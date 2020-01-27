Sharp, OLED TV pazarına giriyor

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Japon teknoloji devi Sharp bu yıl OLED TV üreticilerinin arasına katılacak. Gelen bilgilere göre OLED panelli ilk Sharp TV'ler 26 Şubat tarihinde Japonya'da tanıtılacak. Satışlar ise yılın ilk yarısında başlayacak.

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Şirketin, LG Display tarafından üretilen OLED panelleri kullanacağı belirtiliyor. Televizyonların başlangıç fiyatı yaklaşık 2.750 dolar olacak. Daha önce Amerikan Vizio ve Çinli Xiaomi de 2020 yılında OLED TV çıkarmayı planladıklarını bildirmişti.

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LG Display, OLED üretimine yöneldi

Bu şirketlerin de katılımıyla birlikte OLED TV üreticilerinin sayısı 18'e ulaşacak. Hemen hemen hepsi de cihazlarında LG Display'in ekran panellerini kullanıyor.

OLED panellere yönelik talebin artması ile birlikte LG Display, Kore'de LCD panel üretimini durdurma kararı aldı. Şirket bu yıl OLED panel üretimini iki katına çıkarmayı planlıyor.

https://www.etnews.com/20200126000016

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