Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sharp, OLED TV pazarına giriyor

    Amerikan Vizio ve Çinli Xiaomi'nin ardından bir başka şirket daha bu yıl OLED TV çıkaracağını açıkladı. Japon teknoloji devi Sharp, 26 Şubat'ta OLED TV'lerini sahneye tanıtacak.
    2 sa.
    459
    10
    2
    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sharp, OLED TV pazarına giriyor
    Tam Boyutta Gör

    Japon teknoloji devi Sharp bu yıl OLED TV üreticilerinin arasına katılacak. Gelen bilgilere göre OLED panelli ilk Sharp TV'ler 26 Şubat tarihinde Japonya'da tanıtılacak. Satışlar ise yılın ilk yarısında başlayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi gelecek yıl OLED ekranlı üst sınıf bir TV çıkaracak

    Ayrıca Bkz. "iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı"

    Şirketin, LG Display tarafından üretilen OLED panelleri kullanacağı belirtiliyor. Televizyonların başlangıç fiyatı yaklaşık 2.750 dolar olacak. Daha önce Amerikan Vizio ve Çinli Xiaomi de 2020 yılında OLED TV çıkarmayı planladıklarını bildirmişti.

    Sharp, OLED TV pazarına giriyor
    Tam Boyutta Gör

    LG Display, OLED üretimine yöneldi

    Bu şirketlerin de katılımıyla birlikte OLED TV üreticilerinin sayısı 18'e ulaşacak. Hemen hemen hepsi de cihazlarında LG Display'in ekran panellerini kullanıyor.

    OLED panellere yönelik talebin artması ile birlikte LG Display, Kore'de LCD panel üretimini durdurma kararı aldı. Şirket bu yıl OLED panel üretimini iki katına çıkarmayı planlıyor.



    https://www.etnews.com/20200126000016 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 1 sa.
    adamlar tereciye tere satar hale geldi yaw.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    joven 2 sa.
    Sharp Lg'n'n panellerini kullandıkdan sonra bir heyecan ve yenilik getirmiyor sadece copy paste
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. Yeni Volkswagen Caddy'nin çizim görselleri paylaşıldı 1 sa. Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı 1 sa. Yerli İHA'lar deprem bölgesini böyle görüntüledi 1 sa. Jeff Bezos'a siber saldırı olayında iOS işletim sistemi suçlanıyor 2 sa. 120 Hz ekranlı Poco X2'nin tanıtım tarihi açıklandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sharp, OLED TV pazarına giriyor Sonraki Korona virüsü yapay zeka ile erken teşhis edildi 3 sa. Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı tanıtıldı 4 sa. ASELSAN, jandarmaya 4 adet "Kaplan" hediye etti 4 sa. Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar 5 sa. Yerli üretici Karsan, Polonya'da düzenlenen otobüs ihalesini kazandı 5 sa. Meizu 16s Pro ilk izlenimler | Şık, hafif ve Snapdragon 855+ 5 sa. Apple, kavisli camdan yapılmış Mac patenti aldı 6 sa. Ortak deprem hattı kuruluyor 6 sa. Nokia 9.1 iptal Nokia 9.2 sırada 7 sa. Edge tarayıcısındaki "sekmeyi taşı" özelliği, Chrome'a geliyor 7 sa. İki yeni Silent Hill oyunu geliştiriliyor söylentisi 8 sa. Motorola: Katlanabilir Razr 2019'un ekranında oluşacak bombeler normal karşılanmalı 8 sa. Çin merkezli teknoloji devleri, Koronavirüs'le mücadele için milyonlarca dolar bağış yaptı 9 sa. iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı 9 sa. Fortnite oyun motoru güncelleniyor 9 sa. Apple patent ihlali nedeniyle 85 milyon dolar cezaya çarptırıldı 18 sa. Gigafactory 4 inşaat alanında, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 25 adet patlamamış bomba bulundu 19 sa. Popüler bilim kurgu animesi Steins;Gate'in Hollywood uyarlaması geliyor 19 sa. İngiliz Rolls-Royce’dan mini nükleer reaktör hamlesi 20 sa. Disney'in satın aldığı 20th Century Fox'un ismi ve logosu değişti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    ABD Uzay Kuvveti'nin yeni logosu medyada yankı uyandırdı!
    DonanımHaber
    Disney'in satın aldığı 20th Century Fox'un ismi ve logosu değişti
    DonanımHaber
    iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Hastanedeyim bu gece kalacam SS'li
    DH Forum
    2 ssd arasında kaldım 1tb
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim