'nın bulut oyunculuğu konusunda lider haline gelen GeForce Now platformu, sürekli olarak büyümeye ve avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunlar açıklandı. Nightingale, Tales of Arise ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar

Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Tales of Arise, Nightingale ve Pacific Drive dahil GeForce Now'a eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar, Le Mans Ultimate, Terminator: Dark Fate, Garden Life: A Cozy Simulator, Solium Infernum, Katamari Damacy REROLL, Klonoa Phantasy Reverie Series ve PAC-MAN MUSEUM+ / WORLD Re-PAC olacak. Tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Le Mans Ultimate (Steam, 20 Şubat)

Nightingale (New release on Steam, 20 Şubat)

Terminator: Dark Fate (Steam, 21 Şubat)

Garden Life: A Cozy Simulator (Steam, 22 Şubat)

Pacific Drive (Steam, 22 Şubat)

Solium Infernum (Steam, 22 Şubat)

Katamari Damacy REROLL (Steam)

Klonoa Phantasy Reverie Series (Steam)

PAC-MAN MUSEUM+ (Steam)

PAC-MAN WORLD Re-PAC (Steam)

Tales of Arise (Steam)

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Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL. Ayrıca kısa süreliğine 3+3 ay abonelik fırsatı 800 TL'den sunuluyor

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GeForce NOW'a (GAME+) 11 yeni oyun ekleniyor: İşte liste