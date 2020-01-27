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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı

    Apple'ın hangi cihazlarının, iOS'un bir sonraki sürümünü destekleyeceği ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre iOS 13 çalıştıran tüm cihazlar, iOS 14 güncellemesi alacak.
    41 dk. (Son Güncelleme: 23 dk.)
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı
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    Konu yazılım güncellemeleri olunca, Apple'ın oldukça iyi bir sicile sahip olduğunu söylemek mümkün. Şirket şimdiye kadar mümkün olduğunca fazla sayıda cihaza iOS güncellemelerini gönderme konusunda oldukça başarılı bir çizgide devam ediyor ve gelen haberlere göre iOS 14 için de bu durum değişmeyecek.

    Ayrıca Bkz. "E-ticaret devi Alibaba, katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor"

    Fransız iPhonesoft sitesinin yayınladığı son rapora göre, iOS 13 çalıştıran tüm Apple cihazlarının, iOS 14'e güncelleneceği belirtilmiş. Eğer eski olarak değerlendirilecek bir Apple cihaza sahipseniz bu sizin için sevindirici bir haber olabilir ancak şirketin iOS 14'ü eski cihazlar için ne kadar optimize edeceği ise şimdilik belli değil. iOS 14 uyumlu olacak Apple cihazlar ise şu şekilde listeleniyor:

    iOS 14 güncellemesi alacak cihazlar:

    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE
    • iPod touch (7. nesil)

    iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı
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    iPadOS 14 güncellemesi alacak cihazlar:

    • 12.9 inç iPad Pro (2016 ve 2017)
    • 10.5 inç iPad Pro
    • 9.7 inç iPad Pro
    • 11 inç iPad Pro (2018)
    • iPad Air 3
    • iPad 7
    • iPad 6
    • iPad 5
    • iPad Mini 5

    Apple henüz iOS 14 güncellemesinin, hangi cihazlara geleceği konusunda resmi bir bilgi paylaşmış değil. Ancak, AppleInsider gibi güvenilir bir haber kaynağının da bu listeye yer vermiş olması, bilgilerin yüksek bir ihtimalle doğru olduğunun işareti olarak değerlendirilebilir.



    https://iphonesoft.fr/2020/01/26/ios-14-ipados-14-liste-iphone-ipad-compatibles Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Erasmus78 13 dk.
    iPhone SE ve 6S bu güncellemeleri alırlarsa 6. yıllarını tamamlayacaklar destek görme konusunda. Android tarafında en kral destek gören Pixel serisi cihazlar ancak 3 yıl güncelleme alabiliyorlar. Google üretimi olmayan ama Android One programında olan cihazlar 2 yıl, diğer tüm cihazlar ise maksimum 18 ay güncelleme alabiliyorlar.

    Şaka gibi...
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    Stand Alone 16 dk.
    Neden Apple sorusuna bir güzel yanıt daha...
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    pop-up 25 dk.
    yine yırttık
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    labtek38 27 dk.
    Geçen sene 6 ya destek sonlandı bu sefer 6s+ a beklemiyordum bir yıl daha yırttık 😁.
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    Donzil 30 dk.
    Habere göre Xr gelmeyecek mi yoksa unutuldu mu.
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    nightsoldier 33 dk.
    Listede neden XR yok ?
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    ergenius 34 dk.
    6s sahipleri tedirgin
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