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Sharkoon sabit diskler için kasa için montaj çerçevesi hazırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,2b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharkoon sabit diskler için kasa için montaj çerçevesi hazırladı
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Komponent üreticisi Sharkonn, özellikle modifiye tutkunlarının ve "sıkı" donanım meraklılarının ilgisini çekebilecek yeni bir montaj çerçevesi hazırladı. Vibe Fixer Pro adını taşıyan yeni çerçeve ile amaç, sabit disk ve katı halli sürücüleri, kasa içinde standart montaj yuvalarına göre daha iyi sabitleyerek olası titreşimleri engellemek.

3.5-inç veya 5.25-inç sürücü yuvasına yerleştirilen montaj çerçevesi, 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki depolama sürücüleriyle kullanılabiliyor. Aynı zamanda daha iyi soğutma için 80mm veya 120mm çapında fana da ev sahipliği yapabilen Sharkoon'un yeni montaj çerçevesi Vibe Fixer Pro, 9.90 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

Sharkoon sabit diskler için kasa için montaj çerçevesi hazırladı
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Sharkoon sabit diskler için kasa için montaj çerçevesi hazırladı
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Thehunt 8 yıl
gaywt işlevsel güzel bi ürün
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OverClocK1ng 8 yıl
Çok güzel ürün. Hem Hdd sessizleştiricisi hem de fazladan 5.25" slotu olanlar için bir sürü HDD takılabilme şansı var. Veya ekran kartı uzunsa ama hdd tam karşısına denk geliyor ama yerini de değiştiremiyorsa ilaç gibi gelir.
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DemirAtlı 8 yıl
fanıyla beraber 2 slot kaplar, hoş bunu alırsam fanını söker atarım büyük ihtimalle, kasam zaten full mesh yapıda fana gerek bırakmıyor.birtek disk sessizleştirme konusu üzerinde duruyorum gerçi onuda disk conta yöntemiyle hallettim ama takıntı buya tam pro. olsun istiyorum herşeyin.
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DemirAtlı 8 yıl
tr de adam gibi fiyat belirlesinler alalım
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CrySystem 8 yıl

DemirAtlı

tr de adam gibi fiyat belirlesinler alalım


bunu kendinde yapabilirsin ...
Kullanmakta olduğum 5970'in soğutucusu komple bana ait...
Hdd Coolerlarım da kendi imalatım


elbette hazır almakta gerekebilir, herkesin imkanı olamayabilir bu parçaları temin etmeye
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