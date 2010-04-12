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Sharp, tabletler ve netbook'lar için 3D gözlük gerektirmeyen 3D destekli LCD panel üreteceğini duyurdu

Sharp, tabletlerde ve netbook bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanacak 3D gözlük gerektirmeyen 3D LCD paneller üreteceğini duyurdu
9 yıl
8,2b
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden Sharp, tabletlerde ve netbook bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanacak 3D gözlük gerektirmeyen 3D LCD paneller üreteceğini duyurdu. Sharp'ın yaptığı açıklamada bu panellerin 10.1 inç boyutunda olacağı belirtiliyor. Ultra ince tasarıma sahip olacak olan paneller, dokunmatik ve dokunmatik olmayan yapılarda üretilecek. 3D gözlük gereksinimi ortadan kaldıracak olan panellerin üreticilere ne zaman dağıtılacağı hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, konu hakkında detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

 


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mavizaman 9 yıl
İlginç.
nasıl olacak acep?
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baysan240 9 yıl
wel ? o zaman monitörleride öyle üretsinler lcd televizyonları felan süper olur maliyetlerde performansta artar gözlükler gözü çok yoruyormuş bunda da öle bir şey varmıdır acep ?
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