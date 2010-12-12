Sharkoon sabit diskler için kasa için montaj çerçevesi hazırladı

Komponent üreticisi Sharkonn, özellikle modifiye tutkunlarının ve "sıkı" donanım meraklılarının ilgisini çekebilecek yeni bir montaj çerçevesi hazırladı. Vibe Fixer Pro adını taşıyan yeni çerçeve ile amaç, sabit disk ve katı halli sürücüleri, kasa içinde standart montaj yuvalarına göre daha iyi sabitleyerek olası titreşimleri engellemek.

3.5-inç veya 5.25-inç sürücü yuvasına yerleştirilen montaj çerçevesi, 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki depolama sürücüleriyle kullanılabiliyor. Aynı zamanda daha iyi soğutma için 80mm veya 120mm çapında fana da ev sahipliği yapabilen Sharkoon'un yeni montaj çerçevesi Vibe Fixer Pro, 9.90 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.