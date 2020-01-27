iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı

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Konu yazılım güncellemeleri olunca, Apple'ın oldukça iyi bir sicile sahip olduğunu söylemek mümkün. Şirket şimdiye kadar mümkün olduğunca fazla sayıda cihaza iOS güncellemelerini gönderme konusunda oldukça başarılı bir çizgide devam ediyor ve gelen haberlere göre iOS 14 için de bu durum değişmeyecek.

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Fransız iPhonesoft sitesinin yayınladığı son rapora göre, iOS 13 çalıştıran tüm Apple cihazlarının, iOS 14'e güncelleneceği belirtilmiş. Eğer eski olarak değerlendirilecek bir Apple cihaza sahipseniz bu sizin için sevindirici bir haber olabilir ancak şirketin iOS 14'ü eski cihazlar için ne kadar optimize edeceği ise şimdilik belli değil. iOS 14 uyumlu olacak Apple cihazlar ise şu şekilde listeleniyor:

iOS 14 güncellemesi alacak cihazlar:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

iPadOS 14 güncellemesi alacak cihazlar:

12.9 inç iPad Pro (2016 ve 2017)

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro (2018)

iPad Air 3

iPad 7

iPad 6

iPad 5

iPad Mini 5

Apple henüz iOS 14 güncellemesinin, hangi cihazlara geleceği konusunda resmi bir bilgi paylaşmış değil. Ancak, AppleInsider gibi güvenilir bir haber kaynağının da bu listeye yer vermiş olması, bilgilerin yüksek bir ihtimalle doğru olduğunun işareti olarak değerlendirilebilir.

https://iphonesoft.fr/2020/01/26/ios-14-ipados-14-liste-iphone-ipad-compatibles

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